Wankelmotoren gjør comeback – som miljøalibi

Noen uker har gått siden Mazda MX-30 dukket opp på Tokyo-messen, en kompakt-SUV som nok skuffet mange med lav rekkevidde.

Vel så interessant var nyheten om at Mazda er i ferd med å gjenopplive wankelmotoren – nå som som rekkeviddeforlenger i fremtidige elbiler.

Omstridt motor

Felix Wankels motor gjør comeback. Foto: Mazda

Den selvlærte tyske ingeniøren Felix Wankel fikk ideen til rotasjonsmotoren allerede på 1920-tallet, men først på slutten av 1950-tallet kunne han vise frem en rotasjonsmotor som faktisk fungerte.

Wankelmotoren har sine fordeler: lav vekt, kompakt størrelse, få bevegelige deler og voldsom turtallsvilje, pluss lite vibrasjoner og motorlyd.

Men rotasjonsmotoren har også vært belemret med problemer, som kort levetid, høyt bensinforbruk og problemer med å få skikkelige tetninger i motoren. NSU, Citroën og GM har alle prøvd seg på wankelmotoren – og alle har gitt opp.

Men hos Mazda, som har servert verden flere wankelmotoriserte biler, har man fremdeles stor tro på prinsippet. Neste år gjør Mazda comeback med rotasjonsmotoren, denne gang kun for å lage strøm til elektriske biler.

Slik fungerer wankelmotoren. Animasjon: Anders Nilssen, https://www.youtube.com/watch?v=K6oQqN0fpk8

Utfordringer i kø

At de kommende årene blir spennende for bilbransjen, er det ingen tvil om. De fleste synes å ha landet på at fossildrevne biler er som å røyke: Det kan være at du lever lenge, men det smarteste er nok å høre på fastlegen. Fordelene med forbrenningsmotoren er bortimot ubegrenset rekkevidde, så lenge man stopper for kaffe og drivstoff innimellom.

Men hva blir egentlig det beste alternativet fremover?

Mazda har aldri gitt opp troen på wankelmotoren. Illustrasjon: Mazda

Stadig flere bilprodusenter mener at elektriske biler vil være en viktig del av klimaløsningen, men også disse har sine utfordringer. En dyster side ved dagens produksjon av litium-ion-batterier handler om de etiske potensielt umenneskelige arbeidsforhold i koboltgruvene.

En annen er vår nye folkesykdom, rekkeviddeangsten. Elbilens rekkevidde spenner fra knappe 10-15 mil i en aldrende elbil til nesten 60 mil i nye, kostbare elbiler.

For å øke rekkevidden kan man øke størrelsen på batteripakken, men da skyter også vekten på bilen til værs. Satt på spissen vil et større batteri både øke og redusere rekkevidden. I tillegg vil større batterier kreve mer kobolt, som igjen kan øke faren for utnytting av gruvearbeidere og elendige arbeidsforhold.

Resirkulering av bilenes litium-ion-batterier vil på sikt hjelpe noe. Men de fleste elbilene som i dag suser forbi i kollektivfeltet, er mange år unna resirkulering. Samtidig øker etterspørselen etter nye elbiler. Faststoff-batterier er en mulig og kobolt-fri løsning, men disse er nok også langt frem i tid.

Hydbrider og hydrogen

Ladbare hybrider da? De kan jo kjøre både på batteri og fossile drivstoff? Kanskje man til og med kommer seg både frem og tilbake fra jobb uten å sveive i gang forbrenningsmotoren?

Joda. Men to drivlinjer er strengt tatt unødvendig i en bil, det er kostbart å produsere og gir en betydelig økt vekt. I tillegg har de kort elektrisk rekkevidde, og de bruker jo fremdeles en del fossile drivstoffer.

Hva så med hydrogenbiler? Der er det ingenting å si på utslippet: ren vanndamp. Men infrastruktur finnes knapt, og det er energikrevende å utvikle drivstoffet. At en hydrogenfyllestasjon i Sandvika eksploderte, var en påminnelse om at hydrogen lagret under trykk heller ikke er ufarlig. Hydrogendrevne biler kan godt bli viktige i fremtiden, med de ligger nok mange år frem i tid.

Kan det være at den beste kompromisset allerede har kjørt rundt på norske landeveier, og forsvunnet igjen?

Nytt liv for gammelt patent

MX-30 blir Mazdas første volumproduserte elbil. Om det er denne bilen som kommer med wankellader, er ukjent. Foto: Mazda

Det er Mazda som kommer på banen, med en slags nylansering av elbiler med rekkeviddeforlenger. Slike biler har en liten forbrenningsmotor som starter opp og lager strøm når elbilbatteriet begynner å bli tomt.

