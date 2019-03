Det leveres ut Model 3 så det suser

Så langt i år er det blitt registrert 5368 Model 3 i Norge, ifølge Teslastats.no. Til sammenligning: I hele 2018 ble det registrert 4980 Model X – Teslas mest solgte modell her i landet i fjor.

Det ligger med andre ord an til at alle rekorder sprenges, for de leverte Model 3-ene har i praksis bare blitt overlevert kunder i februar og mars.

Og dette er før de rimelig versjonene av bilen er tilgjengelig her i landet.

Fortsetter det i dette tempoet kan Model 3 fort bli landets mest solgte bilmodell i 2019. I 2018 var det Nissan Leaf som tok den klare seieren, med 12.303 biler.

Noe helt uventet må skje dersom Tesla Model 3 ikke blir tidenes mest solgte bil i løpet av én måned i Norge denne måneden.

Misnøye i Tesla-grupper

Spørsmålet er om Teslas organisasjon er rigget for å klare denne mengden. For i ulike Tesla Model 3-fora på nettet luftes en hel del frustrasjon og misnøye i forbindelse med leveranse av bil.

Noen har fått beskjed om dato for utlevering av bilen, og så har ikke bilen dukket opp. Andre har fått beskjed om at bilen leveres andre steder enn det som er avtalt på forhånd.

Tesla Model 3. Foto: Marius Valle

Andre igjen har fått overlevert bil med feil og mangler.

Mange klager over at det ikke er mulig å komme i kontakt med Tesla over telefon, og at de ikke får svar på e-poster.

Tesla gir kunder angrerett, og bilen kan leveres tilbake inntil en uke etter overtakelse. Enkelte har valgt å avbestille bilen under overtakelse på grunn av åpenbare feil og mangler.

Det kan se ut til å være mye misnøye, men om det er prosentmessig større misnøye enn ellers, er uklart.

Det er tross alt mange biler det er snakk om, men selv i dette volumet er en prosent bare noe over 50 biler. Det skal også understrekes at vårt inntrykk er at det de fleste steder er et flertall av positive historier om overlevering av bil som deles.

Klar over at noen har dårlige opplevelser

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, sier til TU Elektrisk at de er klar over at enkelte kunder har hatt negative opplevelser i forbindelse med levering av Model 3.

Han sier Tesla har øvd på levering av store volumer i godt over et år, og at de har har eksperimentert med å bruke Norges Varemesse på Lillestrøm som sentral for å ha kapasitet til å levere ut store volumer.

– Det hadde vært et mirakel om vi hadde levert ut denne mengden biler og ett hundre prosent gikk bra hele tiden. Det er riktig at det har vært noen saker og episoder vi ikke er fornøyde med, og som vi vil følge opp med enkeltkunder for å sørge for at de er fornøyde, seier Roland.

Han understreker at det fra Teslas ståsted totalt sett har gått bra med de fleste utleveringene.

Kan roe seg til mai

Om det vil fortsette slik som i dag kan han ikke gi noe konkret svar på. For Tesla går ikke ut med tall på hvor mange biler de forventer å levere fremover. Men Roland sier at det er rimelig å forvente en normalisering når de har kommet gjennom hovedparten av bestillingene før neste runde av bestillinger leveres i mai.

– Vi er i en privilegert situasjon, hvor vi kan levere biler raskt, og mange kan få sette seg bak rattet så fort som mulig.

Det vil uansett være viktig for Tesla at så mange som mulig er fornøyde. Misfornøyde kunder roper ofte høyt, og kan sette tonen selv i store Facebook-grupper hvor flesteparten av medlemmene ikke har negative opplevelser å dele.

Roland sier at Tesla ikke bruker reklamer, men lever av fornøyde kunder som anbefaler deres biler videre til venner og kjente.

– Vårt mål er å levere en god kundeopplevelse i alle ledd, i alt fra levering til lading og service, sier han.

Vanskelig å nå på telefon

Flere kunder har slitt med å få tak i Tesla over telefon. Roland forteller at det er riktig at det i perioder har vært skyhøy aktivitet som har gjort det vanskeligere å få tak i Tesla. Han sier at de gjør alt de kan for å besvare alle henvendelser.

Tesla Model 3 utstilt i Genève. Foto: Marius Valle

I perioder har alle som har hatt mulighet vært engasjert for å håndtere overleveringer.

Noen kunder opplever å få biler som har vært registrert tidligere. Dette er ifølge Roland rene papirfeil, og gjelder svært få biler.

– Dette er en sak vi skal rydde opp i så det ikke går utover kunden. Bilen er selvsagt helt ny, så dette handler kun om saksbehandling.

Roland understreker at overvekten av tilbakemeldingene fra Model 3-kundene er positive, og at Tesla er klar over at noen saker ikke går helt som de skal.

Hevder de fleste er forståelsesfulle

Han hevder de aller fleste kunder likevel har vært forståelsesfulle, og glad for at Tesla leverer bil raskt. Totalt sett er de fornøyde, mener han.

Når det gjelder Teslas svært generøse angrerett, som lar kundene levere tilbake bilen innen sju dager eller 1600 kilometer, forteller han at det er svært få som har angret.

– Men det ville vært overraskende om ingen hadde benyttet muligheten, sier Roland.

For øvrig er det ikke nødvendigvis slik at biler leveres i den rekkefølgen de er bestilt i. Dermed kan en kunde oppleve å få levert bil etter en som bestilte bil senere.

– Bestillingene matches til nærmeste kjøretøy som samsvarer med kundens bestilling, i bestillingsrekkefølge. Hvis kunde nummer 1 har bestilt en blå bil som først ankommer Norge om 2 uker, mens kunde nummer 2 bestiller en rød bil som vi har tilgjengelig for levering i Norge, vil kunde nummer 2 få bil først, forklarer Roland.

– Opplever dere prosentmessig flere klager på nye biler nå, eller er det omtrent på samme nivå som ellers?

– Vi opplever at de aller fleste kundene er fornøyde, og har ikke sett at Model 3-bølgen har ført til noe lavere kundetilfredshet enn i tidligere leveranseperioder, sier Roland.