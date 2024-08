Kollektivfeltet på E18 åpnes opp for elbiler i helgene

Kollektivfeltet på E18 åpnes nå opp for elbiler i helgene, bekrefter Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Vi ser at på E18 vestfra har framkommeligheten blitt dårligere. Dette gjelder særlig i helgene. Derfor legger vi nå opp til å åpne kollektivfeltet på E18 vestfra på strekningen Asker – Lysaker for elbiler i helgene. Vi vil i tillegg se på hvordan vi kan åpne kollektivfeltene for elbiler i helgene også på E6 nord- og sørfra, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Vil sikre framkommeligheten

I forbindelse med stengingen av Ring 1 valgte Statens vegvesen å stenge kollektivfeltet på E18 for elbiler i mai i år. Tiltaket har vært kontroversielt og skapt mye debatt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sparer 50 tonn CO2 ved å bruke resirkulerte fiskekasser til isolasjon på «Katta»

– Jeg har stor forståelse for at den midlertidige stengingen av Ring 1 skaper utfordringer i folks reisehverdag. De tiltakene som er gjort, er for å sikre framkommelighet inn mot og gjennom Oslo sentrum. Dette er viktig både for nødetatene og kollektivtrafikken, sier Nygård.

Departementet skriver at Statens vegvesen har en praktisk jobb å gjøre før tiltaket trer i kraft.

Parallelt med dette arbeidet vurderer Vegvesenet å innføre tungtrafikkfelt på strekningen mellom Asker og Slependen. Det vurderes også å slippe til motorsykler i tungtrafikkfeltene.

Bør oppfordre til samkjøring

Torsdag ettermiddag møter Nygård ordførerne i Asker, Bærum og Oslo for å diskutere stengingen av kollektivfeltet på E18.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, er positiv til at Nygård har tatt initiativ til møtet, men mener ministeren må se på flere strekninger enn E18.

– Hva med Mosseveien og E6 og andre berørte kommuner nord, sør og øst for Oslo, spør hun i en pressemelding.

Elbilforeningen har vært sterkt kritisk til måten Statens vegvesen har håndtert trafikkutfordringer på i forbindelse med Stengningen av Ring 1 i Oslo, og ba allerede i juni om å et møte med Nygård for å begrunne sine forslag til løsninger.

– Vi fatter ikke hvorfor man ikke har lagt opp til økt grad av samkjøring i stedet for å bare stenge tilgangen til kollektivfeltet. Å stimulere til at folk kjører sammen, er positivt for både trafikkflyt og klima, sier Christina Bu.