Her kjører bussen førerløst på Svalbard

I dag kan innbyggerne i Longyearbyen teste ut byens første førerløse buss. Den autonome bussen fra Applied Autonomy har allerede har fått prøvd seg i flere norske byer, og nå får farkosten bryne seg i det mest krevende klimaet den har vært utsatt for hittil.

Seansen er en del av et forprosjekt for Arctic Memory, sammen med blant andre Kongsberg Gruppen og Svalbard Buss og Taxi. Tanken er å utvikle en bærekraftig transportløsning for spesielt turister i den arktiske byen.

Arctic Memory ønsker å skape et opplevelsessenter i nærheten av Svalbard Globale Frøbank, og autonome busser er et av tiltakene som testes ut for å begrense belastningen ved transport av besøkende fra Longyearbyen.

Tester traseer

Den førerløse bussen testes nå i Longyearbyen. Foto: Anders Martinsen

De siste dagene har Applied Autonomy testet ut aktuelle traseer mellom Longyearbyen og Frølageret. Samtidig har de også programmert enkle ruter inne i sentrum av Longyearbyen, slik at lokalbefolkningen kan teste doningen allerede i dag.

Det er helt spesielle utfordringer knyttet til drift i arktisk klima, med stadig skiftende vær og temperaturer. Tørr snø på vinteren og støv om sommeren gir for eksempel store utfordringer for sensorteknologien. Dette vil man i stor grad prøve å løse, men det vil også bli ekstra viktig med trygge backupløsninger i et slikt klima.

Stor entusiasme

– Vi har opplevd stor entusiasme i lokalmiljøet her, og mange kommer bort for å prate med oss og komme med innspill. Alle lurer på når bussen vil komme på fast basis, sier CEO Olav Madland i Applied Autonomy.

Svaret på det spørsmålet er fortsatt ikke klart. Forprosjektet skal gjennomføres fram mot høsten 2019, deretter er det finanisering og øvrig støtte som avgjør framtiden for både opplevelsessenteret og de autonome bussene på Svalbard.