Her til lands var dette vært bortimot ensbetydende med BMW i3. Den vesle elbilen ble i noen år levert med en rekkeviddeforlenger, en kompakt, tosylindret motorsykkelmotor med 38 hestekrefter og et slagvolum på 647 kubikkcentimeter. Motoren var ikke koblet til drivhjulene, og hadde bare én oppgave her i livet: å produsere strøm. Om man bare fylte på den ni liter store bensintanken innimellom, var det altså ingen reelle begrensninger i rekkevidden.

I 1973 laget Citroën 847 eksemplarer av GS med såkalt birotor. Siden prøvde bilfabrikken å kjøpe tilbake alle eksemplarene, for å unngå logistikken med reservedeler. Noen har overlevd. Foto: Citroën

At i3 med rekkeviddeforlenger ikke ble en suksess i Norge, skyldes nok først og fremst to ting. i3 er en småbil som gjerne brukes mest i bynære områder, og da er ikke rekkeviddeforlenger viktig. En annen årsak er norsk avgiftspolitikk. BMWen med nødaggregat fikk ikke samme avgiftsfritak som den helelektriske tvillingen. Den ble rundt 100.000 kroner dyrere enn den rene elbilen, og da var valget enkelt for kjøperne. Bilen forsvant fra det europeiske markedet, men er fremdeles å få i USA.

Men nå tar Mazda over stafettpinnen, og det med en mer familievennlig bil.

På plass neste år

Mazda planlegger å fase inn en kompakt rotasjonsmotor allerede i 2020. Om det blir i MX-30 eller i en annen elektrisk bil, er foreløpig uvisst.

Forhåpentlig har Mazda løst noen av rotasjonsmotorens utfordringer. De mener at en nedskalert versjon av den allerede kompakte rotasjonsmotoren vil være ideell som rekkeviddehjelper.

Japanerne trekker frem wankelmotoren vibrasjonsløse gange og lave støynivå som argument for at den skal passe godt som ad hoc strømforsyning. Motortypen skal også være enkel å konvertere til andre typer drivstoff.

Fordelene er rett og slett mange.

Nesten ikke utslipp

Folk flest lader bilene sine hjemme, og de færreste kjører ikke veldig mange mil hver dag. I hverdagen trenger en normal familiebil ingen stor og tung batteripakke.

Hvis fremtidens elbiler leveres med moderat batteripakke, la oss si rundt 30-35 kWt, kan man kanskje kjøre 20 mil. Deretter vil den strømproduserende bensinmotoren slå inn. Du slipper rekkeviddeangst, og du slipper å stå ved hurtigladeren og tvinne tommeltotter i en halvtime.

Slike langturer skjer ikke veldig ofte, derfor vil elbiler med rekkeviddeforlenger sjeldent ta den vesle forbrenningsmotoren i bruk. Om ikke utslippene forsvinner helt, så vil de bli redusert til et absolutt minimum.

Teknologien er her allerede, derfor kan vi unngå mange år med utslipp mens vi håper på at nye, bedre løsninger skal åpenbare seg.

Mindre kobolt per bil

Mazda-løsningen kan også være gunstig i forhold til en dyster side ved dagens produksjon av litium-ion-batterier. Vi snakker selvsagt om elendige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter i koboltgruvene.

Elbilproduksjonen kommer til å øke kraftig i årene som kommer, det samme vil behovet for kobolt. Ved bruk av mindre batteripakker kan koboltmengden som i dag brukes i én stor el-SUV, være nok til to eller tre familiebiler.

Rimelig løsning

Hva så med økonomien? Et lite batteri er billigere enn et stort, og et lite nødaggregat vil både koste (og veie) mindre enn en komplett, ekstra drivlinje (ifølge motor1.com skal Mazdas nedskalerte rotasjonsmotor være på størrelse med en skoeske).

Det hele står og faller på avgiftene. I dag har elbiler med rekkeviddeforlenger ikke samme vilkår som rene elbiler har. Skal en slik løsningen virkelig slå an, må politikerne legge til rette for dette gjennom avgiftspolitikken.

Skulle slike biler bli utbredt, kan man også tenke seg at behovet for utbygging av kostbar ladeinfrastruktur vil bli redusert.

Om Mazda kommer til å gjøre verden til et bedre sted med sin lille rotasjonsmotor, gjenstår å se. Men de har i hvert fall gitt oss litt å tenke på.