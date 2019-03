Tesla stenger færre butikker enn planlagt. Øker heller prisene

Tesla endrer planene om å stenge mange butikker for å satse på salg av biler over nett. Endringene gjør at selskapet vil øke bilprisen.

Kun halvparten av butikkene Tesla ønsket å stenge, er stengt, viser dokumenter fra selskapet mandag. Det gjør at den planlagte kostnadssparingen ikke er like høy.

– Som et resultat av at langt flere butikker vil holdes åpne, vil Tesla øke prisene med rundt 3 prosent i snitt globalt, sier selskapet i en uttalelse.

Teslas Model 3 vil ikke påvirkes av prisoppgangen.

De gjenværende butikkene vil ha færre ansatte. Bilene i butikkene vil være tilgjengelig for testkjøring dersom kunder vil kjøpe på stedet, men selskapet ønsker først og fremst å styrke bilsalget over nett. Tesla har anslått at nettsalg vil gjøre det mulig å kutte prisene med 6 prosent.