Leter du etter den rette elbilen for deg? Her er de populære modellene vi har testet

2021 har vært et fantastisk elbilår så langt, med høyere andel av nybilsalget enn noen gang tidligere.

TU tester jevnlig de nyeste modellene som er tilgjengelige på markedet. Vi prioriterer forbruk og lading i våre tester, og legger mindre vekt på mer subjektive elementer som hvorvidt du sitter godt i bilen eller om vi synes bilen er pen eller ikke. Akkurat slike ting må de som ser etter en bil finne ut av selv. Min korte, runde kropp har andre behov enn vår elbiljournalist Mathias Klingenberg som rager nesten 2 meter over bakken.

Mest solgte elbilmodeller i 2021

Her er en oversikt over de mest solgte elbilene så langt i år, med lenke til testene våre. Alle disse artiklene er åpent tilgjengelig. God fornøyelse!

1. Tesla Model 3: Dette er fortsatt Norges mest solgte elbil, to år etter at den første versjonen kom på markedet. Vi har kjørt den flere ganger. Tidligere i år vurderte vi den opp mot en bil som er fire ganger så dyr – en duell Model 3 kom meget godt ut av.

2. Volkswagen ID.4: I fjor slapp VW-konsernet ID.3. Så snart ID.4 var tilgjengelig, stupte imidlertid salgstallene til lillebroren. Tilfeldig? Neppe. ID.4 er den mest solgte av modellene som har blitt tilgjengelige i år, og den kan utfordre Model 3 i kampen om å bli årets mest solgte elbil. Denne SUV-en kan bli den nye folkevogna, var konklusjonen da vi kjørte den tidligere i år.

3. Audi E-tron: Bilen har blitt en stor suksess etter at den kom på markedet i 2019, og i sitt tredje salgsår kjemper den fortsatt om en plass på pallen året sett under ett. Vi har testet den tidligere i duell med Jaguar I-pace, og har også sjekket det vi omtaler som den lekrere utgaven, nemlig Sportback-varianten.

4. Nissan Leaf: Tidenes suverent mest solgte elbil i Norge, med nesten 70.000 eksemplarer. Da vi sist testet den isolert hadde vi litt ladetrøbbel, men det er ikke uten grunn at bilen fortsatt er helt i toppsjiktet på salgslistene.

5. Volvo XC40: Svenskenes første rene elbil har fått til dels svært god mottakelse, og vil over sommeren passere 5000 registrerte eksemplarer i Norge. Vi kjørte bilen i 600 kilometer i vinter, og noterte at det var en flott bil med litt høyt forbruk.

TU har testet Fords nye elbil flere ganger. Dette er en av salgssuksessene i Elbil-Norge så langt i år. Foto: Eirik Helland Urke

6. Ford Mustang Mach-E: Vi har kjørt denne bilen flere ganger, både på sommerføre og vinterføre. Fords første elbil selger veldig godt i Norge, og kan bli en av årets tre mest solgte elbilmodeller.

7. Huyndai Kona: Det er bare 12 elbilmodeller som har solgt mer enn 10.000 eksemplarer i Norge, ifølge nettstedet elbilstatistikk.no. Kona er én av dem, og selv om bilen første gang kom i elektrisk utgave for snart fire år siden, er den i sin nyeste utgave fortsatt veldig populær. Sist vi testet den så vi nærmere på den fysiske plassen i den relativt lille bilen.

8. Mercedes-Benz Eqc 400: Modellen ble tilgjengelig i fjor, og har satt spor etter seg i salgsstatistikkene. Vi testet den på langtur mellom Vestlandet og Østlandet vinterstid.

9. Skoda Enyaq: Av nyhetene i 2021 selger Skodas SUV tredje best. Vi publiserte en test i slutten av april, der vi påpeker at den er i et segment der konkurransen har blitt veldig har. Men testen gikk bra.

Sammen med Tesla er Polestar det eneste «rene» elbilmerket som ligger høyt på salgsstatistikkene, med sin Polestar 2. Vi har også testet infotainmentsystemet – som imponerer. Foto: Eirik Helland Urke

10. Polestar 2: Sammen med Tesla det eneste rene elbilmerket (joda, de testet ut med hybriden Polestar 1), hvilket selvsagt gjør at den følges med litt ekstra spenning. Salget har vært ok det første året, og vi kjørte nylig «billigutgaven» i duell med Model 3 – der vi omtaler Polestar som den mest praktiske av de to. Vi har også testet og blitt ganske imponert over infotainmentsystemet som det svensk-kinesiske bilmerket har laget. Det første som kan måle seg med nettopp Teslas, er konklusjonen.

Noen andre tester

For halvannen uke siden publiserte vi testen av Xpeng G3, som akkurat er i gang med å bli utlevert til norske kunder. Den egner seg ikke for langtur, men er en ambisiøs bilmodell.

En bil som er ventet å bli en stor salgssuksess, er Ioniq 5, som vi også har kjørt ved et par anledninger for kort tid siden. Ikke minst er ladehastigheten svært imponerende. Bilen er ennå ikke klar for utlevering, og det blir spennende å se om markedet tar i mot bilen på samme måte som kritikerne. Men vi har funnet ting som også irriterer ved denne modellen.

Den perfekte familiebilen som nesten ingen kjøper – slik omtalte vi Peugeots E-traveller, etter at vår biljournalist Marius Valle nettopp testet den på familietur. Vi var langt mindre positive i omtalen av Maxus Euniq. I samme slengen testet vi like gjerne tre familiebiler mot hverandre, og kunne observere noen store ulikheter.

Effektivitet er viktig for elbilene, og den er så god for BMWs IX3 at det ikke gjør noe at bilen kommer med et litt mindre batteri. Foreløpig har ikke bilen akkurat dominert på salgsstatistikkene, men den ser ut til å gjøre det relativt bra i sitt segment.

Audi har ikke bare den «vanlige» E-tron, de har også lansert en Audi Q4 E-tron, som vi også har kjørt for noen uker siden. Endelig en Audi med lavt strømforbruk. Vi har også testet E-tron GT.

Jeg nevnte testene av Volvo, Skoda, Ford og VWs ID.4 over, men like etter påske kjørte vi også disse bilene under de samme forholdene, for å vurdere forskjeller mellom dem.

Utover høsten kommer vi selvsagt med flere tester av de mest interessante, nye modellene som er på vei inn eller akkurat har blitt tilgjengelig i det norske markedet.