I Sverige ruller den første førerløse bussen på veien. I Norge lar de foreløpig vente på seg

Onsdag ble Nordens første førerløse buss i rute innviet i Stockholm. Den skal kjøre i trafikk på en 1,5 kilometer lang, programmert trasé nord i byen, skriver Sveriges Radio.

Foreløpig lar de norske prosjektene vente på seg.

1. januar ble nytt regelverk for utprøving av selvkjørende kjøretøy innført i Norge, noe som åpnet for førerløse biler og busser på norske veier.

Vegdirektoratet opplyser til Teknisk Ukeblad at de foreløpig ikke har fått inn noen søknader – men den første skal være like rundt hjørnet.

Utdatert etter tre år: Nå snur de opp ned på hva et parkeringshus skal være

Vil ha selvkjørende busser i kollektivtilbudet

Den svenske bussen tar 12 passasjerer og skal kjøre i rolig tempo i bydelen Kista i Stockholm. Dermed er det Sverige som ble først ut i Norden med å teste selvkjørende busser i trafikk på offentlig vei.

Det er selskapet Nobina som står bak, sammen med en rekke andre selskaper og Stockholms stad. Prosjektet, som har fått navnet Autopiloten, er i første omgang er et prøveprosjekt som skal vare i seks måneder. Det vil være åpent og gratis for allmennheten, skriver Nobina på sine nettsider.

Det skal legge grunnen for neste steg, som blir å kunne bruke selvkjørende busser som en del av det ordinære kollektivtilbudet i den svenske hovedstaden.

Bussen bruker blant annet lidar og gps til å manøvrere seg langs traseen. Og selv om bussen i utgangspunktet ikke trenger en fører, vil den ikke være helt ubemannet. En operatør vil være ombord i bussen av sikkerhetsårsaker, for å gripe inn dersom noe skulle skje.

I kraft fra 1. januar: Nå blir det lov å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier

Forus blir trolig først i Norge

I Norge er lovverket for å kunne teste busser på veien helt ferskt. Det er en knapp måned siden loven som tillot utprøving ble innført.

Foreløpig har ikke Vegdirektoratet mottatt noen søknader, men de har én i vente.

– Vi har hatt møter med Forus PRT og regner med at de søker med det første. Søknaden er for tiden ennå ikke kommet, opplyser pressevakt Kjell Solem til Teknisk Ukeblad.

Linn Terese Marken i Forus PRT opplyser at de er bedt av myndigheten om å komme med noe utfyllende informasjon, men at søknaden er under utarbeidelse.

Prosjektet har flere hundre testtimer bak seg uten inngripen fra sjåfør på lukket bane, og har vært klare til å ta neste steg siden mai. Ingen andre prosjekter i Norge er i nærheten av å ha testet førerløse busser i samme grad som på Forus.

Mer om prosjektet, teknologien i bussen og den nye loven kan du lese her

Skal testes på kort trasé

Ved et positivt svar på søknaden vil bussen på Forus tas ut på veien, hvor den førerløse bussen skal gå i trafikk, men med en operatør ombord, på en kort trasé på tvers av industriområdet på Forus.

Da blir bussen introdusert i et etablert trafikkbilde, og de vil teste hvordan den fungerer med både myke trafikanter og andre bilister.

I tillegg skal prosjektgruppen se på hvordan andre trafikanter oppfører seg i møte med kjøretøyet. For vel så viktig som å teste teknologien, er å teste publikums reaksjon på den, ifølge Marken.

Når bussen er klar til fase tre, vil den gå i åpen trafikk, i en større sløyfe på Forus. Resultatene i disse fasene vil så avgjøre når den kan testes helt uten operatør på plass.

Norske veier må bli klar for de selvkjørende bilene: Dette er utfordringene

Danskene henger med

Også i Danmark er det flere prosjekter med selvkjørende busser på gang, deriblant et prosjekt i Aalborg, som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet om, hvor en selvkjørende buss skal gå i en trasé øst i byen.

Planen er at de to bussene skal komme i drift omtrent midtveis i 2018, ifølge Aalborg kommune.

Traseen er 2,1 kilometer lang, med ti stoppesteder underveis. Bussen vil maksimalt kjøre i 25 kilometer i timen. Også her vil det i oppstartperioden være en operatør ombord.

Det er også et større prosjekt på gang utenfor København. Her skal fire førerløse busser etter planen inn i et større pilotprosjekt. Det blir det største i Danmark, og skal gå over tre år.

Bussene skal testes på to ulike steder, først på campus til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og deretter i Albertslund.