Verdens største elbil-konferanse til Norge

Europas elbilorganisasjon Avere har tildelt den 35. internasjonale elbilkonferansen Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS35) til Oslo og Norge i 2022. Arrangører blir Norsk elbilforening, Teknisk Ukeblad Media og Norges Varemesse.

– Norge leder elbilutviklingen og vi skal jobbe hardt for at vi fortsatt er verdensledende når vi inviterer hele verden til konferanse i Oslo i 2022, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– På EVS samles de viktigste aktørene fra hele verden innen forskning, politikk, industri og forbrukersiden med et felles mål om å redusere lokal luftforurensing og klimagassutslipp gjennom elektrifisering. Det er et unikt og inspirerende møtested, sier Espen Hauge, president i den europeiske elbilorganisasjonen AVERE.

Se alle sesjonene fra en av Europas viktigste konferanser om elektrisk mobilitet her: Direktesending fra Nordic EV Summit

160 foredrag

Electric Vehicle Symposium arrangeres årlig og ambulerer mellom Amerika, Europa og Asia. I mai i år arrangeres EVS32 i Lyon, Frankrike og neste gang i Europa blir altså i Oslo i juni 2022.

Renault er hovedsponsor på årets EVS i Lyon. Eric Feunteun, programdirektør for elbiler i Renault, sier at de planlegger å vise mange nyheter i år. Han sier at Renault også vil delta når konferansen kommer til Norge.

– EVS er globalt, men har lokal forankring. Norge er et nøkkelland for elbiler og for Renault, så vi vil være tilstede på EVS i Norge, sier Feunteun, som mener at konferansen er svært viktig for elbiløkosystemet.

– Det største TU har vært med på

Direktør i TU Media, Jan Moberg, gleder seg:

Jan M. Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TU Media.

– Det blir det største TU noen gang har vært med på. Og det dreier seg om langt mer enn elbiler. Det dreier seg om å elektrifisere det som elektrifiseres kan - på bekostning av fossile energibærere, sier Moberg.

– Nordic EV Summit har vokst hvert år, og EVS22 gir oss enda et dytt videre. Her blir alt mye større, med flere tusen deltakere og tilskuere, og ikke minst er EVS kjent for å ha et høyt akademisk nivå på programmet. I Lyon i år har de 160 foredrag. Dette blir virkelig noe å strekke seg etter, sier Svein-Erik Hole (TU), som leder programkomiteen for Nordic EV Summit.

Lanserer ny elbil-lading: Koster ikke borettslaget en krone

Bilkonferanse med luftfart, skip og anleggsmaskiner

Arrangørene ønsker å vise fram mer enn bare elbil. Under utstillingen skal alt fra elektriske tohjulinger til store skip vises fram.

– Vi må få til nullutslipp fra hele transportsektoren og i 2022 bør vi være godt på vei. Norge har gode forutsetninger for å lede an utviklingen også på elektrisk luftfart, maritimt, anleggsmaskiner, elbusser og elektrisk varetransport, sier Christina Bu.

Norge har allerede fortrinn med å ha nær hundre prosent fornybar vannkraft i strømnettet og verdens første massemarked for elbil. Det kan utnyttes også til å bygge nye næringer og arbeidsplasser knyttet til elektrisk mobilitet i bred forstand.

Selve konferansen skal foregå på Lillestrøm, men hele Oslo-regionen skal involveres. Visit Oslo er svært glade for at Oslo ble valgt som vertskapsby.

– Vi gleder oss til å vise fram Oslo som i år er Europas miljøhovedstad og som i 2022 har kommet enda lengre på å gjøre byen utslippsfri, sier Annie Korsmo, kongressjef i Visit Oslo.

Teknisk Ukeblads redaktør lånte elbil: – Jeg fikk ladeangst