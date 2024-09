Sjåføren kjører bil gjennom gatene i småbyen. Plutselig får han en beskjed: «Tast inn en adresse på skjermen foran deg, slik at du får hjelp til å finne fram.»

Egentlig skulle han fulgt med på veien, men nå stikker skjermen av med oppmerksomheten. Øynene flytter seg raskt mellom skjermen og trafikken. Brillene som sjåføren har på seg, følger med på hvor han fester blikket, såkalt eye-tracking. Mens sjåføren legger inn adressen på det digitale kartet, bruker han halve tiden på å se på skjermen og fingrene sine.

Dette forsøket var en del av en større Sintef-studie av trafikksikkerhet.

Navigasjon er verst

– Ikke begynn med sånne ting når du kjører, oppfordrer seniorforsker Dagfinn Moe. Han og kollega Isabelle Roche-Cerasi har funnet ut hvor mye tid og oppmerksomhet den berøringsfølsomme skjermen på dashbordet egentlig tar.

– Det mest utfordrende er navigasjon, forteller Roche-Cerasi. Hun har også målt hvor mye tid som går med til å bytte radiokanal og til å finne og spille favorittmusikken din. Minst tid går til å endre temperatur i bilen.

– Det er stor forskjell mellom førerne, sier hun. Det er forskjeller på hvor mange ganger de må se på skjermen for å få til det de skal gjøre, og det er forskjeller i hvor lang tid de ser på den.

De to farlige sekundene

Totalt har Sintef-forsker Roche-Cerasi sett på 44 førere og 3000 forskjellige registreringer på skjerm. I tre av fire tilfeller har førerne nøyd seg med å se på skjermen i under et halvt sekund. Noen få ganger har de konsentrert seg om skjermen i over to sekunder sammenhengende. To sekunder med oppmerksomheten rettet mot noe annet enn trafikken dobler faren for et trafikkuhell, ifølge Trygg Trafikk.

– Mye handler om førerens egen selvregulering, forståelsen av hvordan systemet fungerer og trafikksituasjonen. I det ligger det å ha hovedfokus på veien og forståelse for egen bil. Når bør jeg si til meg selv at dette må jeg stoppe å gjøre? spør Moe.

– Det vi har avdekket, er at du får problemer når det begynner å bli for mye for deg, slår han fast.

Men bør du holde deg helt unna skjermen mens du kjører? Ikke alltid, ifølge forskerne.

– Vi vet at skjermsystemene lager problemer og øker risikoen, sier Moe.

Roche-Cerasi slår fast at det er mange faktorer som kommer inn i bildet: Trafikksituasjonen, veien, farten, tiden som brukes på skjermen, ferdighetene til føreren og selvreguleringen.

Skjermbruk i en av tre ulykker

Sintef og Nord universitet har gjort forskningen på oppdrag fra Trygg Trafikk og Fremtind Forsikring.

– For vår del handler det om at uoppmerksomhet fører til mange ulykker. Undersøkelser viser at uoppmerksomhet er en medvirkende faktor i en av tre dødsulykker, sier spesialrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Hansen peker på at det er forbudt å bruke mobiltelefon i bilen fordi den distraherer føreren.

– Moderne biler kommer med skjerm, men det er ingen begrensninger i bruken av berøringsskjerm i bilen. For oss har det vært viktig å finne ut litt mer om hvordan berøringsskjermen påvirker oppmerksomheten til føreren. Det er lite tilgjengelig forskning og kunnskap om dette, sier hun.

Anbefaler stemmestyring

Trygg Trafikk konkluderer ikke med at det bør bli helt eller delvis forbudt å bruke berøringsskjermen mens bilen er i fart.

– Men resultatene viser at vi skal anbefale å bruke stemmestyring og begrense bruken av skjerm under kjøring. Du skal være veldig bevisst på omgivelsene du kjører i når du bruker skjerm. Hvis du har behov for å aktivere funksjonene under kjøring, bør du bruke stemmestyring i stedet for å trykke på skjermen, råder Ann-Helen Hansen.

Under forsøkene er det ferske studenter som skal bli trafikklærere som har kjørt bilene og tastet på skjermene.

– Men de er ganske representative for folk flest. Denne gruppen har nettopp begynt på studiet, og de er ikke spesialister på å bruke skjermsystemer, understreker Moe.

Førerne har kjørt veier med fartsgrenser fra 30 til 70 i Stjørdal sentrum og mot Trondheim. De har brukt opplæringsbiler med dobbelt pedalsett og har hatt en lærer ved siden av seg klar til å gripe inn hvis det skulle oppstå farlige situasjoner.

Snart nye krav

Fra 2026 kommer det nye krav for at biler skal få toppkarakter for sikkerheten – det vil si fem stjerner fra den europeiske organisasjonen Euro NCAP. De som skal få fem stjerner, må legge opp til at du ikke trenger å bruke skjermen til alt.

– En del kritiske funksjoner må være i bilen, som fysiske knapper og hendler. Med en fysisk knapp har du ikke like stort behov for å ta blikket bort fra veien, sier Ann-Helen Hansen.

