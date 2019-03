Jeg lånte elbil - og fikk ladeangst

Jeg hadde lånt en e-Golf med rekkevidde på 130 km for å kjøre 98 km til Kongsberg. Nesten fremme i teknologibyen viste bilen en restrekkevidde på kun 4 kilometer, og varmen ble automatisk slått av. Jeg trillet inn på en parkeringsplass hvor jeg fikk den siste ledige ladekontakten.

Men tre timers lading ga bare 60 km rekkevidde, så derfor forberedte jeg lading ved Kjellstad på E18 utenfor Drammen på veien hjem. Der fant jeg tre ladekontakter som ikke virket og fem som var opptatt. Flere elbiler sto i kø og jeg fikk et snev av panikk for å måtte tilbringe mye av fredagskvelden i en kald elbil. Heldigvis hadde jeg rekkevidde til en ledig ladeplass utenfor en matbutikk i Lierskogen. Etter 40 minutters hurtiglading, kaffe og bolle, hadde bilen fullt batteri igjen.

Elforeningens undersøkelse i februar viser at hele 86 prosent av elbilistene har opplevd ladeangst i form av kø på hurtigladere, 80 prosent har kommet til ladere ute av drift. 24 prosent mener at mangel på hurtigladere er det største problemet.

Offentlige ladere er viktig

I 2018 var hver tredje solgte bil elektrisk. Antall elbiler økte med 41 prosent fra 2017 til 2018. Og dette er bare begynnelsen. Transportøkonomisk institutt har beregnet at antall elbiler i Norge vil stige fra 200.000 i dag til 1,2 millioner i 2025. Fra da har Stortinget bestemt at det ikke lenger skal selges nye fossilbiler.

Fortsatt lader de fleste elbilen hjemme i garasjen om de har mulighet til det. Men for mange som bor i leiligheter uten lademulighet, er offentlige hurtigladere viktig. Og trenden er at flere vil bruke hurtigladere når de skal kjøre langt. Tesla tok innersvingen på hele markedet med sine biler og proprietære superladere uten offentlig subsidiering.

Energibransjen med blant annet Grønn Kontakt og Fortum, er blitt store ladeaktører. Nå kommer bensinstasjonskjedene og bilprodusentene med ladestasjoner. Circle K samarbeider med Tesla og bilprodusentenes Ionity om utbygging av såkalte lynladere med en effekt opp til 350 KW. Ny batteriteknologi vil gi modeller med lengre rekkevidde som krever kraftig effekt for rask lading.

I dag er det ca. 1700 hurtigladere i Norge, men ca. 600 av disse er forbeholdt Tesla-kunder.

Basert på TØIs beregning av elbilparken i 2025 er det dårligst dekning av hurtigladere i Oslo og Akershus og ute i distriktene. Finnmark fikk sin første hurtigladestasjon på julaften i fjor.

Samlet plan for ladeinfrastruktur

Elbilbransjen venter fortsatt på en samlet plan for lade-infrastruktur for hele Norge, slik regjeringen lovet allerede i klimameldingen for snart to år siden. For å dempe ladeangsten må flere statlige etater bidra til en utbygging av ladestasjoner langs våre mest trafikkerte hovedveier.

I dag finnes ingen felles plattform for utvikling av digitale ladetjenester. Jeg ønsker meg sanntidsinfo om ladekapasitet og eventuell plassering i kø mens jeg kjører. Og muligheter for å betale med bankkort eller Vipps.

Hvert selskap har sin egen ladebrikke, prisene varierer og nettselskapenes effekttariff bidrar til å skape usikkerhet om det er lønnsomt å anlegge ladestasjoner.

På infrastruktur og digitale tjenester for nullutslipps-transport kan vi også bli verdensledende – om regjeringen tar ladegrep.