Teslas dørhåndtak får skylden for dødsfall

Omar Awan burde ha overlevd ulykken i Florida. Det hevder i hvert fall familien hans. I februar kjørte 48-åringen i en leid Tesla Model S da han av en ukjent årsak mistet kontrollen over bilen. Den raste over tre filer og kolliderte med en palme.

Han døde, men til tross for at hastigheten er beregnet til å ha vært 145 km/t, hadde han ingen beinbrudd eller indre blødninger. Men redningspersonellet som rykket ut for å hjelpe Omar Awan klarte ikke å åpne Teslaen, og ifølge obduksjonen var dødsårsaken røykforgiftning.

Tesla Model S. Foto: Tesla

– Utilgjengelige dørhåndtak

Dørhåndtakene til Model S er nedsenket, og på nivå med dørplatene, og de kan bare åpnes når bilen klarer å registrere nøkkelen. I stevningen sin mot Tesla anser familien at det er løsningen med håndtakene som er årsaken til dødsfallet.

«Bilen ble oppslukt av flammene, og brente Omar Awan til det ugjenkjennelige. Dette skjedde på grunn av at Model S har utilgjengelige dørhåndtak, og at det ikke finnes noen annen metode for å få opp dørene – og med en urimelig høy brannrisiko», skriver familien i erstatningssaken sin ifølge Engineering & Technology.

Ikke første søksmål

Nå krever de over 15.000 dollar i erstatning fra Tesla. Produsenten hevder i sitt forsvar at ingen bil skulle ha kunnet motstå den kollisjonen som Omar Awans Model S ble utsatt for. Men familien hans er ikke alene om å saksøke bilprodusenten for branndød i bilene.

I februar sendte et foreldrepar inn en stemning mot Tesla for å ha forvoldt en annens død etter at tenåringen deres omkom. Ifølge advokatfirmaet som representerer foreldrene, finnes det i løpet av de siste fem årene minst et dusin tilfeller der batteriene til Tesla Model S har begynt å brenne etter kollisjoner, selv når de har stått stille. De hevder at også Model X har vært utsatt for batteribranner i forbindelse med kollisjoner.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik. Tesla har foreløpig ikke kommentert søksmålet.