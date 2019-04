Så billig er nye Model 3 sammenlignet med konkurrentene

Tesla har gjort den billigste utgaven av sin Model 3 tilgjengelig for norske kunder. Med det begynner Tesla å konkurrere mer direkte om kundegrupper som til nå har valgt andre elbiler.

Storselgere som Volkswagen e-Golf og Nissan Leaf koster tross alt ikke veldig mye mindre penger enn Teslas billigste.

Dermed vil Tesla antakeligvis bli et interessant alternativ for langt flere enn det har vært til nylig.

Startprisen på Model 3 «Standard range plus» er i skrivende stund 367.700 kroner. Dette for en bil med bakhjulsdrift og rekkevidde på 415 kilometer.

Tesla Model 3 stilt ut under bilmessen i Paris. Foto: Marius Valle

Lav pris til alle: Nå blir Tesla Model 3 billigere

Mye utstyr inkludert

Med i prisen er elektrisk justerte forseter, oppgradert lydanlegg, Bluetooth-støtte, stor skjerm med navigasjon og annet, glasstak, og innfellbare sidespeil for å nevne noe.

Bilen leveres også med avanserte førerstøttesystemer som standard, kalt Autopilot.

Dette inkluderer dynamisk fartsholder, filholderassistent med automatisk styring, og automatisk brems.

Det er mulig å oppgradere til full funksjonalitet senere, inkludert automatisk parkering og annet, men dette koster ekstra.

Rekkevidden og utstyrsnivået er mulig å få på mange andre elbiler. Det er ofte nødvendig å velge dette i tillegg. Med de aktuelle tilvalgene er det slett ikke sikkert at prisforskjellen er så stor lenger.

En sammenligning

Kia e-Niro (bak) og Hyundai Kona er to biler i samme prisklasse som Model 3. Foto: Per Erlien Dalløkken

Vi har satt opp en oversikt for å vise hvor store prisforskjellene i praksis er når de aktuelle tilleggene er lagt til på et knippe elbiler med rekkevidde rundt 400 kilometer.

I oversikten har vi valgt vekk vinterdekk, da mange foretrekker å kjøpe dette på egen hånd utenom. Eventuelle leveringskostnader utenom har vi ikke tatt med.

Selv om e-Golf egentlig ikke når opp med tanke på batteri og rekkevidde, har vi tatt den med på grunn av den særlige populariteten modellen har i Norge.

TM3 SR+ VW e-Golf Hyundai Kona Kia e-Niro Opel Ampera-e Nissan Leaf

60 kWh Batteri, kWh ~55 35,8 64 64 60 62 Rekkevidde, km 415 229 449 455 423 385 Motoreffekt, kW 211 136 150 150 150 Bagasjeplass 425 l 341 l 332 l 451 l 381 l Ladeeffekt*2 125 kW* 40 kW 77 kW 77 kW 50 kW Grunnpris 367.700 335.400 335.900 377.400 367.900 356.700*5 Elektrisk justerbare seter Standard Nei Standard Standard Standard Oppgradert lydanlegg Standard 5400 Standard Standard Standard I pakke 1 Navigasjons-

skjerm Standard Standard Standard Standard Standard Standard Panorama/soltak Standard Nei 10.000*4 5900 Nei Nei Nøkkelfri tilgang Standard 3200 Standard Standard Standard Standard Dynamisk fartsholder Standard Standard Standard Standard Standard I pakke 2 Filholder-

assistent Standard I pakke: 5300 Standard Standard Standard I pakke 2 Automatisk oppbremsing Standard Standard Standard Standard Standard Standard Ryggekamera Standard 2700 Standard Standard Standard I pakke 2/standard Parkerings-sensorer Standard Standard Standard Standard Standard Pakke 2:

5400/0 Totalpris 367.700 352.000*3 355.900*4 383.300 367.900 384.900*5

Fotnoter til tabell *Maks effekt fra Tesla Supercharger. Høyere effekt mulig (inntil 525 A 350 V).

*2 Data om ladeeffekt fra Fastned.nl, unntatt Model 3.

*3 LED-lys kreves i tillegg for «Sikkerhetspakke» som gir dynamisk lysassistent, Lane-Assist, Side-Assist, Traffic-Assist og Emergency-Assist.

