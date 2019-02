Hondas lille elbil kommer i salg i år

Da Honda viste frem elbilkonseptet Urban EV høsten 2017 fikk de umiddelbart god respons. Siden har det blitt klart at de har intensjon om å sette den i produksjon.

God respons på konseptet har vært antatt som grunnen til det, men det viser seg at bilprodusenten har planlagt denne bilen lenge.

Faktisk ble konseptbilen de viste frem i 2017 bygget for å ligne den faktiske bilen de hadde i produksjon; Honda e Prototype.

Det ifølge prosjektlederen for Honda e Prototype, Kohei Hitomi, som i et intervju med Fully Charged.

Urban EV-konseptet var en ren showbil basert på e Prototype.

E Prototype har rene linjer. Foto: Honda

Over 200 kilometer

E Prototype er navnet på bilen Honda nå viser frem, og som skal stilles ut på bilmessen i Geneve. Den ligner veldig på konseptbilen, men har fått en enda renere utforming.

Og den er ikke langt unna bilen som kommer i salg. Det skjer allerede i år.

Honda e Prototype er en liten fireseters urban elbil, med bakhjulsdrift og en rekkevidde på over 200 kilometer. Den kan hurtiglades.

Den ser på mange måter ut til å ville konkurrere om dem som i dag kjøper BMW i3, som også er en liten fireseters elbil med bakhjulstrekk.

Kommer i salg i år

Om du tenker på å kjøpe en i3 kan det være lurt å vente. For Honda e Prototype kommer i salg allerede i år.

Interiør. Foto: Honda

Bilen Honda viser frem er ifølge produsenten 95 prosent lik bilen som kommer i salg i Europa. Den ser ut til å få kamera i stedet for sidespeil, store skjermer i dashbordet, og 30 minutters hurtiglading.

Bakhjulsdrift har bilen for å gi god svingradius, noe som er viktig i byen. Men det skal også, i kombinasjon med at hjulene nærmest er i hvert sitt hjørne av bilen, gi friskere kjøring.

Utover dette er det lite som er kjent om bilen, da Honda nok ønsker å spare litt oppmerksomhet til bilmessen i Geneve neste uke.

Honda skriver på sine norske nettsider at de snart åpner for bestillinger, og oppfordrer interesserte til å melde sin interesse for å holde seg oppdatert.