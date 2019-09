Anders selger «mandagsbilen»: – Det er mindre feil på min gamle Ford Mondeo enn på Teslaen

«Har hatt ønske om å bli kvitt mandagsbilen lenge. Men siden den har vært belemret med feil har jeg ikke kunne selge den før. Tesla mener nå at den er så bra den kan være. Kanskje jeg kan lykkes med å bli kvitt den nå.»

Slik starter Anders Lagerqvists Finn-annonse. I november 2017 hentet han sin nye Tesla Model S 75D i Drammen med en pris på 780.000 kroner. Eierskapet har ikke levd opp til Lagerqvists forventninger.

– Det startet dårlig ved at jeg oppdaget på overleveringen at det var lakkskader under spoileren og på panseret, og at det var kromlister på halv tolv, forteller Lagerqvist til TU.

– Dette er jo ikke store ting, og de lovet å utbedre det med én gang, fortsetter Lagerqvist.

Lagerqvist forteller at han i den påfølgende romjulen som avtalt satte bilen fra seg på en parkeringsplass med lademulighet hos Tesla på Rud, for å utbedre skadene. I appen ser han imidlertid at bilen aldri blir flyttet.

– Jeg ringte kundesenteret og sendte e-post, men fikk ikke svar. Så, noen dager senere, ringte noen fra Tesla meg og var kjempesint fordi jeg okkuperte ladeplassen deres. Jeg forklarte at jeg hadde time for å reparere bilen, hvorpå de unnskyldte seg. Men skadene ble ikke utbedret, forteller Tesla-eieren.

– Bakdørene åpnet seg i fart

Lagerqvist sier at han fikk ny time og at han da passet på å beskrive hva som var feil på en lapp som ble lagt i bilens store skjerm.

– Lappen fant jeg krøllete i baksetet etterpå. De hadde fortsatt ikke utbedret skadene, bare vasket og polert bilen, sier Lagerqvist.

Ifølge Lagerqvist lovet Tesla å ta kontakt for å avtale ny time, noe de ifølge bileieren ikke gjorde. Da han i mai 2018 tok kontakt med Tesla og spurte hvor timen hans ble av, fikk han ny time i juli. Denne ble imidlertid kansellert av Tesla noen dager før bilen skulle leveres inn, forteller Lagerqvist.

– De opprinnelige feilene var ikke så alvorlige, men så var det et sikkerhetsbelte som sluttet å fungere. Dette rettet de heldigvis opp i raskt, sier Lagerqvist.

Sommeren 2018 begynte bakdørene å åpne seg i fart, forteller han.

«Spesielt minstejenta syntes det var litt i overkant skummelt å se asfalten suse forbi noen centimeter under seg», lyder Finn-annonsen.

Lagerqvist tror denne feilen hadde å gjøre med en feil på dørhåndtaket, og sier Tesla var raske til å utbedre dette.

Bilens hovedskjerm fikk etter hvert en gul ramme, som Tesla nå har sagt seg villig til å reparere. Foto: Anders Lagerqvist

Ville heve kjøpet

Han forteller om flere feil, blant annet en gul ramme som dukket opp rundt bilens skjerm.

– Dette mente Tesla ikke var en feil, men en funksjon, noe som de nektet å fikse. Nå har de til slutt godtatt å fikse skjermen på «goodwill», men de mener fortsatt det ikke er en funksjonsfeil på skjermen, forteller Lagerqvist.

– Jeg har en gammel Ford Mondeo som vi benytter til øvelseskjøring. Det er mindre feil på den enn Teslaen, sier Lagerqvist.

I mars i år fikk han nok og krevde kjøpet hevet. Dette har resultert i flere tilbud fra Tesla om innbytte og tilbakekjøp av bilen. Det siste tilbudet mottok han 3. september og lyder på 543.620 kroner, som også bilen ligger til salgs på Finn for.

– Tesla markedsfører seg selv som en premiumprodusent. Det gjør også forventningene og deretter fallhøyden større. De har vært en pioner i bransjen, med god drivlinje og ladeinfrastruktur, så det er synd at de svikter så til de grader i ettermarkedet, sier Lagerqvist.

Han forteller om overveldende respons på annonsen, men få bud.

– Hittil har det kommet ett bud og det var under tilbudet fra Tesla, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, sier til TU at Tesla ikke kjenner seg igjen i kundens fremstilling av saken.

– Ut over det ønsker vi ikke å kommentere saken, da vi av prinsipp ikke kommenterer kundesaker i media, sier Roland.

– Kunden har blitt fulgt opp i henhold til våre rutiner, og saken hans har blitt vurdert av et team med både teknisk og juridisk kompetanse. Basert på denne vurderingen og vårt ønske om å gjøre kunden fornøyd, har vi gitt kunden flere forslag til løsninger. Dersom kunden ikke er fornøyd med disse tilbudene, står han fritt til å få saken sin prøvet i klageinstansene som er tilgjengelig for norske forbrukere, forteller Roland.

Eksempel på en feilmelding Lagerqvist har fått. Foto: Anders Lagerqvist

Lagerqvist sier han nå har tenkt til å godta tilbakekjøpstilbudet, men at han også vil forfølge saken til Forbrukerombudet og Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklager

Lagerqvist er ikke alene om å klage på Teslaen sin. 86 av de 171 tvistesakene Forbrukerrådet behandlet i fjor for nye biler, gjaldt Tesla, ifølge Forbrukerrådet.

– Tesla har i forhold til andre bilmerker, tre og en halv gang flere tvistesaker per bil på veien, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet, til egne nettsider.

Roland i Tesla sier at de aller fleste Tesla-kundene i Norge er fornøyde. Han viser blant annet til Norsk Kundebarometer 2019, hvor Tesla med 4/5 stjerner ble plassert i kategorien svært fornøyde kunder.

– Vi ønsker likevel å ytterligere forbedre kundetilfredsheten for å bedre hevde oss blant bilmerkene. Vi har erkjent og beklaget servicekapasitetsutfordringene vi hadde i Norge for ett år siden, og ser at dette kan ha medvirket til at kundene våre har hatt en dårligere opplevelse, sier Roland.

Serviceforbedringer

Videre forteller han at Tesla har gjort store fremskritt på service-fronten det siste året.

– I fjor sommer var ventetiden for servicetime i Oslo-området fire måneder, nå er den om lag to uker. Vi har doblet servicekapasiteten i regionen og gjennomsnittlig reparasjonstid har gått fra ni til to dager, sier han.

Han fremhever også at kundene nå kan booke service gjennom Tesla-appen og dermed slippe å stå i telefonkø.

– Vi fortsetter selvsagt satsingen på service både med hensyn til bilene som allerede er på veien i dag, og det vi skal levere fremover, sier Roland.