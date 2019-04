Ventet i tre år på Tesla Model 3. Så fikk en annen bilen hans

I løpet av mars ble det registrert elleville 5310 eksemplarer av Model 3, ifølge teslastats.no. Men ikke alle har hatt en god opplevelse av Tesla-kjøpet. Tu.no har snakket med flere som har opplevd at bilen de har bestilt og betalt, nå kjøres rundt av andre mennesker.

– Det er horribelt, sier Tor Inge Ulveseth (35).

– Jeg betalte inn depositum på 10.000 kroner for tre år siden, for å være blant de første som får bilen, sier ingeniøren fra Bergen.

januar i år la han inn den endelige bestillingen. Han fikk faktura med dedikert VIN-nummer, betalte og fikk en SMS om at bilen var på vei.

– Forventet utlevering skulle være mellom 16.-29. mars. Siden har jeg ikke hørt særlig fra Tesla, sier Ulveseth.

Skal kunne følge etter deg: Nå skal Tesla bli fjernstyrt

Havnet i Moss

Bilen hans dukket ikke opp. Da Ulveseth sjekket VIN-nummeret på vegvesen.no, fant han ut at bilen allerede var registrert i Moss.

– Jeg har kolleger som har bestilt etter meg, og som allerede har fått bil. Det er utrolig irriterende, sier Ulveseth.

– Jeg har prøvd å ringe mange ganger, men de er omtrent umulig å komme gjennom på telefon. Da jeg endelig fikk kontakt, sa de at bilen kanskje skulle komme i april, men at de ikke visste helt. Det virker ganske kaotisk. Det virker som om de har kjørt på med utleveringer på Østlandet, sier Ulveseth.

Som ikke er alene om å være irritert. På elbilforum.no forteller en rekke kjøpere om leveringer som gikk til andre.

Model 3: Fra treg produksjon til distribusjonshelvete

– Jævlig mye trøbbel

– Det er foruroligende, sier Tom Flinterud (43) oppgitt.

-Jeg skjønner at det er viktigere å få pene tall i bøkene enn å tilfredstille kundene, sier den bergensbosatte helikopterflygeren.

Til tross for det han betegner som “jævlig mye trøbbel” med de to Model S-ene han har hatt tidligere, bestilte Flinterud sin Model 3 i januar. 27. mars ble oppgitt som leveringdato.

Flinterud fikk også oppgitt VIN-nummeret på sin nye bil, og registrerte dette hos forsikringsselskapet slik at alt skulle vært klart. Men bilen dukket ikke opp.

– Jeg ringte Tesla flere ganger. To dager senere, 29. mars, fortalte de at bilen var på en båt, og at de ikke kunne finne den, sier han.

Men da Flinterud tastet inn VIN-nummeret på vegvesen.no, så han at bilen hadde blitt registrert i Oslo samme dag.

– Altså samme dag som Tesla sa at bilen ikke var å finne, sier Flinterud.

– Den vokser litt fort, den organisasjonen. Det er ikke mye informasjon å få om den nest dyreste investeringen man gjør her i livet, sier helikopterpiloten.

Flinterud har hatt to Model S tidligere.

– Det var så mye trøbbel med begge bilene at jeg var veldig usikker på om jeg skulle bestille Model 3. Men jeg klarte ikke å vente.

– Har du fortsatt ikke fått bil?

– Nei. De vet ikke når bilen kommer. Nå har jeg solgt min forrige bil, og skal på påskeferie. Men noen lånebil kunne de ikke hjelpe med.

Øker heller prisene: Tesla stenger færre butikker enn planlagt

Mistenker kvartalspress

En Oslo-mann som ikke ønsker å stå frem med navn, forteller at han skulle få sin nye Model 3 utlevert lørdag 30. mars.

– Men da var jeg i utlandet og kunne ikke hente før over helgen, sier mannen.

Mannen hadde allerede lastet ned appen og lagt inn sitt tildelte VIN-nummer.

– Jeg kunne se nøyaktig hvor på Hellerudsletta bilen sto, og jeg kunne se temperaturen i kupeen osv. Plutselig forsvant alt fra appen, sier mannen.

Han forteller at han ringte Tesla på mandagen.

– Da fikk jeg beskjed om at bilen var solgt til en annen. Jeg ble forbannet, sier han.

Mannen mener Tesla kan ha gitt bilen til en annen kunde for å få den registrert i mars, og dermed få bedre kvartalstall.

– I Norge har de sikkert hatt et enormt press for å få ut alle bilene innen mars. Men dette er ikke en grei måte å gjøre det på, sier mannen.

Tesla Norge avviser at de har fått ordre fra USA om å levere ut flest mulig biler innen utgangen av mars.

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland beklager leveringsrotet flere kunder har opplevd, men avviser at Tesla har vært mer opptatt av å levere ut flest mulig biler for å forbedre mars-statistikken, enn å levere til riktig person. Foto: Henrik Skolt/NTB Scanpix

– Nei. Det er en udokumentert påstand som får stå for Teknisk Ukeblads egen regning. Grunnen til at de fleste bilene ankommer Norge i slutten av kvartalet, er produksjonssystemet på fabrikken, hvor ulike regioners biler produseres i ulike perioder i kvartalet, og tiden det tar å tranportere bilene til Norge, sier Even Sandvold Roland, som er kommunikasjonssjef i Tesla Norge.

Roland beklager rotet flere kunder opplever med bestillingene.

– Selv om de aller fleste kundene er svært fornøyde, og den relative kundetilfredsheten i mars har vært på nivå med andre intense leveringsperioder, har det i denne perioden også vært saker vi ikke er fornøyde med. Enkelte kunders bestillinger ble forsinket eller fulgt opp på en dårlig måte, og det er fryktelig leit. Vi forstår godt at kundene det gjelder, er frustrerte.

Han forteller at Tesla ikke bruker reklame, og er avhengige av fornøyde kunder som anbefaler bilmerket videre.

Leveres fra mars: Nå kan alle bestille Tesla Model 3

– Menneskelige feil

– Hvordan kan det skje at biler som har vært dedikert en kunde har blitt gitt til en annen?

– Menneskelige feil har ført til at enkelte kunder har fått feil om sin leveranse, og det beklager vi på det sterkeste. Vi er i ferd med å kontakte disse kundene for å beklage overfor hver enkelt, og se om vi kan finne løsninger sammen med kunden, sier Roland.

Han ønsker ikke å si noe om hvor mange kunder som har måttet se «sin» bil gå til andre kunder. Even Sandvold Roland sier at det blir feil å si at de har solgt kundenes biler til andre kunder.

– Kunden blir eier av en bil først når kunden har akseptert levering på leveringsstedet, sier kommunikasjonssjefen i Tesla Norge.

Har fått nok

Oslo-mannen som ikke ville stå fram, er ikke interessert i å vente på at bilen kommer med neste båtlast. Istedet har han krevd pengene tilbakebetalt, og er nå på jakt etter en annen elbil.

– Nå har jeg fått nok av Tesla. Når de roter slik, stoler jeg ikke på firmaet. Det er nok av andre biler på markedet.

Tesla leverte rundt 63.000 kjøretøy i årets første kvartal, nesten 51.000 av disse var Model 3.

Det er 110 prosent mer enn i fjorårets første kvartal, men en nedgang på 31 prosent i forhold til siste kvartal i 2018.