Importerer andres bilmerker «brukt» med plasten på: – En kannibalisering av bilbransjen

Lyst på splitter ny e-Golf? Det er bare å stikke innom Ford-, Suzuki- eller Volvo-forhandleren.

– En kannibalisering av bilbransjen, sier Jaguar-forhandler Trond Sandven.

De siste årene har Volkswagen e-Golf vært en av Norges absolutt mest populære nybilkjøp. Men du trenger ikke oppsøke Møller Bil og vente i flere måneder for å få deg en splitter ny e-Golf, med full VW-garanti.

El-drivlinje med to gir: Skal gi elbiler bedre rekkevidde

Selger konkurrentenes biler

Det er rare tider i bilbransjen. Nybilforhandlere selger nå nye splitter nye elbiler fra konkurrentene. Gjerne langt billigere enn hvis du bestiller den hos Møller. Et kjapt søk på finn.no viser at du kan få en ubrukt 2019 e-Golf for under 300.000 kroner.

Du kan hente din helt nye e-Golf hos Opel i Haugesund, hos Citroën på Hønefoss, du kan plukke den opp i Subaru-butikken på Roa eller kjøpe den hos Chevrolet i Egersund. I Oslo kan du kjøpe fabrikkny e-Golf både hos Volvo-forhandler Bilia og GM-selger Bergheim Auto.

Om Hyundai-forhandleren i Sandnes i skrivende stund ikke har noen fabrikkny Ioniq å levere deg, så kan du kjøre derfra i nye 2019-modeller fra erkerivalene Nissan og Volkswagen. Og i Bergen, som har flere elbiler enn brosteiner, kan du kjøpe flunkende nye e-Golfer hos nybilforhandlere med med Ford-, Suzuki- eller Jaguar-logo over døren.

Fenomenet synes spesielt å gjelde e-Golf, men gjelder også andre populære biler. Renault-forhandleren i Ørje har flere nye Leaf stående, det samme har Ford-butikken på Lillestrøm, og Mazda-selgerne på Alnabru i Oslo leverer deg gjerne en ny BMW i3.

E-Golf er Norges mest solgte bil. Ved å «bruktimportere» biler fra utlandet, kan også Jaguar- og Opel-butikker selge bestselgeren. Foto: Ståle Frydenlund

– Kannibalisering

Trond Sandven er daglig leder i Jaguar- og Land Rover-forhandler Sandven AS i Bergen, og han har akkurat like god kannibal-appetitt som alle de andre. Utenfor dørene står ubrukte e-Golf, Kia Soul, Hyundai Kona og Leaf på rekke og rad.

– Vi kjøper bilene via forhandlere i utlandet. Siden disse ikke har lov til å eksportere nye biler, blir bilene registrert i én dag. Da er det «brukte» biler. De har fremdeles plasten på når de kommer hit, sier Sandven, mens han titter inn på skinnsetene i en ny i-Pace.

Sandven forteller at bedriften solgte rundt 250 nye Kia Soul, VW e-Golf og Hyundai Ioniq i 2018.

Mye av fjorårets omsetning kom fra den litt omvendte løsningen at han solgte sine parallellimportere biler til merkeforhandlere rundt i landet.

– For et halvt år siden solgte vi 80 prosent av Ioniqene våre til Hyundai-forhandlere som ikke fikk tak i biler. Vi fikk 30.000 kroner over listepris for bilene, og merkeforhandlere solgte dem videre med et tilsvarende påslag. Slik fikk kunden et valg: å få bilen om halvannet år, eller å betale mer og få den straks, sier han.

– Parallellimport kommer alltid til å være der, og det skal folk være glade for. Ellers kunne de offisielle importørene tatt mye høyere priser. Hvis vi kan forhandle gode priser i for eksempel Østerrike, der vi kjøper mye elbiler fra, må Møller og de andre følge etter. Konkurranse er sunt!

Utvidet garanti

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken ble det i 2018 førstegangsregistrert 7238 e-Golfer i Norge. 1565 av disse bilene, altså mer enn hver femte, var bruktimportert.

