Vi tester: Dette er det første infotainmentsystemet som kan måle seg med Teslas

Joda, Polestar 2 har hatt en litt trøblete start. Samtidig kan vi ikke nekte for at vi er fascinert av bilens infotainmentsystem, Android Automotive. Dette er første bil ut med Google-systemet (helelektriske Volvo XC40 er bil nummer to). Det ser rett og slett ut til å være en verdig konkurrent til det som i flere år har vært det mest ambisiøse infotainmentsystemet, nemlig Teslas.

Android Automotive er, ifølge Google selv, et fullverdig operativsystem som kjører direkte på bilens maskinvare. Det er bygget på den samme koden som Android-telefoner og -nettbrett bruker. Systemet trenger ingen telefon for å fungere. Det skal dermed ikke forveksles med Android Auto, som kjører på brukerens telefon og vises i bilens infotainmentsystem.

Selv om Automotive er et fullverdig operativsystem, er det også nokså avgrenset i Polestar 2. Den kontrollerer for eksempel musikken, men bilen kan fortsatt sende kritiske varslingslyder uten å involvere Google-systemet. Det betyr at bilens sikkerhetssystemer kan varsle deg om kritiske situasjoner, helt uten spørre Android-systemet om lov. Automotive styrer ventilasjonsanlegget, men (heldigvis) ikke kritiske elementer for å kontrollere bilen, som momentpedal, brems og ratt.

Brukervennlig også under kjøring

Systemet er brukervennlig og enkelt å sette seg inn i. Generelt kan skjermavhengig betjening være utfordrende under kjøring, særlig sammenliknet med mer knappe- og hjulbaserte løsninger.

Polestar 2 er første bil ut med Googles Android Automotive. Bilde: Eirik Helland Urke

Det virker som produsenten har tatt inn over seg dette i utformingen av systemet, for her har de forsøkt å gjøre betjeningen så enkel som mulig innenfor de gitte rammene. Hjemskjermen fylles av fire, store plasser for applikasjonene du bruker mest. Det er lett å trykke på disse, også under kjøring.

Nederst på skjermen regulerer man bilens ventilasjonsanlegg. Den trinnvise justeringen skjer i hele grader. Dermed halveres også antall ganger du må trykke på skjermen, sammenliknet med for eksempel Tesla, hvor man justerer med halve grader. Det gjør også at man får halvparten så mange justeringsmuligheter hos Polestar, men vi mener det er et godt kompromiss for mindre knoting med skjermen.

Dersom vi prøver å gå inn på menyen under kjøring, får vi fort beskjed om at vi av sikkerhetsmessige grunner ikke kan endre på ting i fart. Selv om det kan være frustrerende der og da, er det naturligvis viktig at sikkerheten kommer først, særlig når systemet er så avansert og fristende å bruke.

Deler data med Google

Android Automotive er tett knyttet opp mot Google. Du logger deg inn med Google-kontoen din, så alt du gjør blir potensielt lagret i profilen din.

Det har sine fordeler, for eksempel at blåtann-tilkoblingen knyttes til brukerprofilen din. Dermed vil ikke bilen prøve å koble seg til din mobiltelefon når kona aktiverer sin brukerprofil. Har du Google-oppkoblete smarthjemprodukter, skal du kunne styre dem fra bilen (dette prøvde vi imidlertid ikke).

Samtidig skal vi ikke neglisjere "storebror ser deg"-aspektet ved å gi Google tilgang til enda en dimensjon i livet ditt. Polestar-eier Volvo, som bruker det samme systemet i sin nyankomne XC40 Recharge Pure Electric, har tidligere fortalt til TU at de tilbyr brukeren tre nivåer av datautveksling med Google:

Personlig opplevelse: For å få den mest mulig personlige brukeropplevelsen må brukeren dele data med IT-giganten. Da får man også tilgang til alle Googles tjenester. Gjestebruker: Brukeren kan velge en gjesteprofil som deler data med Google. Da får brukeren tilgang til Googles tjenester, uten at brukerdataen knyttes til en spesifikk person. Ingen datadeling: Det er mulig å takke nei til å utveksle informasjon med Google, men da får man ikke brukt selskapets tjenester. Man kan fortsatt bruke bilen som vanlig, men infotainmentsystemet blir da nokså begrenset.

Hei, Google

Google-assistenten er integrert i bilen. Dersom du er vant med taleassistenten fra andre sammenhenger, får du få overraskelser her: Du aktiverer den ved å si «Hey Google» eller «OK, Google», og ytre spørsmål eller kommandoer. Den kan også påkalles med en knapp på rattet.

Vi fikk blant annet svar på hvem statsministeren i Norge er, vi kunne kommandere kupétemperaturen og vi fikk den til å spille av musikk på Spotify. Assistenten skjønner mye naturlig tale, men ikke alt. Vi prøvde flere ulike formuleringer før vi fikk svaret på hvor langt det er til Bergen.

