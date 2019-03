De utviklet nye felger til Tesla. Luftmotstanden gikk ned 10 prosent

I 2014 kjøpte svenske Alexander Florman en Tesla Model S. Da våren kom, var det på tide å sette på sommerdekk, og han kjøpte noen fine felger til bilen.

Med de nye felgene fikk han også høyere forbruk. Det ble starten på det som har utviklet seg til å bli en ny felg utviklet spesielt for Tesla Model S.

For Florman opplevde nemlig at elbilens strømforbruk økte med 15 prosent. Det er en vesentlig økning, som på en elbil veldig lett kan oversettes direkte til kortere rekkevidde.

– Jeg ønsket å finne ut av hvorfor dette skjedde, og fant ut at hjulene utgjør mye av den totale luftmotstanden på bilen, sier Florman.

Han forteller at så mye som en femdel til en firedel av luftmotstanden kan oppstå her.

Dekk til elbil: Så mye betyr dekket for kjørelengden

Fant ikke felgene, bestemte seg for å lage selv

Florman er opptatt av rekkevidde, og forsøkte derfor å finne noen mer aerodynamiske felger. Han fant ingen som oppfylte kravene, og det ble med det.

To år senere traff han en gammel venn, Rasmus Eriksson, på en fest. Eriksson jobber med å designe luftinntak hos lastebilprodusenten Scania. De begynte å snakke om Flormans søk etter aerodynamiske felger, og de to ble enige om at dette var noe de ville forsøke å lage selv.

Felgene skal gi lavere luftmotstand. Foto: The New Aero

Dermed begynte ballen å rulle. De forsøkte å designe noen felger og presentere disse på ulike Tesla-forum. Der traff de på en tysker som hadde pønsket på å gjøre det samme selv. Det endte med at de ble tre personer i bedriften.

Etter en lang prosess hadde de kommet frem til nye forslag, som ble vist til ulike Tesla-eiere. Designen ble tatt videre til prototyper, som lages av italienske Fondmetal. Deretter ble de testet og godkjent for salg.

Felger er nå bestilt, og er noen uker unna. Resultatet ble noe nærmere en felg med flat overflate, med «turbin-look». Noen av felgene er allerede solgt, og nå håper de på å selge ut resten.

Nissan om elbiler: – Vi er markedsleder og kommer til å fortsette å være det (TU Ekstra)

Kunne vært enda mer effektive

Selskapet viser til lavere motstandskoeffisient sammenlignet med originalfelger. Foto: The New Aero

Florman forteller at de har ofret noe effektivitet mot utseende. For den perfekte felgen har et helt lukket ytre. Men det er vanskelig å lage en slik felg som også ser bra ut. Derfor er luftmotstanden et par prosent høyere enn den kunne vært om utseende ikke var en faktor.

Resulatet er imidlertid godt, skal vi tro selskapet. Med deres felg går luftmotstanden ned ti prosent sammenlignet med tilsvarende stor originalfelg fra Tesla. Forbruket går ned fem prosent. Begge på motorvei.

– Om overflaten var hel, hadde luftmotstanden vært kanskje 12, 13 prosent lavere. Men det er også krav om at bremsene må ventileres, forteller han.

Vi påpeker at designen minner oss om 80-tallsfelger, og Florman forteller at det stemmer. Lignende felger ble først brukt i rally og bilsport, før det ble vanlig på personbiler. Men moten endrer seg, og eikefelger ble etter hvert mer attraktive.

– Før var alle felger mer tette som vår felg, og det tror jeg kommer tilbake nå, sier han.

Og skal biler ha så lav luftmotstand som mulig, kan det nok være noe i akkurat det. For eksempel leveres Tesla Model 3 som standard med et ganske lukket hjul, hvor det er et deksel som reduserer åpningen i felgen.

Elon Musk: Viser snart fram Tesla Model Y

Freses ut av ett stykke

Felgene er utskjært av ett stykke aluminium. Foto: The New Aero

Billige er de ikke. De begynner på 3756 euro, eller nær 37.000 kroner. Men da har de også særlig høy kvalitet, mener Florman.

Han sier felgen er hydraulisk presset til en grov felgform. Deretter freses felgen ut av ett helt stykke aluminium. Det sørger for at det ikke blir urenheter i metallet, og ikke trenger å regne inn marginaler for dette.

Dette gjør felgene 25 til 30 prosent lettere enn om de ikke hadde vært produsert på denne måten.

Om de får solgt felgene, er neste mål å lage samme felg for Model X. Det blir en 22 tommers felg. Deretter Model 3, i 19 eller 20 tommer.

Andre bilmerker er ikke utelukket i fremtiden, men akkurat nå er det kun Tesla som gjelder, forteller Florman.