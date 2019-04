Dette må du tenke på når du velger elbillader

Da elbiler først og fremst betød Buddy og Think, var det nok ikke så mange som installerte egne ladestasjoner for å lade bilene sine. Det er nok trygt å si at å lade via stikkontakten var en praksis som overlevde inntoget av elbiler som de Mitsubishi I-Miev-baserte trillingene og Nissan Leaf.

Det har vært helt vanlig å lade bilen i en vanlig jordet stikkontakt. Kanskje også på kurser som er ment for motorvarmere, eller som er delt med annet i boligen. Og det har stort sett gått bra. Men jo flere elbiler, jo mer øker risikoen for at dette kan gå galt. Konsekvensene er i hovedsak brann, eller at jordfeilvernet kan settes ut av spill.

Brann kan oppstå om stikkontakten av en eller annen grunn blir slitt og får dårlig kontakt, mens jordfeilvernet kan settes ut av spill om det lekker små likestrømmer tilbake på kursen. Derfor anbefales lading i vanlig stikkontakt kun som nødløsning. Det er faktisk ikke alltid tillatt som permanent løsning. Om dette skal tillates, må kursen være lagt opp kun for lading. Den kan maksimalt være 10 ampere, og du skal ha en jordfeilautomat av type B. I et oppsett som dette må du også sørge for at ladekontrolleren er hengt opp slik at det ikke er noen belastning på kontakten.

Derfor bør du velge ladestasjon

En bedre løsning er å velge en ladestasjon hjemme. Ladestasjonen leverer vekselstrøm til bilens ombordlader, og har en robust tilkobling laget for vedvarende høye belastninger. Her kan du dessuten få betydelig høyere effekter enn om du lader med en vanlig stikkontakt.

Men en ladestasjon er ikke bare en ladestasjon. Det er flere ting å ta hensyn til når du skal velge, og her kan det fort bli mye å sette seg inn i dersom du starter på bar bakke.

Det er imidlertid to hensyn som bør avgjøre valg av ladestasjon; Bilens maksimale ladeeffekt og hvor raskt du ønsker å lade bilen. Du kan tross alt få en 22 kilowatt ladestasjon i garasjen om du vil, men det er både kostbart og for de fleste mer effekt enn bilen kan lade med.

Du trenger større strømkurs

Om du vil lade raskere enn du kan i en vanlig stikkontakt, må du opp i en 16 ampere kurs, slik at du får 3,7 kilowatt fra ladestasjonen. For mange biler er dette nok til å lade opp batteriet over natten. Vil du lade raskere enn dette, må du undersøke hvor raskt bilen din kan lade.

Noen biler kan lade med 7,2 kilowatt. Da vil du trenge en 32 ampere kurs til ladestasjonen, i tillegg til en ladestasjon som kan levere denne effekten.

Noen biler kan benytte trefaseforsyning, og kan da lade med 11 til 22 kilowatt. Det forutsetter at du har rett type trefasekurs, og i tillegg har en ladestasjon som er forberedt for trefaselading.

Dette er ganske greit å finne ut av, men du bør gjøre mer enn bare et kjapt søk på internett. Mange bilmodeller leveres med ulike ombordladere. Det er for eksempel mulig å få Nissan Leaf med 3,7 og 6,6 kilowatt ombordlader. Så det er kjedelig om du installerer langt høyere effekt enn du faktisk kan bruke. Men dersom du vurderer å skifte til en annen bilmodell senere, så kan det allikevel være smart å forberede seg for høyere effektuttak.

3 på 1-kabel: Slike ladere kan kobles til alt fra 10 A, som gir litt over 2 kW, enfase til 32 A trefase som gir 22 kW. De kan kobles til både IT- og TN-nett og finner selv ut hva de er koblet til. Laderne har 4G bygget inn i laderen som gjør at de kan kontrolleres over nettet, programvareoppgraderes og gi feilmeldinger tilbake. På bildet ser vi tre slike ladere fra norske Easee parallellkoblet sammen for å kunne lade flere biler fra den samme kursen. Satt opp slik vil de fordele effekten solidarisk imellom seg, men det kan også gis prioritet til en av laderne. Foto: Easee

Strøminntaket ditt avgjør

En 32 ampere-kurs er stort sett grensen for hvor store enkeltkurser du får installere i boligen din. Skal du lade flere biler samtidig, eller ønsker høyere effekt, er løsningen å legge frem en trefasekurs til ladestasjonen.

Her begynner det å bli mer komplisert. Hva slags forsyningsnett boligen er koblet til vil være avgjørende for hvilken løsning du kan velge.

I Norge har vi i hovedsak to forsyningsnett; TN-nett og IT-nett. Noen få steder er det også TT-nett. Grovt sett er forskjellen hvordan jording fungerer i nettene. I denne sammenhengen er IT og TT i praksis like for forbrukeren, så det som gjelder for IT gjelder også for TT.

Dette skiller forsyningsnettene:

TN: Terra Neutral. Jord distribueres helt frem til abonnent. 230/400 volt.

IT: Isolée Terre. Jord er ikke distribuert, abonnent må koble anlegget til jord selv. 230 volt.

TT: Terra Terra: Et IT-nett hvor transformatorens nullpunkt er jordet. 230 volt.