Android Automotives hjemskjerm på Polestar 2. Bilde: Eirik Helland Urke

Assistenten skjønte heller ikke hintet «Jeg er kald» – den oppfattet det som om vi ville ha det kaldt inne, og justerte temperaturen nedover. Huttetu. ID.3s taleassistent slo til sammenlikning på varmen da vi sa det samme i Volkswagens nyeste. Den hadde til gjengjeld bare én vits på lager – hos Google er lageret utømmelig. Så får hver enkelt vurdere hva som er viktigst.

Spøk til side, taleassistenten er nok den beste og mest kapable vi har prøvd i en bil, men den har sine begrensninger. Hos Tesla kan du styre flere av bilens funksjoner – blant annet kan du slå på vindusviskerne og folde inn og ut speilene. I Polestar 2 kan du styre infotainmentsystemet og temperaturen, men det er også stort sett det.

Alle taleassistenter vi har prøvd har til felles at det fortsatt er rom for forbedringer i nøyaktighet, sensitivitet, hastighet – Google-assistenten er intet unntak.

App-butikken

Et av de mest spennende aspektene med infotainmentsystemet er den medfølgende Google Play-butikken. Utviklere skal enkelt kunne lage apper til systemet. Dersom appen allerede finnes for andre enheter i Android-universet, skal det være svært fort gjort å lage en bil-versjon.

Det kan føre til at dagens noe skrale app-tilbud vokser raskt. Blant annet har Easypark nå utviklet en app til Polestar 2. Teslas infotainmentsystem har til sammenlikning ingen app-butikk, men tilbyr blant annet Netflix og Youtube, samt flere spill. Android Automotive har i dag ingen videostrømmingsapper, men signalene vi har fått tilsier at de ønsker å tilby det på sikt.

Vi regner også med at app-tilbudet vil utvide seg i takt med utbredelsen av systemet: Foruten Volvo og Polestar vil General Motors og Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen tilby Android Automotive i modeller fra neste år. PSA-Gruppen (som blant andre har Peugeot, Citroen, DS og Opel) vil tilby det i sine biler fra 2023.

Møter mobil-problemet

Dagens utgave av operativsystemet virker kjapt og responsivt. Polestar vil tilby trådløse oppdateringer til bilen, som kan gi bilene andre og/eller nye egenskaper (de eksisterende bilene må inn på verksted for å aktivere disse trådløse oppdateringene).

Her melder det seg en problemstilling vi kjenner igjen fra mobiler og datamaskiner: Vil systemet bli tregere etterhvert som det tilføres nye og mer ressurskrevende funksjoner? En bil skal jo tross alt vare lengre enn en telefon, som for ofte blir treg etter tre-fire år med oppdateringer.

Vi har spurt Polestar om dette, og svarene kan du lese i denne artikkelen. Oppsummert sier Polestar at de er sikre på at eierne vil unngå ytelsesproblemer i overskuelig framtid, men at man en dag vil komme til et punkt hvor man har funksjoner som krever mer ressurser enn bilene er utstyrt med i dag.

På en side er det problematisk om man én dag kanskje får en bil med et tregt operativsystem som ikke oppdateres og blir utdatert. Da hadde det muligens vært bedre med løsningene som finnes i dag, med primitive infotainmentsystem som ikke kan gjøre stort, men som heller ikke blir tregere over tid.

På en annen side foretrekker vi helt klart Android Automotive-systemet fremfor de fleste andre systemer – de føles gjerne utdaterte dagen du overtar bilen. Dermed er valget nokså enkelt.

Uferdig

Vi må påpeke at det er en del ting som er uferdige her: Polestar har blant annet lovet at bilen skal få en app som blant annet fungerer som bilens nøkkel. Ved hjelp av den skal bilen kjenne deg igjen og tilpasse seteposisjon, rattet, sidespeilene og til og med spillelisten etter din smak.

Hverken appen eller de automatiske tilpasningsmulighetene finnes enda, men skal komme i midten av neste år.

Vi syns det er trist at bilen ikke kommer med disse funksjonene fra start - dette var jo elementer som produsenten reklamerte ganske tungt med på forhånd. Disse manglene har likevel kommet litt i skyggen av de større problemene og tilbakekallingen av bilen.

Konklusjon

Vi har lenge vært småfrusterte over bilprodusenters manglende evne til å lage gode og fremtidsrettede infotainmentsystemer. Samtidig har Tesla kjørt fra konkurrentene med sitt system, som stadig oppdateres og forbedres.

Android Auto er etter vår mening det første systemet som virkelig kan konkurrere med Teslas - i alle fall i fremtiden. Det økende app-biblioteket og den eviglærende taleassistenten gjør det spennende å følge med på hvordan systemet blir fremover.

Så får vi satse på at bilprodusentene vedlikeholder systemene riktig, slik at de blir brukbare i hele bilens levetid.