Nå skal drosjene i Oslo hurtiglade trådløst mens de venter på nye passasjerer

Prosessen med å kjøre til et ladested, koble ut og inn ladekabelen og vente på ladingen er et hinder for å få taxisjåfører over på elektrisk transport.

Det mener Fortum Charge & Drive som nå planlegger å bygge trådløse hurtigladestasjoner for el-taxier i Oslo.

Tre hurtigladestasjoner

I første omgang dreier det seg om tre ladestasjoner: Ved drosjeholdeplassene på Oslo S, Skøyen og i Nydalen.

Her blir det montert ladeplater med induksjonsteknologi i bakken. Ladeteknologien leveres av amerikanske Momentum Dynamics og gir maksimalt 75 kW ladeeffekt.

Ladeprosessen starter helt automatisk, og sjåføren behøver ikke gå ut av bilen. Taxien kan stå og lade i påvente av nye passasjerer. For drosjeeierne vil tilgang til jevnlig lading dessuten medføre at de kan anskaffe modeller med mindre batterier.

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i verden, og denne teknologien vil kunne være nøkkelen til å elektrifisere taxibransjen både i Norge og i andre land, og dermed gjøre store reduksjoner i klima- og miljøutslipp. Som vanlig er det Norge som viser vei innen utviklingen av elbilisme, sier Ole Gudbrann Hempel, leder for Fortums offentlige ladenettverk i Norge, i en pressemelding.

Stor oversikt over ladehastigheter: Denne elbilen lader raskere enn Nissan Leaf

Utslippsfritt fra 2023

Selskapet er på plass på Nordic EV Summit, som startet torsdag morgen, og bruker denne arenaen til å invitere bilprodusenter til å bli med i prosjektet. Fortum påpeker at prosjektet kan bidra med verdifull erfaring for videre utvikling av trådløs hurtigladeteknologi også for andre elbilister.

Hempel opplyser til Teknisk Ukeblad at målet er å være i drift med den første ladestasjonen på sensommeren, men at dette er avhengig av å få nok strøm fra Hafslund nett og at bilprodusentene trår til.

– Fra 2023 skal alle taxier i Oslo være nullutslippsbiler. Sammen med taxibransjen skal vi sørge for at denne endringen blir så brukervennlig og effektiv som mulig, og dette prosjektet er en svært viktig del av dette, sier Sture Portvik i Oslo kommune i pressemeldinga.

Momentum Dynamics-sjef Andrew Daga har stor tro på prosjektet:

– Dette vil bidra til å gi verden modellen som behøves for å holde elektriske taxier i kontinuerlig operasjon. Det vil bygge på suksessen vi har hatt med trådløs hurtiglading av elektriske busser, som også behøver å lades automatisk gjennom hele dagen for å holdes i drift, uttaler han.