Dimensjoneringen på ladepluggen er en god indikasjon på at her skal det gå mye strøm. Det er derfor ikke lurt å ta snarveier eller gå utenom fagfolk når hjemmelader skal installeres. Foto: Marius Valle

Enkelt sagt er forskjellen at TN-nettet har en egen jordleder og nøytralleder helt frem til abonnentens sikringsskap. Du slipper da å grave ned jordspyd i hagen. Dette distribusjonsnettet forsyner dessuten abonnenten med høyere spenning. Linjespenningen inn til huset er 400 volt.

Det tas ut 230 volt mellom fase og nullpunkt. Dermed er både 400 og 230 volt tilgjengelig hos abonnenten.

IT- og TT-nett har ingen distribuert jord, og krever at abonnentens anlegg er koblet til jord lokalt. Linjespenningen er 230 volt, og i praksis er det bare denne spenningen du kan ta ut av et IT- eller TT-nett.

Lading på trefase TN

Har du trefase TN-nett inn til huset, er valget såre enkelt; Du kan kjøpe en trefaseladestasjon med den effekten du ønsker.

Det er inntaket til huset ditt og lommeboka som begrenser hvor høy effekt du kan gjøre tilgjengelig for elbillading. Det er allikevel viktig å huske at bilen fort blir begrensningen, spesielt dersom bilen din kun støtter lading på en fase.

Lading på trefase IT/TT

Har du ikke TN-nett er den dårlige nyheten at du i utgangspunktet ikke kan få trefaselading til bilen din. Det skyldes ganske enkelt at ladestandarden til ladestasjonene er basert på 400 volt TN-nett, som er det klart mest vanlige i Europa.

Trefase ladeutstyr er derfor basert på linjespenningen på 400 volt, og er ikke tilpasset en linjespenning på 230 volt. I alle fall ikke i utgangspunktet.

Det er i praksis tre måter å utnytte trefase 230 volt IT til lading av elbil. Den ene måten er å legge frem trefase helt til ladeplassen og der fordele strømmen mellom to eller flere ladestasjoner, eventuelt sette opp en dobbelt ladestasjon. Dersom disse ladestasjonene har lastbalansering så kan den tilgjengelige effekten fordeles dynamisk mellom ladestasjonene. En annen måte er å montere en ladestasjon som tillater «trefaselading» på IT-nett. Dette er egentlig ikke en fullverdig trefaselading, da en av faselederne benyttes som nøytralleder og de to andre som faseledere. Du må sjekke at elbilen din støtter dette, samt avklare med elektriker før en slik installasjon eventuelt blir utført. Alternativt kan du sette opp en transformator. En slik transformator øker spenningen til 400 volt på hver fase, slik at du i praksis kan bruke trefase ladeutstyr for TN-nett med linjespenning på 400 volt. For deg som bruker, vil sluttresultatet være det samme som om du hadde TN-nett i huset.

Det er likevel en stor ulempe; En transformator koster mye penger. Og jo høyere effekt du skal ha, jo mer koster det.

Tenk over om trefase er verdt det

Da blir det en avveining opp mot heller å ha en enfase 32 ampere-kurs som kan gi deg 7,2 kilowatt om bilen din støtter det. Du må regne med å betale opp mot 20.000 kroner for en trefasetransformator til ladestasjonen din. Dette kommer i tillegg til installasjonskostnader, og det øvrige utstyret. Noen netteiere krever at alle tre fasene belastes om man skal ha mer enn 16 A enfase. Da må man inn med en transformator for å kunne øke den tilgjengelige ladeeffekten.

For best resultat er det viktig å velge en transformator som er laget for elbillading. Som regel er en slik transformator overdimensjonert med omtrent 20 prosent. Den er vanligvis forsterket på sekundærsiden. De har også som oftest mykstart for å hindre at sikringer ryker under oppstart av transformatoren. Det er også en sammenheng mellom pris og virkningsgrad; rimelige transformatorer har som regel både høyere tomgangstap og høyere effekttap enn mer påkostede modeller.

Om du finner en gammel transformator for trefase til en billig penge, er det slett ikke sikkert at den er brukbar. Det beste er derfor å ta kontakt med en installasjonsbedrift, eller en forhandler av ladeløsninger for å finne det mest rasjonelle løsningen for ditt behov.

Ulike ladekabler

Når du kjøper elbil i dag så følger det ofte med to kabler. Den ene har en elektronikkenhet festet på kabelen. Dette er «nødladeren» som du bruker når du kommer til plasser der det ikke er satt opp ladestasjoner. Det er også mulig å bruke denne kabelen som primærlader hjemme, men da må du få montert jordfeilvern type B på ladekursen. Dette er relativt kostbart og gir deg ikke mer enn 10A lading. Den andre kabelen som ofte følger med bilen er en såkalt «Type-2»-ladekabel. Den er kompatibel med de aller fleste AC ladestasjoner i Norge og Europa.

Pass på at du har rett ladekabel. Det betyr korrekt dimensjonering, og ikke minst at den er lang nok. Illustrasjonsfoto: Renault

Hvis det ikke fulgte med en Type-2 ladekabel når du anskaffet elbilen, må du sørge for å få rett type.

Det finnes flere enfase- og trefase-varianter, alt etter hvilken strøm du skal benytte den til, og hvilken lengde du ønsker på kabelen. Hvis du er usikker på hva slags ombordlader du har i elbilen, kan det være smart å velge en kabel som tar 32A trefase, og som er lang nok. Da kan du benytte den til alle bilmodeller, også fremtidige, uten at kabelen blir en begrensning.

De fleste som selger ladestasjoner selger også ladekabler, men det kan være lurt å sjekke priser på nettet. Disse varierer veldig, selv innenfor samme fabrikat/merke.