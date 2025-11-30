Ukraina skal produsere droner i Norge

Målet er å få etablere en produksjonslinje «raskt i 2026» for så å supplere med etablering av utvidet kapasitet i løpet av året, opplyser Forsvarsdepartementet i en e-post til NTB.
– Avtalen legger til rette for tettere utvikling og samarbeid mellom norsk og ukrainsk droneindustri. Etter produksjon skal disse dronene doneres til Ukraina, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).
– Ukraina vil ifølge avtalen som er undertegnet, dele teknologi og innovasjon med Norge, og målet er å få til et tettere og dypere samarbeid med norsk forsvarsindustri for å øke produksjonsevnen og dermed Europas sikkerhet, legger han til.
– Nye muligheter for utvikling
Begge parter tjener på avtalen, mener Ukrainas forsvarsminister Denys Sjmyhal.
– Ukraina deler sin erfaring og teknologi med Norge. Vi får produksjonskapasitet som vil gi våre soldater moderne droner. I tillegg åpner dette nye muligheter for forskning og utvikling, sier Sjmyhal, som legger til at han er takknemlig overfor Sandvik.
Regjeringen håper avtalen vil bidra til å styrke landets dronekompetanse. I prosjektet er det lagt opp til et forsknings- og utviklingsløp der Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), utviklerbedriften og norsk droneindustri skal samarbeide for å styrke kompetansemiljøet.
– Så fort som mulig
– Zelenskyj har bedt oss om å gjøre dette. De står i en veldig krevende situasjon, og det er viktig at vi gjør det vi kan for å hjelpe Ukraina nå, sier statssekretær Marte Gerhardsen i forsvarsdepartementet til NRK.
Statssekretæren kan ikke sette en dato for når Ukraina kan begynne å motta dronene, men sier at det skal skje så fort som mulig.
Forsvarsminister Sandvik legger mandag fram regjeringens dronestrategi, som har som formål å styrke landets droneforsvar.
