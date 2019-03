El-drivlinje med to gir skal gi elbiler med bedre rekkevidde

Energieffektivitet og rekkevidde er de to viktigste parameterne for elbiler. Rekkeviddeangst og lange ladetider er nemlig fortsatt høye terskler for mange. Men britiske GKN påstår nå at de har teknikk som skal avhjelpe dette, nemlig noe de beskriver som verdens første totrinns girede el-drivlinje med dreiemomentstyring.

Under panseret på testbilen som den siste tiden har prøv ut systemet i Arjeplog i Sverige. Foto: GKN

De kaller systemet sitt for Seamless shift, og for å demonstrere systemet har GKN skrudd det inn i en Jeep Renegade. Fordelene med systemet skal være at det har potensial til å øke rekkevidden, gi bedre dreiemoment og akselerasjon, samt høyere topphastighet. I kombinasjon med bedriftens elaksel skal drivlinjen også gi høyere effektivitet og bedre stabilitet.

– Med denne teknikkdemonstrasjonen viser vi bilprodusentene hvordan integrerte eDrive-teknikker kan hjelpe dem med å forbedre effektiviteten, sikkerheten og kjøredynamikken, sier Hannes Prenn, som er sjef for GKN Epowertrain.

I demonstrasjonskjøretøyet, med navnet GTD19, har man byttet ut Jeepens forbrenningsmotor med en 120 kW elmotor. Men det imponerende tallet er at systemet kan sende ut hele 3500 Nm dreiemoment og fordele ut opptil 2000 av disse til forhjulene om det skulle trengs.

Kan gi bedre effektivitet

Systemet er satt opp slik at det kan dra nytte av elmotorens innledende høye dreiemoment, og takket være de to girutvekslingene i kombinasjon med dreiemomentstyringen, kan du få en stabil og sikker akselerasjon. Dette innebærer at kan man tøyle de enorme kreftene, og føreren slipper rykk og slag i rattet.

Systemet skal, takket være de to girene, også potensielt gi bedre effektivitet og høyere toppfart.

Ifølge GKN har forhjulsdrift med et dreiemoment-styresystem fordeler i forhold til bak- eller firehjulsdrevne alternativer. En av årsakene er at systemet kan holde forhjulene i sjakk under akselerasjon, men også at det kan rette opp en del understyring når man kommer inn i kurver i høye hastigheter. Dette gjør den ved å fordele ut kraft til de ytre hjulene for å rette opp den naturlige understyringstendensen som er typisk for forhjulsdrevne biler.

Ytterligere en fordel er at systemet er mindre enn mange andre med samme effekt, samt at det er lett å integrere på allerede eksisterende kjøretøyplattformer. I GTD19 skal man ikke måtte behøve å foreta noen større modifikasjoner.

GKN har utviklet e-drivlinjene sine i snart 20 år, og har allerede levert systemer til BMW, Mitsubishi, Porsche og Volvo. Men det gjenstår å se når vi vil finne den nye drivlinjen med to gir i en serieprodusert modell.