Kan vindparker være vakre?

Det har aldri blitt bygd ut mer vindkraft i Norge enn akkurat nå. I løpet av 2017 ble det satt i drift litt over en terrawatt vindkraftproduksjon. Men ved utgangen av 2017 var det hele 5,5 terrawattimer vindkraft under bygging. I tillegg kommer det flere store prosjekter i året foran oss.

Samtidig lanserte NVE en studie de har fått utført av Norconsult for å se på hvordan vindkraftutbygging bedre kan tilpasses terreng og hvordan man kan redusere inngrep knyttet til veiutbygging, veibredde, svinger, stigninger og kranoppstillingsplasser.

- Utbygging av vindkraftanlegg i krevende terreng gir betydelige terrenginngrep. Rapporten peker på at inngrepene kan begrenses og dermed gi mulighet for bedre tilpasning til landskapet, sier seksjonsleder for NVEs miljøtilsyn Øyvind Leirset.

– Ulempen med vindkraft er at du ser den

NVE legger ikke skjul på hvorfor dette er viktig.

«Utbygging av kraftanlegg har i mange år skapt stort engasjement» er slik de formulerer seg.

Og Arne Olsen, seksjonssjef i NVE er enda tydeligere:

– Ulempen med vindkraft er at du kan se den, sier han til tu.no.

Han forteller at de visuelle virkningene alltid blir vurdert i konsesjonsbehandlingen.

– Jeg kan ikke si noe om jeg synes alle vindkraftparker eller vakre eller stygge. Der det er grunnlag for å gi konsesjon, der gir vi konsesjon. Men det er krevende at alt annet ved en søknad kan være ok, men så vil det visuelle få avgjørende vekt, sier Olsen.

– Nesten alltid lokal motstand

En annen fordel med havvind er kanskje at det er langt fra folk? Dette er Block Island Vindpark som ble den første amerikanske vindparken i 2016. Bilde: Dennis Schroeder/NREL

I nesten alle konsesjonssøknader de håndterer er det lokal motstand mot utbyggingen.

– Jeg vil anslå at vi får klager i 85 prosent av de vi behandler, forteller Olsen.

Dersom en turbin står 6-800 meter nærmere deg, vil en klage til NVE gjøre at de enten sier nei til akkurat den turbinplasseringen eller anmoder utbygger om å endre hele planområdet.

Internasjonalt snakker man gjerne om et begrep som heter «not in my back yard». Alle vil ha fornybar energi, men ingen vil ha en vindmølle midt i utsikten sin, eller?

Det finnes en rekke spektakulære og storslåtte vindparker i verden. Vi har plukket ut et lite knippe, men tar gjerne mot forslag til andre parker som bør nevnes fra dere leser.

Først må vi til Europas høyestliggende vindpark: Vindpark Gries.

Gries Land: Sveits

Startet bygging: 2011

Vindparken består av fire turbiner med 2,3 MW hver. Vindparken står på 2465 m o.h. ved fjellovergangen Nufenenpass, ved vannkraftmagasinet Gries.

Vindparken ble bygget ut i to trinn:

1 stk Enercon E-70, navhøyde 85 m, rotordiameter 71 m (bygget i 2011)

3 stk Enercon E 92 navhøyde 85 m, rotordiameter 92 m, totalhøyde: 129 m (bygget i 2016)

Parken ligger på 2454 meter over havet. Rotordiameteren på de fire Enercon turbinene er på 70 og 92 meter. Den dekker strømbehovet til rundt 2850 husholdninger i Obergoms. Foto: Swiss Winds

– Før turbinleverandøren aksepterte å levere turbinene til valgt sted, var det et krav at gjennomførbarheten av transporten skulle bevises. Det ble derfor laget en tremodell med de samme dimensjonene som en vinge, som ble transportert med samme kjøretøy på en del av strekningen året før bygging, skriver Norconsult rapporten til NVE og understreker hvordan Swiss Wind klarte å minimere inngrepene.

Swiss Wind har også laget flere YouTube-filmer om prosjektet.

Offshore på fastlandet

Midt i Saroniabukta i Egeerhavet ligger en ubebodd øy som heter Agois Georgios.

Agois Georgios Land: Hellas

Startet bygging: 2014

Det er den største ubebodde øya i området, med sine 4,3 kvadratkilometer.

Men Terna Energy SA har bygget og drifter en vindpark på 73 megawatt. Her har Vestas levert turbinene: 9 V90 3 megawattsturbiner og 14 V112 3,3 megawattsturbiner.

Selv om vindparken ligger på fastlandet, har den mange av de samme utfordringene som offshore vindparker, særlig med tanke på de 36,2 kilometerne med undervannskabler som måtte til for å koble parken til Athen.

Både Vestas og Terna Energy har laget videoer av installasjonen. Det anbefales, for resultatet er virkelig slående.

Du kan se Terna Energy sin versjon på YouTube.

Bildet av Agois Gergios vant Global Wind Energy Council og Global Wind Day sin fotokonkurranse 2017.

En unik vindpark. Foto: Mario Zangas/Global Wind Day.

Nordsjøens første

Vårt naboland, Danmark, har flere vindparker som kunne vært med på denne listen. Men valget falt på Horns Rev.

Horns Rev Land: Danmark

Startet bygging: 2002

Da Horns Rev ble bygget ut i 2002 av Elsam (nå Ørsted) var det ikke bare verdens største, det var også den aller første vindmølleparken i Nordsjøen. Vattenfall drifter nå Horns Rev 1, bygger ut Horns Rev 3 mens Ørsted drifter Horns Rev 2.

Parken ble først bygd ut med 80 av Vestas V80- 2 megawatturbiner. I 2009 la man til 91 2,3 megawatts- og 3,5 megawattsturbiner og siden har den bare blitt større. Vattenfall er nå i gang med utbyggingen av 49 nye 8 megawattsturbiner som vil utgjøre Horns Rev 3. De meldte i oktober i fjor at alle 49 fundamenter nå er på plass.

Men det er Horns Rev 2 vi ser her.

Bildet viser vindstrømmene som oppstår fra turbinene. Foto: Bel Air Aviation - Helicopter Services.

Men hva med Norge? Har vi noen som kan måle seg hos oss? Svaret er ja. Og her er det virkelig bare å nominere.

Vindmøllene blir større og større: Slik forhindrer de at støyen øker i samme takt

Spektakulært også i Norge

Midtfjellet Land: Norge

Startet bygging: 2011

Ikke bare er det en av de store vindkraftparkene i Norge, som ligger i et utrolig vakkert område. Men de har også gjort en innsats for å gjøre området tilgjengelig for befolkningen i området.

De har gjennomført guidete turer for over 10.000 personer siden starten, og lagt vekt på å gjøre området alment tilgjengelig.

Midtfjellet Vindpark. Bilde: Midtfjellet Vindpark

Parken produserer 347 gigawattimer i året, den har 44 vindturbiner på 2,5 megawatt.