Inneklima: – Vi må tåle høyere CO2-verdier inne

For mye CO 2 i innelufta kan føre til slapphet og konsentrasjonsvansker. Derfor har mange arbeidsplasser montert CO 2 -målere og valgt å la ventilasjonsanlegget styres i høy grad av CO 2 -nivået, som helst ikke skal overstige 1000 ppm (parts per million), som er normen til Arbeidstilsynet.