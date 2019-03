Elbilforeningen mener ladenettet må oppgraderes kraftig

Leder for fag og rådgivning avdelingen i Elbilforeningen, Erik Lorentzen peker på at vi trenger en kraftig utbygging av elbilladere i årene framover Foto: Odd R. Valmot

Politikerne jobber med en strategi for å utstyre Norge med nok elbilladere for å matche kravet om at alle biler etter 2025 skal være nullutslipp, og den voldsomme veksten i elbilsalget vi allerede opplever.

Elbilforeningen har utarbeidet det de kaller et «Ladekart for Norge» som et innspill til ladeplanen Regjeringen jobber med.

Når Elbilforeningen ser i krystallkula ser de at når julen 2025 ringes inn, er halvparten av norske kjøretøyer, rundt 1,2 millioner biler, elektriske. Da trenger vi langt flere hurtigladere langs veiene enn de 1700 som i dag betjener dagens elektriske bilpark på 200.000 kjøretøyer.

Ikke nok i dag

I dag er det i snitt 120 elbiler per lader, men det er bare en del av bildet. Rundt en tredjedel av laderne er forbeholdt Tesla, som slipper unna med 55 biler per lader. Den tettheten vi har i dag er ikke god nok, mener Elbilforeningen. 86 prosent av de som er spurt i en stor undersøkelse, sier av de opplever kø på ladestasjonene. Det er nok noe som må påregnes av og til, men om elbilene skal kunne konkurrere ut fossilbilene må de kunne lade når de er på langtur uten alt for lang ventetid.

– I en tidligere undersøkelse svarte 18 prosent av de spurte, at de opplevde kø. Det tallet har steget til 31 prosent. Og de som svarer at de opplever kø sjelden, har falt fra 37 prosent til 23 prosent. Dette går feil vei, i en tid da utviklingen burde blir bedre, så det er ikke tvil om at det må tas tak i situasjonen, sier leder for fag og rådgivning avdelingen i Elbilforeningen, Erik Lorentzen.

Ladebehov i 2025 per fylke: Kartet viser hvor mye av 2025-behovet som er på plass. Ill: Elbilforeningen

Ikke bare mangel på ladere

Han peker på at det ikke bare er mangel på ladere som skaper problemer. 80 prosent av elbilistene har opplevet at hurtigladerne ikke virker, og 60 prosent svarer at dette skjer av og til eller ofte. Det har resultert i at 25 prosent av elbilistene opplever jevnlig «ladeangst» på grunn av kø, eller fordi laderne ikke virker.

Allerede om fem år vil det bli mye mindre behov for bensinstasjoner, og veldig mye mer behov for lading. Heldigvis er denne utviklingen noe både bensinstasjoner og hurtigmatkjeder er oppmerksomme på. Det bygges masse hurtigladere, men det skal mer til om vi skal nå de 10.000 laderne Elbilforeningen mener trengs som et minimum i 2025. Det er mange utfordringer frem til da. Store ladestasjoner langs tungt trafikkerte veier vil være lønnsomme, men det må også være mulig å kjøre over alt i landet. Elbilforeningen mener hver kommune må ha minst to hurtigladere og det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet. I tillegg må det etableres en ladepark med minst 50 lynladere for hver 150. kilometer langs hovedveinettet.

Lorentzen peker på flere utfordringer som må løses, slik at etableringen av ladestasjoner blir tilstrekkelig lønnsomt. For det er private som må stå for det meste av utbyggingen.

For lite i dag: Teslaeiere har dobbelt så mange hurtigladere per kjøretøy som andre elbiler. Ill: Elbilforeningen

– Lading i og rundt byer handler mye om areal. Det er ikke lett å finne tilgjengelig tomteplass til å stille opp store mengder biler som skal lade. Det er lettere i distriktene, men her vil trafikken være mye lavere og da går det på lønnsomheten løs. Spesielt fordi effekttariffer kan slå voldsomt ut på ladestasjoner, og i grove tilfeller kan det være dobbelt så dyrt å lade batteriene til et antall kilometer som det koster å fylle bensin til et tilsvarende antall kilometer. Innretningen av effekttariffer, som er tilpasset tradisjonell industri, mener vi må endres. Selv om Enova støtter etableringen av ladestasjoner så løser ikke investeringsstøtten ulønnsom drift. Her må det gjøres noe om vi skal fortsette elektrifiseringen av transporten. Ladebransjen, nettselskapene og myndigheter må se på dette i fellesskap. Det samme gjelder også det såkalte anleggsbidraget som kommer som en stor kostnad når stasjoner etableres, sier han.

Lorentzen viser til at myndighetene støtter bensinstasjoner i strøk med lite kunder slik at det ikke skal oppstå for store gap i bensinforsyningen. Noe liknende burde komme på plass for ladestasjoner, mener han.

Utarbeider melding

– Det må være et samarbeid på tvers av mange sektorer for å se på de ulike interessene som påvirker elbilpolitikken. Jeg kan ikke røpe alle detaljene i den meldingen vi kommer med, men den vil kanskje ikke være så detaljert som mange skulle ønske seg. Vi mener at det offentlige ikke skal styre for mye, men at vi samtidig må bidra til å få fart på dette markedet, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold.