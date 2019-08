Dette skipet skal lage sjøkabel som kan svelge unna hele Norges kraftproduksjon

Tenk deg om alle norske vann- og vindkraftverk skulle gå for fullt og all strømmen skulle overføres via en kabel på havbunnen. Det kan høres komplett umulig ut, men det er nettopp dette det norske konseptet Green Power Cabel lover å klare. Kabelkonseptet skal endog prestere mer - hele sjøkabelen vil få en kapasitet på 49 GW, og skulle det knipe kan den ta unna over 100 GW lenge uten å ta skade. Metallet vil ha så stor varmekapasitet at den ikke lett lar seg overbelaste.