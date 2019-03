Hva med sparkesykkel fra Volkswagen?

Bilprodusentene har begynt å pønske på produkter som for ikke altfor lenge siden ville vært ansett som noe veldig fjernt fra forretningsmodellen.

Elektriske sparkesykler er tross alt noe man kanskje forbinder med andre ting enn bilindustri.

Men forretningsmodellen deres er i endring, og vil i fremtiden handle mer og mer om å tilby mobilitet, og ikke bare kjøretøyer.

Når du selger mobilitet, så er det også smart å involvere seg i hele verdikjeden. Derfor har Volkswagen nå vist frem konseptene Streetmate og Cityskater.

Disse skal for eksempel gjøre det mulig å forflytte seg den siste delen av reisen med noe annet enn en bil.

Mopedlignende

Streetmate er noe lignende en elektrisk moped-sparkesykkel-krysning. Du kan både stå og sitte på den, og den lar deg suse avgårde i 45 kilometer i timen i inntil 35 kilometer.

Cityskater er ment å stå på, og kan gå i 20 kilometer i timen og inntil 15 kilometer. Tanken er at du skal kunne slå den sammen og ta den med deg på offentlig transport.

Det er ikke meningen at du skal eie disse selv. Ikke nødvendigvis i alle fall. De skal være en del av et mobilitetstilbud fra Volkswagen.

Streetmate er en sparkesykkel, som også kan ha sete. Illustrasjon: Volkswagen AG

Tatt helt ut kan også biler være en del av dette tilbudet. Da kan det tenkes at du via en app planlegger en reise, og får tilbud om bil et stykke, og sparkesykkel resten. Eller du kan bestille mikromobilitet rett fra bilen når du parkerer.

Men de er også små nok til at de kan plasseres i bagasjerommet på bilen din. Dermed er det ingenting i veien for at du kan eie både bil og sparkesykkel.

2 kilowatt

Cityskater. Foto: Volkswagen AG

Streetmate er mer et alternativ til bil eller kollektivtransport. Den veier 65 kg, har batteri på 1,5 kilowattimer, og motor på 2 kilowatt. Den lades på litt over to timer når det er behov for det. Batteriet kan også tas med, slik at du kan lade det hjemme.

En Streetmate skal kunne kobles opp til mobilen din som kan fungere som nøkkel. Om noen stikker av med sparkesykkelen, får du varsel på mobilen din.

Cityskater er noe ganske annet. Det har tre hjul, og du står med begge beina på fartøyet. Når du skal svinge, lener du deg til siden.

Den har en motor på 350 watt, 200 wattimer batteri, og veier under 15 kg.

Når de eventuelt ser for seg å produsere disse farkostene, sier pressemeldingen ikke et kvekk om.

Volkswagen-gruppen er ikke fremmed for alternativ transport. Seat har lansert en sparkesykkel utviklet av Segway, mens Skoda i Geneve lanserte elsykkelen Klement.