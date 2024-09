Gi strømstøtten til energilagring i stedet!

Vi står foran en vinter der strømstøtte nok en gang vil prege samfunnsdebatten. Samtidig er dette en kortsiktig løsning som ikke bidrar til å utvikle det norske energimarkedet. Myndighetene bør heller prioritere støtte til investering i energilagringssystemer, som adresserer de grunnleggende utfordringene.

Det norske energimarkedet er i endring. Solenergi er på vei inn, samtidig som stadig flere elbiler skal lades hjemme. I tillegg svinger energiprisene mer på grunn av den endrede energimiksen og kobling til det europeiske kraftmarkedet.

Må endre bruken av strøm

Strømstøtten virker mot markedsmekanismene ved å fjerne motivasjonen for å spare strøm, mener produktsjef Morten Schøyen i Pixii. Foto: Privat

Tar vi med at de fleste prognoser peker mot et betydelig energiunderskudd i 2040, er det åpenbart at mye må gjøres, både for å redusere behovet for kostbare nettutvidelser og ikke minst for å hindre galopperende og svært variable priser for norske husholdninger.

Strømstøtten har så langt vært det viktigste virkemiddelet fra norske– myndigheter. Utfordringen med denne støtten er at den ikke adresserer det underliggende problemet som høye priser gir signal om, nemlig at forbruket forblir like høyt og at strømmen brukes på de samme tidspunktene som tidligere.

Et energilagringssystem basert på batterier kan endre nordmenns strømforbruk. Hjemmebatterier, enten de kjøpes fra Kina eller produseres i Arendal, er enkle å installere og integreres ofte med et solcelleanlegg på taket. Systemet har flere fordeler og stimulerer til et smartere energisystem:

Batterier kan lades fra nettet når strømprisene er lave, for bruk når strømkostnadene er høye.

Toppene i energiforbruket kan kuttes og dermed redusere effekttariffer til nettselskapene. Det vil også avhjelpe flaskehalser i strømnettet og redusere behovet for kostbar nettutbygging.

Overflødig solenergi kan lagres og brukes til å forsyne hjemmet med gratis, fornybar elektrisitet når det trengs.

Batteriene fungerer som backup under strømbrudd og gjør forbrukerne mindre avhengige av kontinuerlig tilgang til nettet.

Lær av svenskene

I Sverige har man subsidiert installasjon av hjemmebatterier i flere år, dels for å sette fart på solcelleutbyggingen, men også for å stimulere svenske husholdninger til å delta i det såkalte frekvensmarkedet.

Dette innebærer at svenske hjemmebatterier bidrar til stabiliteten i strømnettet ved å delta i frekvensreguleringstjenester, noe som er helt avgjørende når det oppstår plutselige etterspørselstopper eller fall i tilbudet. Enova har uttalt at de ønsker å støtte tiltak som bidrar til å støtte nettet, uten spesifikt å nevne batterier.

Vil stabilisere strømprisen

Også andre land, som Tyskland og Australia, har innført støtteordninger for smarte energilagringsløsninger, noe som har bidratt til stabilisering av strømnettet og økt bruk av fornybar energi.

Stimulering til økt bruk av batterier også i Norge vil ikke bare bidra til å stabilisere strømprisene, men også redusere behovet for utbygging av infrastruktur, samt fremme en mer bærekraftig og robust energiforsyning.

Strømstøtten virker mot markedsmekanismene ved å fjerne motivasjonen for å spare strøm når det er lite av den og den derfor er kostbar. Ved heller å tilby investeringsstøtte for batterier, gir man insentiver for å flytte noe av strømforbruket og spare strømutgifter så vel som store infrastrukturinvesteringer.