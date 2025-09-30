Abonner
Forsvar

Norge skal hjelpe Danmark med å håndtere droneobservasjoner

Regjeringen skal bistå danske myndigheter med å håndtere mulige dronetrusler i forbindelse med EUs uformelle toppmøte i København onsdag.

Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap).
Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap). Foto: Carina Johansen / NTB
NTB
30. sep. 2025 - 10:42

– Danmark er en nær nabo og et Nato-land. Når Danmark ber om en slik støtte er det viktig for oss å stille. Vi viser med dette solidaritet med Danmark og vår evne til å bidra til felles sikkerhet i Europa. Danmarks sikkerhet er også vår sikkerhet, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

Beslutningen om å sende bistand kommer som følge av en forespørsel fra danske myndigheter i forkant av EUs uformelle toppmøte i København onsdag og møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF) 2. oktober.

Bistanden består av norsk materiell og personell som skal støtte det danske forsvaret med å ivareta sikkerheten i forbindelse med møtene.

– Regjeringen ønsker av sikkerhetsmessige årsaker ikke å gå mer konkret inn på hvilke kapasiteter vi bidrar med, men vi understreker at Forsvarets nasjonale beredskap fortsatt er ivaretatt, sier forsvarsministeren.

Droneobservasjoner i Norge

  • 23. september ble det observert droner ved Gardermoen Lufthavn i Norge. Lufthavnen var stengt i tre timer. I ettertid meldte politiet at disse droneobservasjonene ikke er verifisert.
  • 24. september ble en mann i 50-årene tatt for å fly en drone innenfor forbudssonen rundt Gardermoen. Dronen ble beslaglagt.
  • 27. september bekreftet forsvaret rapporter om droneaktivitet på Ørland. Der ble det observert droner rundt Luftforsvarets kampflybase.
  • Politiet skjerper dronereglene rundt fire flyplasser i Nordland. De fire flyplassene var Brønnøysund lufthavn, Bodø lufthavn, Evenes lufthavn og Andenes lufthavn.
  • 28. september ble en norsk mann anmeldt og fikk dronen sin beslaglagt etter at han fløy drone innenfor flyforbudssonen nær flyplassen i Hammerfest søndag.
  • 29. september ble dronerestriksjoner ved lufthavner i Nordland og Trøndelag avsluttet.
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).
