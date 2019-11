Har kjørt Teslaen én million kilometer

Så har dagen kommet. I formiddag rundet tyske Hansjürgen von Gemmingen-Hornberg én million kilometer i sin røde Tesla Model S P85. Rundt klokken 11.00 la han ut et bilde på Facebook-profilen sin der telleren står på nøyaktig 1.000.000 km. Det skal være den høyeste registrerte kjørelengde for en Tesla noensinne.

Fra Beijing til Nordkapp

Hansjürgen Gemmingen har kjørt flere ganger til Nordkapp med Teslaene sine. Her er han fotografert i Oslo i 2017. Foto: Norsk elbilforening

Mannen er rett og slett ekstremt glad i å kjøre bil, og har kjørt både til Beijing og til Nordkapp. Bilen er en tidlig utgave av Model S. Gemmingen skal ha byttet batteripakken én gang, og ellers ikke skiftet ut annet enn dekk, vindusviskere og vanlige slitedeler.

På sin Twitter-profil har Gemmingen underholdt sine følgere med stadig nye oppdateringer om kjørelengden. I juli rundet han 900.000 km - han har altså kjørt 100.000 km på fire måneder.

620.000 km i Tesla Roadster

Han eier også en Tesla Roadster, som har gått 620.000 km. Roadsteren var det 83. eksemplaret av bilen som ble levert i Europa, og han har blant annet vært på tur i Norge med begge bilene.

I 2011 kunne Hansjürgen fortelle at hans da 82 år gamle mor hadde oppgradert strømforsyningen hjemme, for å være sikker på at sønnen kom oftere på besøk.

- Følte meg som Bertha Benz

I 2014 snakket Manager Magazin med Gemmingen, da hans Tesla Roadster hadde gått rundt 400.000 km. Da kunne han fortelle at de tidlige årene som Tesla-entusiast var langt mer krevende enn i dag:

- De første årene følte jeg meg som Bertha Benz, som måtte kjøpe bensin til bilen på apoteker underveis. Deretter utviklet jeg raskt et blikk for hvor jeg kunne lade. Gode er eksempler er hoteller og restauranter som har avfallskomprimator - der er det gjerne en strømkobling, sa Gemmingen til bladet.

Teknisk Ukeblad har i dagevis prøvd å få tak i Gemmingen for en Tesla-prat, uten å lykkes. Han har antakelig vært opptatt med å kjøre bil.