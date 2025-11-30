Ukraina skal produsere droner i Norge

Målet er å få etablere en produksjonslinje «raskt i 2026» for så å supplere med etablering av utvidet kapasitet i løpet av året, opplyser Forsvarsdepartementet i en e-post til NTB.

– Avtalen legger til rette for tettere utvikling og samarbeid mellom norsk og ukrainsk droneindustri. Etter produksjon skal disse dronene doneres til Ukraina, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

– Ukraina vil ifølge avtalen som er undertegnet, dele teknologi og innovasjon med Norge, og målet er å få til et tettere og dypere samarbeid med norsk forsvarsindustri for å øke produksjonsevnen og dermed Europas sikkerhet, legger han til.

– Nye muligheter for utvikling

Begge parter tjener på avtalen, mener Ukrainas forsvarsminister Denys Sjmyhal.

– Ukraina deler sin erfaring og teknologi med Norge. Vi får produksjonskapasitet som vil gi våre soldater moderne droner. I tillegg åpner dette nye muligheter for forskning og utvikling, sier Sjmyhal, som legger til at han er takknemlig overfor Sandvik.

Ukrainas forsvarsminister Denys Sjmyhal (f.v.) og forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) undertegnet nylig intensjonsavtalen om droneproduksjon i Norge. Her er de to på forsvarsministermøtet i Joint Expeditionary Force (JEF) i Bodø i starten av november. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Regjeringen håper avtalen vil bidra til å styrke landets dronekompetanse. I prosjektet er det lagt opp til et forsknings- og utviklingsløp der Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), utviklerbedriften og norsk droneindustri skal samarbeide for å styrke kompetansemiljøet.

– Så fort som mulig

– Zelenskyj har bedt oss om å gjøre dette. De står i en veldig krevende situasjon, og det er viktig at vi gjør det vi kan for å hjelpe Ukraina nå, sier statssekretær Marte Gerhardsen i forsvarsdepartementet til NRK.

Statssekretæren kan ikke sette en dato for når Ukraina kan begynne å motta dronene, men sier at det skal skje så fort som mulig.

Forsvarsminister Sandvik legger mandag fram regjeringens dronestrategi, som har som formål å styrke landets droneforsvar.