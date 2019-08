Verken cruiseindustrien eller andre reddes av usannsynlige scenarioer

Arendalsuka er i gang – for 8. gang. For oss i TU er den mer aktuell enn noen gang. Temaene florerer rundt et vell av områdene vi dekker.

Blant de 1.200 arrangementene er det debatter og møter om alt fra energi, klima, bærekraft, sirkulærøkonomi, elektrisk fremdrift av både fly, bil og båt, hurtigbåter, cruisenæringen, kunstig intelligens og norsk petroleumsvirksomhet. Blant annet. Rene julekvelden for mange av oss, altså.

Folk fra en haug av bransjer valfarter hit for å møte kolleger, interessenter og ikke minst politikere og myndigheter som legger premisser for virksomheten de driver. Enten det er petroleumsvirksomhet, flyindustri, energiselskaper eller annet. Alle vil de sørge for å bli hørt, slik at rammevilkårene for akkurat deres virksomhet blir ivaretatt – og helst forbedret.

I kampen om å bli hørt med sine argumenter, vil det være fristende for enkelte å «ta i litt». Arendalsuka er derfor også en arena for spredning av tvilsomme påstander. Ikke «helt Facebook», men med godt rom for ekkokamre av opportunisme. Slik det gjerne blir når lobbyister møtes.

Det verste eksempelet hittil, kom på Arendalsukas første dag (mandag), da vi overvar en debatt om fremtidens cruisenæring: «Bærekraftig cruiseturisme – en illusjon», i regi av Cruise Lines International Association og Cruise Norway AS.

Vi har forståelse for at cruiseindustrien benytter Arendalsuka til å få frem sine synspunkter. For virksomheten får stadig mer grovmalt pepper fra både land, strand og høylytte lokalsamfunn som mener passasjerene fra skipene bruker for lite penger når de går i land. Og at skipene dessuten er blant verstingene hva angår utslipp.

Vi skal ikke henge bjeller på enkeltindivid, men i sin higen etter å roe kritikken om utslipp, fortalte en av paneldeltakerne at løsningen på utslippene var nær. Han hadde nemlig snakket med en høytstående person i Samsung, som kunne fortelle at utviklingen for batterier ville følge en regel han kalte «10-10-10» – «om ti år vil batteriene ha ti ganger høyere energiinnhold på en tiendedel av dagens størrelse». Ikke bare det, men fyren fra Samsung skal ifølge paneldeltakeren ha endret sin prognose til «5-10-20» – «om fem år vil batteriene ha ti ganger dagens energiinnhold på en tjuendedel av dagens størrelse».

Det er alvorlig når talspersoner for cruiseindustrien fristes til å fremsette slike åpenbart misforståtte påstander i plenum

Wow! Om bare fem år skal altså batteriene ha forbedret seg 200 ganger i forhold til størrelse og ytelse? Det ville i så fall ha løst alle våre energiutfordringer. Permanent. Batterier i elbiler ville blitt redusert i vekt fra 400- 800 kilo til to til fire kilo. Du skal ikke ha lest mye om batteriutvikling for å skjønne at «Samsung-prognosen» må være fullstendig misforstått.

Vi skal alle være åpne for disruptive gjennombrudd – også på batterifronten. Men ikke tohundregangeren på fem år. Det håper vi at flere enn oss forstod.

Det er alvorlig når talspersoner for cruiseindustrien fristes til å fremsette slike åpenbart misforståtte påstander i plenum. Det tjener hverken cruiseindustrien eller dens kritikere, som fores med usannsynlige fremtidsscenarioer.

Ei heller tjener det Arendalsuka, som vi alle bør etterstrebe å holde «fake free».