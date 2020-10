Fra mandag 2. november skal Polestar 2-kunder få tilbakekallingsvarsler for oppdateringer og utskiftning av deler.

Tilbakekallingen gjelder ikke alle Polestar 2-eksemplarer, men de som omfattes skal få byttet invertere som ikke fungerer som de skal. Dette angår 4586 eksemplarer av bilen.

Inverteren er kraftelektronikken som gjør likestrøm fra batteriet om til trefase vekselstrøm til motoren, og som regulerer hvor mye effekt som leveres til denne.

I tillegg gjelder tilbakekallingene kjølevæskesystemet. Et varmeelement som varmer kjølevæsken til batteriet, og som også brukes til kupévarming, må byttes på 3150 biler.

Gjøres klar for oppdateringer over nett

I forbindelse med tilbakekallingen vil de aktuelle bilene også få oppdatert programvare som skal støtte kommende OTA-oppdatering. Det vil si at de vil være i stand til å motta programvareoppdateringer via bilens mobilnettverkstilkobling.

Det betyr imidlertid ikke at Polestar er klare til å rulle ut oppdateringer på denne måten. På Polestars nettsider står det fremdeles at de forventer at OTA-oppdateringer vil begynne tidlig i 2021.

I en melding skriver Polestar at alle reparasjoner og oppdateringer vil utføres på ett enkelt verkstedsbesøk. Det er altså ikke nødvendig å komme inn flere ganger om bilen din både trenger nytt varmeelement og inverter.

Andre tilbakekalling

Dette er andre gang Polestar tilbakekaller biler. Forrige gang var tidligere i oktober, da rundt 850 biler ble tilbakekalt for å oppdatere programvare i forbindelse med en kontrollmodul til batteriet.

Enkelte biler hadde også hovedlys som var justert for høyt, og har fått dette justert.

Det er levert nær 1800 Polestar 2 i Norge i år. Flesteparten, nær 1300, er levert i september og oktober. Nær alle bilene er omfattet av de kommende tilbakekallingene.

De fleste bilene som er levert er konsentrert rundt Oslo-området, og hvor raskt utbedringene vil gjøres vil avhenge av kapasiteten til Polestars servicepartnere.

Polestar vil komme med ytterligere opplysninger til eieren mandag 2. november.

Mange klager over problemer

Selv om de har hatt en «flying start» på registreringsstatistikken, har det ikke gått så bra i sosiale medier. Forskjellige elbilforum på nettet har til dels vært preget av eiere som opplever problemer med bilene sine. Samtidig er det også mange som gir uttrykk for at de har hatt et problemfritt bilhold.

Temperaturen på Facebook er trolig ikke noen god indikasjon på hvor mange som i realiteten opplever problemer.

Polestar er ikke alene om å ha en ny elbil som i disse dager har ymse feil. Volkswagen ID.3-eiere melder også om store og små problemer med bilene sine. En gjenganger ser ut til å være problemer med at 12 voltsbatteriet lades ut.