Norge skal hjelpe Danmark med å håndtere droneobservasjoner

– Danmark er en nær nabo og et Nato-land. Når Danmark ber om en slik støtte er det viktig for oss å stille. Vi viser med dette solidaritet med Danmark og vår evne til å bidra til felles sikkerhet i Europa. Danmarks sikkerhet er også vår sikkerhet, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

Beslutningen om å sende bistand kommer som følge av en forespørsel fra danske myndigheter i forkant av EUs uformelle toppmøte i København onsdag og møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF) 2. oktober.

Bistanden består av norsk materiell og personell som skal støtte det danske forsvaret med å ivareta sikkerheten i forbindelse med møtene.

– Regjeringen ønsker av sikkerhetsmessige årsaker ikke å gå mer konkret inn på hvilke kapasiteter vi bidrar med, men vi understreker at Forsvarets nasjonale beredskap fortsatt er ivaretatt, sier forsvarsministeren.

Droneobservasjoner i Norge 23. september ble det observert droner ved Gardermoen Lufthavn i Norge. Lufthavnen var stengt i tre timer. I ettertid meldte politiet at disse droneobservasjonene ikke er verifisert.

24. september ble en mann i 50-årene tatt for å fly en drone innenfor forbudssonen rundt Gardermoen. Dronen ble beslaglagt.

27. september bekreftet forsvaret rapporter om droneaktivitet på Ørland. Der ble det observert droner rundt Luftforsvarets kampflybase.

Politiet skjerper dronereglene rundt fire flyplasser i Nordland. De fire flyplassene var Brønnøysund lufthavn, Bodø lufthavn, Evenes lufthavn og Andenes lufthavn.

28. september ble en norsk mann anmeldt og fikk dronen sin beslaglagt etter at han fløy drone innenfor flyforbudssonen nær flyplassen i Hammerfest søndag.

29. september ble dronerestriksjoner ved lufthavner i Nordland og Trøndelag avsluttet. Vis mer