Av de bruktimporterte bilene var 842 av førstegangsregistrert i utlandet i 2018, mange av disse bare dager eller uker før de fikk norske skilter. Det er i stor grad snakk om fabrikknye biler som blir registrert én dag i utlandet, før de blir eksportert til Norge. Det er denne dagen garantitiden begynner å rulle. Går det for eksempel en måned før bilen er solgt og registrert i Norge, mister kunden i Norge tilsvarende garantitid.

I utgangspunktet har biler kjøpt nye i Norge langt bedre garanti enn det som er standard i Europa. Men de parallellimporterte bilene bestilles med produksjonskoden EA8, en utvidet garanti som tilsvarer norsk nybilgaranti. Det betyr at de som selger parallellimporterte biler i teorien ikke har en krone i utgifter etter at eier har hentet sin skinnende nye bil.

Importøren og dens forhandlerne går selvsagt glipp av fortjenesten ved salget, men helt mørkt er det ikke: Merkeforhandleren vil tjene penger på eventuelle garantireparasjoner. Den regningen er det fabrikken i Tyskland som tar.

Fire seter og bakhjulstrekk: Hondas lille elbil kommer i salg i år

Importøren ikke happy

– Dette er VW-kunder vi gjerne skulle hatt, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes i Møller Bil. Foto: Møller Bil

VW-importør Harald A. Møller er ikke begeistret for fenomenet.

– Det er fint at våre modeller er attraktive og foretrukket av kundene. Men det er klart at dette er VW-kunder som vi gjerne skulle hatt innenfor egen kjede, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes.

Hun mener at situasjonen har oppstått på grunn av manglende leveringskapasitet. Svanes forteller at leveringssituasjonen nå er kraftig forbedret, noe hun mener vil begrense uoffisiell import.

– Bilene har tilsvarende fabrikkgaranti som norske biler, de selges ofte en god del rimeligere enn hos Møller, og det er ingen ventetid. Hvorfor skal man kjøpe bilen hos Møller da?

– Etter vår mening medfører det ikke riktighet at bilene selges rimeligere enn hos våre forhandlere. Etter vår erfaring er hovedårsaken til parallellimporten å selge e-Golf til en høyere pris basert på kort leveringstid.

Utviklet nye felger til Tesla: Luftmotstanden gikk ned 10 prosent

– Har måttet rydde opp

Også VWs egne forhandlere selger parallellimporterte e-Golfer, tatt inn utenfor det offisielle systemet.

– Vi har valgt å ikke begrense slik import hos våre forhandlere. Bilen kan derimot ikke selges fra nybilavdelingen, men som bruktbil i bruktbilavdelingen. Noen forhandlere har valgt å bruktimportere e-Golf for å hindre at kundene kjøper Volkswagen av uautoriserte forhandlere, sier Svanes, som tror at leveringsutfordringene ville ført til at bilene hadde funnet veien til Norge uansett.

Kommunikasjonssjefen sier at Møller Bil i noen tilfeller har måtte rydde opp etter mangelfull kompetanse etter import av brukte biler.

– Vi har opplevd kunder som har kjøpt e-Golf uten mulighet for hurtiglading, med manglende eller feil ladekabel, uten varmepumpe eller tilsvarende mangler sammenlignet med norske spesifikasjoner. Noen av bilene kommer fra USA eller andre markeder beregnet på et annet strømnett enn det norske, sier Svanes.

Nissan om elbiler: – Vi er markedsleder og kommer til å fortsette å være det (TU Ekstra)

Vil eksportere brukte elbiler

Trond Sandven er enig med Svanes i at parallellimport av elbiler gradvis vil ebbe ut.

– Nå begynner importørene å få nok biler, og da vil mye av parallellimporten forsvinne. Vi ser det allerede; markedet svømmer over av elbiler. Det er jo ikke et umettelig marked.

– Hva sier du hvis noen begynner å parallellimportere Jaguar i-Pace, som du forhandler?

– At vi må gjøre noe med prisene våre. Skal parallellimport være bærekraftig, må bilene være billigere enn hos merkeforhandler, sier Trond Sandven.

Han har allerede planene klare for hvordan han skal overleve i fremtiden:

– Gi meg to år, så er jeg stor på eksport av brukte elbiler ut av Norge!