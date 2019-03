Statnett: Mer ren strøm kan halvere Norges klimautslipp

30 prosent økning i produksjonen av ren strøm kan føre til at klimagassutslippene i Norge halveres, ifølge Statnett.

Statnett anslår i ny rapport at Norge kan oppfylle klimamålene for 2030 i Parisavtalen dersom den nye kraften blir brukt til å erstatte olje, bensin, diesel, gass og kull i industri og transport, skriver Aftenposten.

– Det er ikke umulig å gjennomføre det. Kostnadene ved å bygge ut mer kraft er synkende, og forbrukermakten vil langt på vei skyve næringslivet fra fossil energi til ren strøm, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett til avisen.

For å oppnå målet anslår Statnett at man trenger inntil 50 terawatt-timer (TWh) ny, ren strøm. Dette vil kreve langt flere vindmøller i landet. Mange kraftprosjekter er under bygging, men det trengs i tillegg store investeringer hos kraftbrukerne for å bytte ut skitten energi med ren energi, skriver Aftenposten.

Nesten hele reduksjonen i utslippene må skje innen transport og industri. Statnett legger til grunn i sin rapport at veitransport blir elektrifisert, noe som alene vil kutte utslippene med en femdel. Utslipp på norsk sokkel må halveres når bruken av gass blir erstattet med strøm fra land.