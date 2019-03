Denne elbilen koster bare 78.000 kroner

78.000 kroner. Mer trenger man altså ikke gi for en flunkende ny elbil, med moderne formspråk og helt kurant rekkevidde. I hvert fall i Kina.

R1 er den andre av totalt fire elektriske biler som den kinesiske produsenten Ora skal lansere innen 2020. ORAs første modell, familiebilen iQ, ble lansert i sommer.

At prisen på den billigste versjonen av Ora R1 tilsvarer bare 78.000 norske kroner i hjemlandet, skyldes Kinas tunge elbilsubsidier. I følge Forbes.com subsidierer den kinesiske staten kjøp av nye elbiler med rundt 90.000 kroner. Uten statlig støtte ville bilen altså kostet rundt det doble.

Ora, hvis navn står for «Open, Reliable, Alternative», er en temmelig blodfersk elbilprodusent basert i byen Baoding. Nykommeren er et datterselskap av Great Wall Motors, som ikke minst er stor i hjemlandets SUV-segment. Great Wall har holdt det gående siden 1984. Ifølge caradvice.com har Great Wall inngått en avtale med BMW om å produsere både den kommende elektriske versjonen av X3 - iX3 - og den nye elektriske Mini.

Grei rekkevidde

Med sine store, runde frontlykter har vesle R1 et uskyldig uttrykk. Bilen har fått et moderne og ungdommelig design, ikke minst i interiøret, som preges en stor iPad-aktig skjerm på dashbordet. Infotainmentsystemet aktiveres når man sier «Hello, Ora».

R1 mangler noen millimeter på å være 3,5 meter lang, har begrenset innvendig plass og et mikroskopisk bagasjerom. Men om bilen er liten, er ambisjonene store:

– Vår visjon er å bli en markedsleder i det kinesiske elbilmarkedet, sier Oras visepresident Ning Shuyong til South China Morning Post.

De tekniske spesifikasjonene er ikke til å kimse av, spesielt ikke i forhold til prisen. Batteripakken er på 33 kWh, og har oppgitt rekkevidde på inntil 312 kilometer, i følge express.co.uk. Dette er imidlertid etter den ikke spesielt edruelige NEDC-standarden, så en rekkevidde på rundt 220 km er mer realistisk.

Vanlig stikkontakt-lading skal ta 10,5 timer, mens hurtiglading skal kunne fylle opp 80 prosent av batteriet på 40 minutter.

Noen landeveisrakett er kineseren ikke: Elmotoren er på bare 47 hk, og særlig fortere enn 100 kilometer i timen kan du nok glemme å kjøre.

Planer om Europa

Enn så lenge er bilen kun tilgjengelig i Kina, der man har kunnet bestille den siden nyttår.

Når småbilen kommer til Europa, er usikkert. Men visepresident Shuyong sier at bilen er bygget etter internasjonal standard. Ifølge avisen skal den internasjonale satsingen først skje i 2020.

Hvilken pris eksportversjonen kommer til å få, er ennå usikkert. Men med en så lav pris, burde det absolutt være et marked for bilen også her omkring.