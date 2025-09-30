Norge skal hjelpe Danmark med å håndtere droneobservasjoner

– Danmark er en nær nabo og et Nato-land. Når Danmark ber om en slik støtte er det viktig for oss å stille. Vi viser med dette solidaritet med Danmark og vår evne til å bidra til felles sikkerhet i Europa. Danmarks sikkerhet er også vår sikkerhet, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.
Beslutningen om å sende bistand kommer som følge av en forespørsel fra danske myndigheter i forkant av EUs uformelle toppmøte i København onsdag og møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF) 2. oktober.
Bistanden består av norsk materiell og personell som skal støtte det danske forsvaret med å ivareta sikkerheten i forbindelse med møtene.
– Regjeringen ønsker av sikkerhetsmessige årsaker ikke å gå mer konkret inn på hvilke kapasiteter vi bidrar med, men vi understreker at Forsvarets nasjonale beredskap fortsatt er ivaretatt, sier forsvarsministeren.
Droneobservasjoner i Norge
- 23. september ble det observert droner ved Gardermoen Lufthavn i Norge. Lufthavnen var stengt i tre timer. I ettertid meldte politiet at disse droneobservasjonene ikke er verifisert.
- 24. september ble en mann i 50-årene tatt for å fly en drone innenfor forbudssonen rundt Gardermoen. Dronen ble beslaglagt.
- 27. september bekreftet forsvaret rapporter om droneaktivitet på Ørland. Der ble det observert droner rundt Luftforsvarets kampflybase.
- Politiet skjerper dronereglene rundt fire flyplasser i Nordland. De fire flyplassene var Brønnøysund lufthavn, Bodø lufthavn, Evenes lufthavn og Andenes lufthavn.
- 28. september ble en norsk mann anmeldt og fikk dronen sin beslaglagt etter at han fløy drone innenfor flyforbudssonen nær flyplassen i Hammerfest søndag.
- 29. september ble dronerestriksjoner ved lufthavner i Nordland og Trøndelag avsluttet.
Espen Barth Eide: Fullstendig uakseptabelt