Nå blir Tesla Model 3 billigere

Tesla gjorde i natt den såkalte «standard range plus»-utgaven av Model 3 tilgjengelig for norske kunder.

Bilen koster fra 367.700 kroner, og har en rekkevidde på 415 kilometer etter WLTP-kjøresyklusen.

Tesla gjør samtidig den grunnleggende versjonen av førerstøttepakken Autopilot til standardutstyr på alle modeller. Det inkluderer dynamisk fartsholder og automatisk styring. Mer avanserte muligheter er tilgjengelig som tillegg.

Kan ikke velges vekk

At Autopilot er inkludert betyr ikke at det nødvendigvis har blitt billigere. I praksis har Tesla fjernet muligheten til å velge det vekk, og redusert prisen tilsvarende 1000 dollar, til 2000 dollar. Tesla har ikke hatt noen norske priser for dette tidligere, da denne modellvarianten ikke har vært tilgjengelig i Norge.

Model 3 har én enkelt skjerm som erstatter nesten alle knapper, og alle måleinstrumenter. Foto: Marius Valle

Det gir for så vidt mening for Tesla, ettersom maskinvaren som kreves, er installert i alle biler, enten kunden har valgt Autopilot eller ei.

Samtidig velger Tesla å fjerne den billigste varianten av Model 3, som til nå ikke er tilgjengelig i Norge. I stedet for å tilby en bil med mindre rekkevidde og færre funksjoner, kommer Tesla kun til å selge «standard range plus».

Les også: Dette må du tenke på når du velger elbillader

En begrenset variant

«Standard range»-utgaven vil være en softwarebegrenset utgave av denne.

Om den bestilles som «standard range», vil rekkevidde være redusert, og funksjoner som setevarme, navigasjon og musikkstrømming vil være deaktivert.

Denne utgaven av bilen blir dessuten ikke tilgjengelig for kjøp i nettbutikken, men kun ved å ringe eller møte opp i en Tesla-butikk.

Det er ukjent når denne versjonen blir tilgjengelig i Norge, men slik vi forstår det vil det bli mulig å bestille den her også.

83.000 kroner billigere

Den nye utgaven som er tilgjengelig i Norge koster nær 83.000 kroner mindre enn den såkalte «long range»-utgaven, som begynner på 450.600 kroner.

Tesla Model 3 utstilt på bilmessen i Paris. Foto: Marius Valle

Den har ikke bakhjulsdrift som de andre utgavene av bilen, og har tregere akselerasjon og toppfart. Den gjør 0-100 kilometer i timen på 5,6 sekunder, som uansett må hevdes å være rimelig friskt.

Med ønsket farge utover svart, og vinterdekk, koster Model 3 i realiteten fra 402.140 kroner. Ønsker du full Autopilot-pakke koster dette 41.800 kroner i tillegg.

Som tidligere tilbyr Tesla mulighet for å returnere bilen innen sju dager og høyst 1600 kilometer etter levering, dersom du ikke har prøvekjørt bilen.