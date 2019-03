I år kan elbilandelen passere 50 prosent

Norsk elbilforening la i dag frem Elbilbarometeret 2019, en undersøkelse gjennomført av Opinion i hele Norden for å undersøke holdningen til elbil i de ulike landene.

Ifølge Opinions anslag er det rett under 80.000 nordmenn som planlegger å kjøpe ny elbil i løpet av de kommende 12 månedene. Ifølge Elbilforeningen anslås det at det selges 150.000 personbiler i Norge i år.

Slår det til betyr det at elbilandelen passerer 50 prosent i år. Det er en økning fra 32 prosent i 2018.

I tillegg ønsker flere å kjøpe brukt elbil neste gang de skal kjøpe bil.

Ingen elbilfest i resten av Norden

Dette gjelder imidlertid Norge. For resten av Norden er stemningen en annen.

I Danmark er det nå flere som ønsker å kjøpe elbil, mens det i Sverige er flere som er usikre på om de ønsker å kjøpe elbil økt sammenlignet fra i fjor.

I hele Norden svarer sju prosent at de ønsker å kjøpe ny elbil neste gang de kjøper bil, noe som er tre prosentpoeng mer enn i fjor. Tre prosent planlegger å kjøpe brukt elbil.

I alle land er det færre som planlegger å kjøpe ny eller brukt bil med forbrenningsmotor. Det er, med unntak av Sverige, økt etterspørsel etter elbiler i alle land. Størst er økningen i Norge og på Island. I Sverige er andelen som ønsker å kjøpe elbil lik som i fjor.

En av fem i Norden er usikre på hva slags bil de skal kjøpe neste gang.

17 prosent i Norden planlegger å kjøpe ny elbil i løpet av de neste 12 månedene. At 42 prosent svarer dette i Norge trekker naturlig nok gjennomsnittet opp.

Pris er største barriere i Norden

De som ikke planlegger å kjøre elbil oppgir en rekke grunner. Den vanligste grunnen i Norden er høy pris. Rekkevidde er den nest vanligste grunnen, og deretter at folk ønsker å vente og se hvordan teknologien utvikler seg.

Dette varierer fra land til land. I Norge er ikke pris en barriere, da kun seks prosent oppgir dette her, mot 34 prosent i Finland. Det skyldes graden av insentiver i de ulike markedene.

De som ikke vurderer elbil i Norge oppgir rekkevidde, usikkerhet på hvordan teknologien vil utvikle seg, og begrensede lademuligheter langs veien som de viktigste grunnene.

To av tre nordmenn oppgir at de ønsker en sertifiseringsordning for bærekraftig og etisk batteriproduksjon.

Milepæl

– At over halvparten ønsker å kjøpe elbil er en ny milepæl, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk Elbilforening.

Han er mest overrasket over at elbilandelen potensielt passerer 50 prosent i år.

– Det går fortsatt veldig raskt, men insentivene er fremdeles veldig viktige. Fritak for bompenger er fremdeles den viktigste. I tillegg totaløkonomien i å eie en elbil, med avgiftsfordelene det har. Det er viktig å holde stand på dette, for elektrifiseringen skjer ikke av seg selv. Økonomi er viktigst for folk, sier Haugneland.

Blant dem som vurderer elbil er de viktigste fordelene:

Gratis/reduserte bomavgifter (33 %)

Null engangsavgift ved kjøp (31 %)

Lavere driftsutgifter (30 %)

Fritak fra årsavgift/trafikkforsikringsavgift (29 %)

Null moms ved kjøp (27 %)

At rekkevidde og manglende lademuligheter er blant de vanligste grunnene til å ikke velge elbil, tror Haugneland til en viss grad dreier seg om at mange ikke har erfaring med elbil. Han tror at de som først prøver opplever at det fungerer veldig bra i hverdagen.

Myter

Han mener foreningen fortsatt har en jobb å gjøre med å opplyse folk. For gamle myter lever fremdeles i beste velgående.

– At miljøeffekten ikke er god nok, og at man er bekymret for hvor lenge batteriet varer, viser at de klassiske elbilmytene vi trodde var avlivet fortsatt er et tema.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar og mars. Rundt 1000 personer fra hvert land ble spurt.