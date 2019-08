Elbileiere bør ønske seg effekttariffer

Elbilforeningen forklarer i et debattinnlegg på TU.no 25. juli hvorfor de er skeptiske til innføring av effekttariffer og hevder at «dagens praktisering av effekttariffer ikke er bra for elbilister». I dag er det svært få vanlige kunder som har effekttariffer, men vi venter vi på et forslag fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) på hvordan nye og obligatoriske effekttariffer for alle, skal se ut.

En god utforming av denne er selvsagt avgjørende for at en effekttariff skal virke etter hensikten og at KS Bedrift skal stille seg bak denne.

Arne Jakobsen, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Foto: KS Bedrift

Det er lett å gå seg vill i ulike tariffelementer, og hva som er dagens praksis kontra morgendagens modell. Elbilforeningen mener, som de aller fleste, at vi ikke bør bygge ut unødvendig mye strømnett i Norge. Dette er i alles interesse. Både forbrukerne og nettselskapenes, som KS Bedrift representerer. Da gjenstår det bare å bli enige om hvordan vi skal få dette til. Ved å flytte lading av elbiler til natten kan vi spare 11 milliarder kroner, ifølge nye beregninger fra NVE. Dette er besparelser som kommer alle forbrukerne til gode.

Det er dessverre slik at den ene timen i året med toppbelastning legger grunnlaget for hvor stor nettkapasitet vi trenger. Dette er enkle fysiske fakta. Jo lavere denne toppbelastningen er, jo mindre må nettselskapene investere i nettutbygging, og desto mindre må vi som forbrukere betale i nett- tariffer. Enten forbruket dekker lading av elbil eller noe annet, som for eksempel bruk av varmtvannsbereder, vil en utjevning over døgnet være kostnadsbesparende for oss alle.

For elektrifisering av transportsektoren er det som Elbilforeningen påpeker viktig at nødvendig ladeeffekt er tilgjengelig. Da må en effekttariff, i den grad det er mulig, legge til rette for at ledig kapasitet i nettet utnyttes maksimalt, uansett når på døgnet eller året dette er. Dersom en ladestasjon har behov for effekt utover det som eksisterende nett kan tilby, vil en batteriløsning som integrert del av ladestasjonen i noen tilfeller kunne være en riktig løsning for kortvarige topper, da batterikostnader de siste årene har falt kraftig. KS Bedrift er også positiv til en utvidet bruk av såkalte utkoblbart forbruk, hvor effektleddet reduseres betydelig mot at netteier kan koble ut kunden ved behov.

Målet må være å gi forbrukerne insentiv til å redusere effektbruk slik at unødvendig utbygging av kraftnettet unngås

For å ytterligere understreke vårt syn argumenterer vi IKKE for en innføring av «gammeldagse» generelle effekttariffer. Det er heller ikke slik at vi mener elbiler er syndebukken. Målet må være å gi forbrukerne insentiv til å redusere effektbruk slik at unødvendig utbygging av kraftnettet unngås. Innføring av smarte strømmålere (AMS) og digitale løsninger er ypperlige verktøy, men det bør i tillegg være konkrete insentiv for forbrukerne til å ta disse i bruk på en lønnsom måte. Her kan bruk av fornuftige effekttariffer være en god og effektiv løsning.