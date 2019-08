Slik tjener elbilene på å få et gir til

Togirede automatkasser som General Motors Powerglide lanserte i 1950 hører historien til.

Parentesen er Tesla som faktisk testet å sette inn to gir i bedriftens første Roadster-modell. Men girkassen viste seg å gi en del problemer, så Musk valgte til slutt å tilby el-bilistene ett gir. Og slik har det vært siden da.

Kundene som bruker batteridrevne kjøretøy, har ikke etterspurt flere gir. Men nå vil den tyske bildel-produsenten ZF Friedrichshafen at bilene skal utstyres med deres nye togirede automatkasse.

Bedriften har presentert en modell som er ment å skulle kombineres med kraftige elmotorer. Og det finnes noen fordeler i å skru klokken tilbake.

«Løser konflikten med å være nødt til å velge»

Ifølge ZF innebærer et ekstra gir at elbilene får en bredere ytelse, uten at man må inngå kompromisser.

Mange modeller som produseres i større serier, har topphastigheter på rundt 200 km/t. Dette innebærer motorer med en størrelse som man sjelden har bruk for, og en høyere utveksling som kanskje ikke er ideell.

– Fram til i dag har bilprodusentene blitt tvunget til å velge mellom et høyt initialt dreiemoment og en høy toppfart når det gjelder elmotorer. Nå løser vi denne konflikten, og den nye kjøreopplevelsen kommer til å være sammenlignbar for både ytelse og for tyngre kjøretøy, sier sjefen for mobilitetsystemer, Bart Hellwig hos ZF til Greencar Reports.

Nå er blant andre Tesla, Ford, nykommeren Rivian og GM i gang med batteridrevne pickuper. For flere av modellene har produsentene allerede presentert solide trekk- og lastekapasiteter for disse bilene – samtidig som de hevder at de har sporty kjøreegenskaper.

ZF: Kan øke rekkevidden med fem prosent

Men kommer de til å kunne levere dette uten kompromisser? Et ekstra gir ville kunne hjelpe dem med å maksimere dreiemomentet ved lave hastigheter uten å ofre effektivitet.

På den andre siden finnes modellene med høy ytelse, som for eksempel Teslas Roadster. Med ytterligere ett gir ville biltypen kunne presse opp toppfarten enda et hakk.

I tillegg til dette regner ZF med at den nye girkassa deres kommer til å gi en økt effektivitet som betaler seg i form av fem prosent lengre rekkevidde ved kjøring på motorvei.

Denne artikkelen ble først publisert hos nyteknik.se.