Elbilåret på TU.no handlet om ladeproblemer og det «evige» spørsmålet: Hvem kan utfordre Tesla?

2019 har igjen vært et rekordår for elbilene i Norge, selv om salget har dabbet av i høst. Introduksjonen av Tesla Model 3 har vært umulig å ignorere – igjen har Tesla satt standarden for hva konkurrentene må prestere for å vippe elbilkongen av tronen.

Elbil-sakene på TU.no er i all hovedsak tilgjengelige også for gratislesere, siden dette er rent forbrukerstoff med vekt på teknologien. I løpet av året har nær 2 millioner brukere lest en eller flere artikler innen elbil/elektrisk-seksjonen vår. Vi har publisert godt over 400 artikler. I 2020 planlegger vi å øke kapasiteten, slik at leserne skal finne enda mer relevant stoff fra TU.

Ford forsøk på å utfordre Tesla til pickupduell ble årets mest leste elbil-sak. Det eneste den saken vel manglet, var musikk av Ennio Morricone og et widescreen-format inspirert av Sergio Leone. Duellen i solnedgang mellom de to pickupene ser vi fram til.

At leserne har stor interesse for Tesla, er ikke til å komme forbi. Nyheten om at de innfelte dørhåndtakene, som også andre bilprodusenter bruker, var årsak til at en brann fikk dødelig utfall, var også en av våre aller mest leste saker i år.

Hva med teknologisk utvikling?

Mer enn artikler om mikronyheter om nye bilmodeller, har TUs lesere i stor grad fattet interesse for en rekke av våre elbilsaker som prøver å fange opp mer av den teknologiske utviklingen. En av de mest leste artiklene i år er historien om Hunstable Electric Turbine, som mener å ha skapt det første radikale nye designet innen elektromotorer siden Nikola Tesla introduserte sin induksjonsmotor basert på vekselstrøm. Om utviklingen går bra, kan den dukke opp i en bil i 2021.

Artikkelen om hvorvidt wankelmotoren gjør comeback som miljøalibi, møtte også stor interesse. Mazda er i ferd med å gjenopplive wankelmotoren – nå som som rekkeviddeforlenger i fremtidige elbiler.

Forhåpentlig har Mazda løst noen av rotasjonsmotorens utfordringer. Bilprodusenten planlegger å fase inn en kompakt rotasjonsmotor allerede i 2020. Om det blir i MX-30 eller i en annen elektrisk bil, er foreløpig uvisst.

En annen teknologisk «nyvinning» er det egentlig eldgamle prinsippet om svinghjulet, som kan halvere ladetiden for elbiler. Skoda har satt opp en ny type hurtigladestasjon i Praha. Den lader opp elbilene dobbelt så fort som kapasiteten i det nasjonale strømnettet skulle tilsi. Bærebjelken i systemet er et mekanisk svinghjul, som tar imot og lagrer energi. Det gjenstår å se om dette blir mer enn en gimmick.

Lading på trefase

Men den aller mest leste saken blant abonnentene våre i år, har vært artikkelen om lading på trefase. Stavanger-selskapet Easee har lansert løsningen, som skal utnytte den typen trefase-strømnett som er vanlig i Norge. Med trefaseinntak er det mulig å få høy effekt, for eksempel til lading av elbil, slik at den kan gjøres unna på veldig kort tid. Artikkelen er også den på TU.no som har rekruttert flest nye abonnenter i løpet av 2019.

Mest leste elbilsaker totalt

Her er en oversikt over elbilsakene som ble mest lest samlet sett. Saker som har fått spredning via for eksempel Sol.no, Startsiden, Facebook eller MSN.no havner fort øverst på denne lista.