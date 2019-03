Lanserer elbil-lading som ikke koster borettslaget en krone

TrønderEnergi står bak et nytt tilbud for borettslag og sameier som vil etablere elbillading for beboere. Men til forskjell fra de fleste andre tilbudene der ute, er konseptet her at borettslaget ikke skal betale noe for å etablere lading.

Dermed fjernes et potensielt hinder for mange borettslag og sameier; Spørsmålet om hvem som skal betale og hvorfor de uten elbil skal betale for infrastruktur de ikke har behov for, løses.

Konseptet lanseres av det heleide datterselskapet Morel. Morel prosjekterer, og leverer alt utstyr og teknisk løsning. Kunden er sluttbrukeren, altså hver enkelt boenhet som ønsker tilgang til lading.

– Morel tar regningen, driften og teknologirisikoen. Vi selger ladingen som en tjeneste. De færreste drifter slike anlegg selv i dag. I stedet kjøper de et anlegg og går til en driftsoperatør. Det er en tjeneste som koster penger, sier Leif Richard Bones Egge, teknolgisjef i Morel.

Det er bare de som ønsker å få lader på sin parkeringsplass, som betaler for etablering. Deretter inngår hver kunde et abonnement med Morel, hvor det betales for et gitt forbruk.

Ulike priser

Det tilbys ulike prismodeller som skal gjøre at tilbudet egner seg for alt fra ladbare hybrider til elbiler med de største batteriene. Hvor mye det koster, kommer an på hvor mye du lader.

Morel har hele driftsansvaret, så kunden skal ikke for eksempel måtte reparere ladepunktet om det slutter å fungere.

– Det koster fra 200 kroner i måneden til litt over 600 kroner. Biltype, kjørelengde og lademønster avgjør, og det er omtrent som når man velger mobilabonnement. Du kjøper abonnement tilpasset det behovet du har, sier Per Olav Borgsø, driftsjef i Morel.

Han mener at en slik ordning vil være rettferdig, siden lavt forbruk vil gi lavere pris.

Langsiktig

Daglig leder i Morel, Tarje Holskil.

Når vi spør om hva prisen vil være for en kilowattime, sier daglig leder Tarje Holskil at det her dreier seg om mer enn bare å selge strøm. Inkludert i prisen er også driftskostnader, infrastruktur og annet.

Men det er angivelig ikke snakk om å flå kundene for strømmen de leverer. Tvert i mot tror sier Holskil at TrønderEnergi ser på dette som en langsiktig investering som ikke vil gå i null de første årene.

Til nå har Morel hatt en pilot i Trondheim, og er i ferd med å etablere anlegg i Oslo, hvor det er signert kontrakter. Til høsten kommer tilbudet til Stavanger og Bergen.

At borettslagene ikke trenger å investere selv, gjør at terskelen er lavere for å velge denne løsningen fremfor andre løsninger hvor de eier utstyret og inngår driftsavtaler.

– Den store endringen vi har sett er at det som i dag må igjennom borettslagsstyret, og ofte gir konflikter og lange behandlingstider på 12 til 18 måneder, nå kan avgjøres på en dag, sier Borgsø.

Eier alt

Morel opererer ikke med faste priser for installasjoner. Det vil vurderes fra anlegg til anlegg. Dermed kan etableringsprisen for kunden variere. Felles for alle anlegg er at de henter strøm parallelt med byggets inntak, og at borettslaget dermed ikke trenger å tenke på noe anleggsbidrag for effektøkning og slikt.

Morel eier alt utstyret, som de kjøper fra ulike aktører. Teknologisjef Bones Egge forteller at de er agnostiske med tanke på utstyrsleverandører. Det skal gi dem mulighet til å velge den beste teknologien til enhver tid.

Anleggene settes opp med full nettverkstilkobling, og de tilbyr som standard trådløst nettverk i ladeområdet. Det kan for eksempel være nyttig for bilen som kan laste ned programvare over nettet.

Løsningen har en bindingstid på tre til syv år for boligselskapet, og det er også mulig å kjøpe ut utstyret for de som ønsker det.