Norske teknologimiljøer i Skottland ser ikke bare problemer med Brexit

ABERDEEN, SKOTTLAND: Storbritannias elleville statsminister, Boris Johnson, kjemper som en løve for å få endret avtalen om å forlate EU. Denne uken besøkte han Berlin og forbundskansler Angela Merkel for å be om at exit-avtalen fremforhandlet av forgjengeren Therese May blir forbedret i Storbritannias favør. Han ble møtt med en kald skulder – og et fåfengt håp. Beskjeden fra Merkel var at han fikk 30 dager på å komme med et nytt forslag til avtale om å bryte ut av unionen. Deretter reiste Johnsen til Frankrike – der han ble møtt av nok en kald skulder fra president Macron.

Det hele er kaotisk. Nervøsiteten for følgene av Brexit øker over hele den britiske øya.

– Beroliget av ambassaden

Hva ville vel da vært mer naturlig enn at også teknologimiljøene på den andre siden av Nordsjøen – i Aberdeen – går nervøst rundt med høy puls og løs mage? I frykt for hva Brexit vil bety for teknologi- og petroleumsvirksomheten i den skotske oljebyen.

Slik er det imidlertid ikke. TUs besøk på den månedlige samlingen til Norwegian British Chamber of Commerce (NBCC) i Aberdeen tegner tvert imot en overraskende avslappet stemning.

Et trettitalls nordmenn og skotter/briter som deltok på «Summer-Skål Aberdeen» på Grape & Grain i Thistle Street onsdag kveld denne uken, snakket i hvert fall om alt annet enn Brexit. Inntil TU brakte det opp.

Strongman Tom Norlie har bygget opp og drevet mye av PTCs internasjonale virksomhet fra Aberdeen. Med sine unike sensor og ventilsystemer har de nå kunder i hele petroleumsverde. Selv er han ikke veldig bekymret for Brexit.

– Nei, vi er ikke veldig bekymret for Brexit. Norge har en avtale med UK. Jeg har også snakket med ambassadøren, og er beroliget. For vår del er det dessuten slik at vi gjør business over hele verden her fra Aberdeen. Vi er vant til å sende og hente utstyr fra og til Aberdeen og Stavanger fra alle verdenshjørner. Så vi lar oss ikke stresse, forteller Tom Norland i Petroleum Technology Company (PTC).

Norland har bygget opp og ledet PTCs virksomhet i Aberdeen siden 2007. En virksomhet som leverer spesialiserte sensorer og ventiler. Norland er i tillegg visepresident i NBCC, som hver måned samler sine medlemmer til en sosial samling – med formål å skape relasjoner og business.

– UK er et fantastisk marked for oss. Og Aberdeen er et svært godt sted å drive internasjonal virksomhet fra. De fleste av våre ansatte er skotter. Og de finner du jo over alt – de jobber ute i hele verden. Da tar de også med seg vår norske teknologi ut. Vi håndterer blant annet Baku og Aserbajdsjan, herfra. Det har sine sider. Så vi skal nok håndtere Brexit også, utdyper Norland.

Kan gi flere norske datterselskaper

Også de lokale advokatene TU snakker med på samlingen trekker på skuldrene over Brexit. En av dem mener faktisk at hendelsen – om den skjer – vil kunne føre til at flere britiske selskaper oppretter datterselskaper i Norge. For lettere å få tilgang til det åpne markedet i EU. Litt advokatmat der altså, uansett hvordan det ender.

En som er litt mer bekymret er oljeveteranen Bjørn Karlstad, som foruten å drive egen konsulentvirksomhet også representerer norske Exploro Geoservices i Aberdeen.

– Jeg er jo spent på hvordan dette blir. Foreløpig er jeg kun opptatt av hva som skjer mellom Norge og UK. Vi selger software og data. Ikke fysiske produkter. Men services? Hvordan det vil bli, er vanskelig å spå. Selv er jeg nå temmelig sikker på at UK vil forlate EU. Men ikke uten en avtale, sier Karlstad med fortid både fra Saga Petroleum og Norsk Hydro.

– Men det er jo et håp om at miljøet her i Aberdeen har en fremtid også når aktiviteten i Nordsjøen dabber av. Slutten er i så måte uansett nærmere her enn på norsk side, legger han til.

Det er lukket selskap når Norwegian British Chamber of Commerce møtes på Grape & Grain i Thistle Street i Aberdeen

Visepresident Norland i NBCC bringer inn et annet element i debatten. Nemlig at vi nordmenn bør tenke oss om før vi kritiserer selvgode briter for mye.

– I Norge kjemper vi selv vårt interne «Brexit» med ikke å kunne jobbe sammen. Intsok, Greater Stavanger og Energy Valley er eksempler på det. Det som samlet burde være et «Team Norway» fremstår som et kaos. I stedet for å stå samlet som nasjon, konkurrerer vi internt om oppmerksomhet i utlandet. Vi har selv et «Brexit» med ikke å klare og jobbe sammen, konkluderer han, før han tar ordet og ønsker de trettitalls norske og britiske deltagere på «Summer Skål» velkommen.

Litt etterpå blir vi bedt om å stille oss opp i alfabetisk rekkefølge rundt tapasbordet ved Grape & Grain. Det er i hvert fall orden i det norske miljøet i Aberdeen.

Come what may.