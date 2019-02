Norsk subsea-oppfinner i patentstrid mot to giganter

Omtrent samtidig i fjor sommer saksøkte subsea-oppfinner Torfinn Borsheims selskap to industrigiganter.

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt patentstriden selskapet hans har gående mot Siemens.

Nytt er det at også norgesavdelingen til en av verdens største oljeleverandører må forsvare seg mot anklager fra gründerselskapet hans, Subsea Solutions. Til høsten møtes de i retten.

Selskapet mener GE Oil & Gas har krenket patentet deres, og brutt god forretningsskikk.

Nå har de lagt ned påstand om at giganten må slutte å produsere flere anordninger for å vedlikeholde undervannsbrønner, samt at de må betale skjønnsmessig kompensasjon.

Ba om razzia mot gigant

Bak Subsea Solutions står gründer Torfinn Borsheim, som også er oppfinneren bak selskapets patenter. Han har tidligere ikke vært redd for å kjempe mot mektige aktører.

Selskapet hans har tidligere fått gjennomført en razzia mot Siemens i Norge, der 78 GB sensitive eposter og dokumenter ble kopiert. Etter dette saksøkte de industrigiganten Siemens for å ha laget utstyr som krenker patentet deres på et system for å forlenge levetiden til undervannsutstyr.

– Vi har to produkter, vi har presentert dem for aktører i bransjen i årevis, og så ser vi plutselig at det er andre som leverer dem, sier Borsheim til Teknisk Ukeblad om bakgrunnen for søksmålene.

– Vi er av den oppfatning at enkelte av disse nå leverer konkurrerende løsninger som gjør inngrep i vår patenterte teknologi. Dette gjør det vanskelig for Subsea Solutions å få inngang i markedet. Det er ikke så enkelt for en liten aktør å ta opp kampen, men dette er en viktig sak for oss, forteller han.

Tall kan illustrere størrelsesforholdet mellom aktørene: GE Oil & Gas og Siemens omsatte for henholdsvis 1,1 milliarder kroner og nær 4 milliarder i 2017. Subsea Solutions har de siste årene ikke omsatt for én krone. Datterselskapet Subsea Smart Solutions omsatte for 316.000 kroner.

Oljeservicegiganten vil ikke kommentere påstandene. BHGE opplyser at selskapet ikke kommenterer pågående juridiske saker.

(I 2017 fusjonerte Baker Hughes Inc. med giganten GE Oil & Gas. Resultatet var BHGE – Baker Hughes a GE company)

Siemens har tidligere avvist alle beskyldningene.

– Vi mener det ikke er grunnlag for Subsea Solutions’ påstand om patentkrenkelse, uttalte Stian Thorsrud, som er informasjonssjef i Siemens til Teknisk Ukeblad i fjor.

Teknologi for å stoppe utblåsninger

Krangelen med GE handler om et annet av gründerselskapets patenter enn patentet i tvisten med Siemens.

Konflikten med GE dreier seg om teknologi for å fjerne avleiring i samt stoppe ukontrollerte utblåsninger fra undervannsbrønner. Borsheims selskap søkte patent på fremgangsmåten og anordningen i 2011, og fikk det innvilget året etter.

– Det er en forenklet måte å gjøre det på. Hvis du sammenlikner en undervannsbrønn med en brusflaske, så slipper du med vår teknologi å skru av korken hver gang og bytte den ut med en annen kork for å pumpe inn væske, forteller Borsheim

– Løsningen har også alle barrierer uavhengig av ventiltrærne, noe som gjør at du kan utføre jobben sikkert. Metoden er tryggere og sikrere, samt at vi omtrent ikke bruker utstyr. Det sparer store kostnader, forteller han.

«Fremgangsmåten og anordningen ifølge oppfinnelsen løser således en del relativt alvorlige svakheter ved undervannsbrønner som opereres ifølge kjent teknikk», heter det i patentet.

Borsheim er største eier i Subsea Solutions. Nest største eier er Habu Holding, som er eid av Sandnes-gründeren og oppfinneren Terje Nyman, samt gründeren Sturla Sand.

Krever bruksforbud i Norge

Borsheims selskap stevnet GE Oil & Gas i fjor sommer, men søksmålet er ikke omtalt tidligere, og har først nylig dukket opp på berammingslisten til Oslo tingrett.

– Subsea Solutions mener GE gjør inngrep i deres patentrettigheter. I tillegg mener de at GE har opptrådt i strid med god forretningsskikk, forteller advokat Halvor Manshaus i advokatfirmaet Schjødt.

Han representerer gründerselskapet.

– Det er nedlagt påstand om både kompensasjon og forbud mot at GE får produsere, markedsføre og selge løsningen som griper inn i patentet, forteller Manshaus.

De krever også at giganten ikke får bruke utstyret i Norge. Løsningene til GE går under benevnelsene GEs standard scale squeeze ventiltrekappe og HIPPS cap.

Mener patent er ugyldig

I september 2018 svarte GE med å gå til motsøksmål mot oppfinnerens selskap, viser et rutinemessig varsel til Patentstyret.

Giganten krever at gründerselskapets patent blir gjort ugyldig. De mener det mangler oppfinnelseshøyde.

Rett før jul ble saken planlagt i Oslo tingrett. I rettsboken kommer det frem at GE og Borsheims selskap en periode forhandlet om et samarbeid om såkalte scale squeeze-løsninger, altså teknologi for å fjerne avleiringer i oljebrønner.

Dette ble det ikke noe av, men gründerselskapet mener at giganten på grunn av dette har en særlig lojalitetsplikt overfor saksøker.

I rettsboken kommer det også frem at gründerselskapet og giganten har avtalt voldgift om kravene som gjelder god forretningsskikk.

Rettssaken starter etter planen i Oslo tingrett 18. november. Det er satt av en uke til saken.