*4 Tilvalg skinninteriør krever for å velge soltak på Kona. Skinn koster 10.000 kroner ekstra.

*5 Grunnpris for modellvariant e+ N-Connecta. Må oppgraderes til variant e+ Tekna for å komme opp i samme utstyrsnivå som Model 3, kalt «Pakke 1» i tabell. Grunnpris e+ Tekna kr 384.900. Innhold i «Pakke 2» er inkludert i «Pakke 1».

I realiteten kan det være komplisert å sammenligne enkelte modeller fra ulike bilmerker direkte.

For eksempel følger alle ladekabler du har behov for med i noen biler, mens det er tilleggsutstyr i andre.

Noen biler leveres ferdig spesifisert, og det eneste du i praksis kan velge er farge på bilen.

På for eksempel Model 3 og Opel Ampera-e er «oppgradert lyd» standard. Du kan med andre ord ikke velge et enklere lydanlegg om du ikke ønsker det.

Det er mulig å tilpasse bilen en hel del dersom du velger e-Golf eller Nissan Leaf. De andre bilene i denne oversikten har forholdsvis rigide valgmuligheter.

Derfor blir en sammenligning som dette aldri helt eksakt.

Den viser imidlertid helt tydelig at Tesla nå opererer i samme marked som de andre elbilprodusentene når man kun ser på pris. Faktisk er Tesla Model 3 midt på treet i denne sammenhengen.

Nissan Leaf er en populær elbil. Det forblir den nok også. Foto: Eirik Helland Urke

Nissan Leaf er dyrest, men det behøver åpenbart ikke bety at du får mindre for pengene her enn på de andre.

Vi skal nevne at vi kunne tatt med flere biler, som DS 3 Crossback, Kia e-Soul og andre biler som er på vei. Detaljer om pris og utstyr er imidlertid ikke klart for alle disse.

Les også: Dette må du tenke på når du velger elbillader

Rekkevidde vs pris

En annen faktor som er verdt å ta med i beregningen er hvor mye rekkevidde du får for pengene.

Det er tross alt ikke sikkert at du får en bil som problemfritt kan kjøres på lange turer selv om du bruker mye penger (men det er nok hovedregelen).

Ved å vurdere prisen opp mot rekkevidden, er det tydelig hvor du får mest og minst rekkevidde.

Isolert sett koster hver kilometer rekkevidde omtrent dobbelt så mye på e-Golf sammenlignet med resten. Denne bilen er imidlertid også i en annen rekkeviddeklasse enn de andre.

Jevnt over er det Hyundai Kona og Kia e-Niro som gir mest rekkevidde for pengene. Merk at dette er basert på totalprisen for bilene og utstyret vi har valgt, og at rekkevidden er den WLTP-rekkevidden produsentene markedsfører.

I praksis er det ikke sikkert at du kan kjøre like langt som oppgitt.

Nå bør de virkelig være bekymret

Tesla har i alle år hatt en helt unik posisjon i elbilmarkedet. Bilen har hatt mange tekniske finesser andre biler ikke har, og rekkevidden har vært overlegen.

De tidene er forbi, ettersom flere har meldt seg på konkurransen i premiumsegmentet.

Mange har ventet på Opel Ampera-e. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Samtidig har produsentene av mindre og rimeligere elbiler fått styre showet i sitt segmentet selv. De har levert mange små biler med relativt beskjeden rekkevidde. Når Tesla nå er på plass i denne kategorien bør de være bekymret.

Det er ingen tvil om at alle bilene vi har sammenlignet med er gode biler. Spørsmålet er om Nissan eller Opel klarer å være like attraktive i møte med Model 3.

Vi kan si mangt og meget om Teslas rykte når det kommer til kvalitet og service, men realiteten er at produsenten har et image de andre bare kan drømme om. En Model 3 er en «gadget», omtrent som en iPhone, og det er mange som er villige til å betale for det.

Det eneste som er helt sikkert er at det blir mer konkurranse også i mellomprissjiktet. Om Tesla kan fortsette å levere biler i det tempoet de har hatt de siste månedene, så kan det kanskje bety at andre ser seg nødt til å redusere sine priser eller levere biler raskere.

Det spørs hvor mange som gidde å vente et år eller to på en liten elbil om de kan få en Model 3 på et par måneder. Om de får den så raskt, da.