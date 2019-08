El-giganten frakter 65 tonn stein, sparer 50.000 liter diesel i året og må knapt lades

Edumper er definitivt ingen lilleputt. Eller eDumper, som produsenten skriver det.

Sjåføren må klatre opp ni trappetrinn før han kommer opp i styrehuset på verdens antakelig største elektriske kjøretøy. Maksimalvekten på det nesten ti meter lange kjøretøyet er 110 tonn, og den elektriske dumperen frakter gladelig 65 tonn kalkstein i slengen - nesten uten å ha brukt energi når arbeidsdagen er over...

9500 newtonmeter

I gruvebransjen er kanskje ikke en velbrukt Komatsu HD-605-7 særlig oppsiktsvekkende (for eksempel har den hviterussiske BelAZ 75710 egenvekt på 360 tonn, og kan i tillegg frakte 450 tonn last).

Men Edumper vet å utmerke seg på andre måter.

Vanlige mennesker kan minne om Playmobil-figurer ved siden av eDumper. Foto: Andreas Sutter, eMining AG

Drivverket i Komatsuen, som før i tiden besto av en dieselmotor på 23,2 liter og 739 hestekrefter, er nemlig erstattet av en elektrisk motor på 9500 newtonmeter og 789 hk. Som gir lite støy og null utslipp. Men likevel - hvordan kan den grønnmalte el-dumperen frakte over tusen tonn stein hver dag, uten å bruke særlig energi?

Tom opp, full ned

Årsaken er regenerering av energi, kombinert med at gruveområdet i sveitsiske Biel ligger høyere enn depotet der kalksteinen losses. eDumper er definitivt et nisjeprodukt - gruvedrift handler vanligvis om å hente opp mineraler fra dyptliggende miner. Men dette er i Sveits, og Edumper frakter kalkstein fra et høyereliggende steinbrudd og ned til basen, der et permanent transportsystem frakter lasten videre.

Med inntil 65 tonn stein på ryggen er regenereringen på vei ned fra fjellet enorm. Da CNN besøkte steinbruddet i Biel, startet den tomme dumperen med 90 prosent batterikapasitet. Etter den bratte klatreturen opp til lasteområdet -her snakker vi 12-13 prosent stigning - var det 80 prosent batteri igjen. El-dumperen ble lastet til randen med stein, og da ekvipasjen var vel nede igjen hadde batterikapasiteten økt til 88 prosent.

Må lades - litt

Fullstendig selvforsynt med strøm er den altså ikke.

– Edumper må gjerne lades opp etter et par dagers bruk, sier salgssjef Gernot Beutle i Emining AG til tu.no.

– Energiproduksjonen varierer etter topografi, etter hvor den skal kjøre, sier Beutle.

– Hvis topografien er krevende, er energiforbruket større. Det samme gjelder våte værforhold - da trenger den kjettinger og forbruket går opp, sier Beutle.

Heftig batteripakke

Batteripakken er på intet mindre enn åtte tonn, og har ifølge Beutle en kapasitet på 700 kW - omtrent det samme som 20 E-Golfer.

Sveitsiske eDumper tar regenerering til et høyere nivå. Foto: Andreas Sutter, Emining AG

Opprinnelig var tanken at regenereringen skulle kunne lage så mye overskuddsstrøm at strømmen kunne sendes tilbake inn i strømnettet. Slik ble det ikke i virkeligheten. Men ifølge Emining sparer el-dumperen 50.000 liter diesel i året, og kutter CO2-utslippet med 1,3 millioner kilo årlig.

Så langt finnes den kun i ett eksemplar. Men Beutle melder om stor interesse for den utslippsfrie kjempen. Hvis sveitseren får det som han ønsker, kan Edumper snart få slektninger i Norge.

– Har prosjekter i Norge

– Vi er involvert i planlegging av flere prosjekter i Norge, sier Gernot Beutle i Emining. Han ønsker ikke å kommentere hvilke prosjekter det er snakk om.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med gruveselskapet Sydvaranger, som sier at de ikke har hatt kontakt med Emining. Heller ikke kobbergruveselskapet Nussir, som har ambisjoner om elektrifisere 100 prosent av sin planlagte gruvedrift, oppgir å ha hatt kontakt med sveitserne.