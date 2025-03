Nygård la fredag fram Norges aller første stortingsmelding om droner. En fremtidsrettet næring, slår han fast.

– I samferdselssektoren har vi i dag stor nytte av droner i forskjellige situasjoner. Da må vi også bidra til at fremtidens droneoperatører blir utdannet, sier han i en pressemelding.

Statens vegvesen får beskjed om å vurdere å etablere læreplasser i dronefaget for å følge opp satsingen.

Vil kunne frakte gods og folk

Stortingsmeldingen tar også for seg hvordan Norge bør satse på droner og såkalt luftmobilitet.

Disse løsningene vil øke muligheten for å frakte både gods og etter hvert også personer, mener samferdselsministeren. Det handler om nye typer luftfartøy med en størrelse som strekker seg fra mindre helikoptre til regionale rutefly.

– Norge er et land som er tidlig ute og positivt innstilt til nye teknologiske løsninger. Den posisjonen skal vi sørge for å videreføre, sier Nygård.

Satsing på droner og ny luftmobilitet ventes ifølge stortingsmeldingen å tiltrekke investeringer og skape nye arbeidsplasser.

Regjeringen ser for seg at et samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan utvikle et marked som kan bidra til å effektivisere offentlige tjenester og å styrke norsk næringslivs konkurranseevne gjennom å forenkle reiser.

Kan gi VTOL-flyplasser

I stortingsmeldingen ser regjeringen for seg at ny luftmobilitet vil kunne revolusjonere transportsektoren og øke lufttransporten. Det vil kreve ny eller tilpasset infrastruktur som legger til rette for dette.

Spesifikt omtales vertiporter, altså små landingsplasser som kan benyttes av VTOL-fartøyer . De minste vil kunne operere steder det i liten grad foregår kommersiell lufttransport i dag.

Dette vil kreve at eksisterende lufthavnstruktur tilpasses økt trafikk, og legger til rette for nye flymaskiner.

Regjeringen vil også legge til rette for testarenaer for null- og lavutslippsfly.

Vurderer forelegg til uvettige droneførere

Samtidig vil Nygård stramme grepet for å få bukt med uvettig dronebruk og folk som blåser i regelverket.

Det skal utredes om Luftfartstilsynet skal få myndighet til å ilegge folk forenklet forelegg ved mindre alvorlige overtredelser av regelverket.

Regjeringen vil også se på hva som kan gjøres for å øke bevisstheten om personvern og privatlivets fred. Det retter seg særlig mot dem som skal fly droner med kamera eller andre sensorer.

Det er ventet at antallet som bruker luftrommet vil øke betydelig, noe som krever godt samspill mellom både tradisjonelle og nye brukere.

Regjeringen vil jobbe for en trygg og effektiv integrering av droner og ny luftmobilitet, og har pålagt Avinor å tilby et system som skal gjøre det mulig for alle å dele sanntidsinformasjon.

Regjeringen jobber også med en egen dronestrategi for forsvarssektoren. I stortingsmeldingen heter det at det vil være viktig å høste synergier mellom sivil og militær bruk av droner både for dronenæringens konkurranseevne og landets forsvarsevne.