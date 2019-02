Polestar 2 vil utfordre Tesla Model 3 med 500 km rekkevidde

Volvo eier bilmerket Polestar, som i dag har vist frem sin første elbil. Modellen heter Polestar 2, og er oppfølgeren til Polestar 1, som ble lansert høsten 2017.

Polestar 2 lanseres imidlertid før Polestar 1 har kommet på veiene.

Da Polestar-sjef Thomas Ingenlath lanserte den første bilen i 2017, gjorde han det klart at Polestar 2 og 3 er på vei. Bilde: Marius Valle

Til forskjell fra den første bilen fra merket, er den nye en ren elbil. Det skal også resten av Polestar-bilene være.

Polestar 2 er allerede pekt ut som konkurrent til Tesla Model 3 av Polestar selv. Selskapets sjef, Thomas Ingenlath, sa dette selv under lanseringen av den første bilen i Shanghai.

Bilen som lanseres i dag er en liten sedan, eller fastback som det kalles. Men den har ikke bagasjerom som Telsa Model 3, men en åpen løsning.

Den er bygget på Volvos CMA-plattform, som også XC40 bygges på.

Volvo XC40 skal også komme som elbil, som den første rene, serieproduserte Volvo-elbilen. Volvo V40 kommer også som elbil, og minner antakeligvis en del om Polestar 2.

Polestar 2. Foto: Polestar

Polestar 2 ble lansert utelukkende over internett, via en livesending på Youtube. Det blant annet av miljøhensyn, ifølge Polestar.

Og at de kan sikre at de har et entusiastisk publikum som hoier og klapper i salen er nok heller ikke en ugjennomtenkt detalj.

Lanseringen foregikk i Göteborg.

Polestar 2 Batteri: 324 celler, pungcelle, 27 moduler. 78 kWh

Rekkevidde: Mål 500 km WLTP

Motor: 2 x 150 kW 330 newtonmeter (300 kw, 660 Nm)

0-100 km/t: Under 5 sekunder Lading: 150 kW CCS Lengde: 4607 mm

Bredde: 1800 mm

Høyde: 1478 mm Pris: 40-60.000 euro

500 kilometer

Batteriet er på 74 kilowattimer. Polestar 2 har mål om 500 kilometer rekkevidde.

Bilen er ikke typegodkjent, så inntil videre forblir det målet. Men i praksis blir det neppe langt unna dette.

Batteriet inngår i bilens chassis som en del av rammen. Bedre torsjonsstivhet og lavt tyngdepunkt skal gi en sportslig kjøreopplevelse.

Det er firehjulstrekk, med en motor foran og en bak, på 150 kilowatt hver.

En detalj de trakk frem, er at du kan kjøre med langlys på hele tiden. LED-hovedlyktene vil passe på å kutte lyset slik at inntil fem biler om gangen ikke belyses. Det skal gi bedre sikkerhet for deg.

Polestar 2. Foto: STEFAN ISAKSSON

De trekker også frem at hele sidespeilet beveges i denne bilen, i stedet for at bare selve speilglasset kan beveges. Det skal gi 30 prosent mindre sidespil, og bedre aerodynamikk.

Android på skjermen

Bilen har nøkkelfri aksess, og er klar til å kjøre så snart du sitter i setet. En sensor merker at du sitter i førersetetet, og det er bare å sette bilen i gir.

Interiøret. Foto: Polestar

Skjermen i dashbordet er en multifunksjonsskjerm som blant annet kan vise navigasjon. Som i en Tesla, for eksempel. Bilen har også en større skjerm i midten. Her brukes Android HMI, som i praksis gjør at det er Google som leverer infotainmentsystemet i Polestar 2.

Dette er et valg Volvo har tatt for hele sin modelllinje. I alle konsernets biler erstattes på sikt det egenutviklede systemet Sensus med Android. Systemet fungerer med iPhone også, så du må ikke ha en Android-telefon for at dette skal virke.

Polestar vil automatisk oppdatere programvaren etter hvert som nye funksjoner gjøres tilgjengelig.

Bilen kan også bruke mobilen din som nøkkel. Det skal gjøre den lettere å dele.

40.000 til 60.000 euro

En dynamisk skjerm i stedet for et vanlig speedometer. Foto: Polestar

Bilen vil koste 390.000 til 590.000 kroner (40.000 til 60.000 euro) når den kommer i salg i Tyskland. Da regnes det inn 19 prosent tysk moms.

Det er lanseringsutgaven som blir dyrest. Den kommer i produksjon i Kina tidlig neste år.

Senere blir det mulig å abonnere på bilen i stedet for å eie. Lanseringsutgaven til 60.000 euro vil være tilgjengelig det første produksjonsåret.

Forhåndsreservering skal bli tilgjenglig på Polestars nettsider. Inntil videre er det bare mulig å sette opp bilen med ulike konfigurasjoner.

Bilen kommer først i salg i utvalgte land, og Norge er ett av disse landene. Polestar skal vises frem i ulike land i ukene som kommer. Det blir mulig å se den i Geneve neste uke.

Neste Polestar er en SUV

Det er for øvrig allerede kjent at Polestar 3 er på vei, og at den skal ligge mellom Polestar 1 og 2 i pris. Dermed er Polestar 2 den billigste bilen produsenten lager.

Polestar 3 skal vises i 2021, og vil være en SUV.

Polestar ble etablert som bilprodusent i 2017, og målet var å designe, utvikle og bygge verdensledende elbil med høy prestasjon.

Inntil da var Polestar en partner som samarbeidet med Volvo om å utvikle biler for motorsport. Omtrent som AMG for Mercedes, eller som BMW M for BMW.

Polestar 2. Foto: Polestar

Volvo kjøpte opp Polestar i 2015. Polestar optimaliserer fortsatt Volvos biler, men er også en egen produsent med egen fabrikk i Kina.

Bilene bygges her, og eksporteres til resten av verden. En skulle tro at det ville gitt mer mening å produsere bilene i Volvos eksisterende fabrikker.

Da vi var i Shanghai i forbindelse med lanseringen av den første Polestar-bilen, snakket vi med Kjell Waløen, nordmannen som er ansvarlig for produksjon og logistikk i Polestar. Han fortalte at Volvo-fabrikkene er veldig automatiserte, og at det ikke er så lett å skulle produsere en modell som lages i lite volum der.

Det gjelder i aller høyeste grad Polestar 1, som skal lages i 500, men høyst 1000 eksemplarer i året, og gjøres tilgjengelig via abonnement.

Polestar 2. Foto: STEFAN ISAKSSON/Polestar

Kommer i mange byer

Bilen skal vises i Polestar-butikker i hele verden, og foruten den første i Oslo, skal det komme en rekke flere butikker i flere norske byer. Dette ifølge et kart Polestar viste frem under lanseringen.

Her skal det være mulig å teste bilen, tegne kontrakt, og å tegne abonnement på leie av bil.