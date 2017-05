Sparer 1 tonn drivstoff i døgnet med batteripakke

Eidsvik Shipping har fått 6,5 millioner kroner i støtte fra Enova for å «hive ut» en LNG-motor og erstatte den med en batteripakke på 533 kWh.

Eidesvik har beregnet at den totale drivstoffbesparelsen er på 14 prosent, tilsvarende ett tonn drivstoff i døgnet.

Viking Princess er bygget med Wärtsilä-design VS489 PSV og ble levert fra Kleven verft i 2012. Fartøyet ble levert med fire Wärtsilä DF-motorer.

Rederiet har fått godkjent batteripakken som «spinning reserve», det vil si som fullgod back-up, av Sjøfartsdirektoratet og klasseselskapet DNV GL. Eidesvik var det første rederiet som fikk slik godkjennelse på Viking Energy i fjor.

Direktør for teknologi og utvikling, Vermund Hjelland, opplyser at batteripakken vil bli installert i container på dekk i bakkant av overbygget, slik det også ble gjort på Viking Energy.

Defekt motor

– Batteriene kommer inn som erstatning for et defekt generatorsett. Det er ikke sikkert vi rent fysisk vil ta ut gensettet. Det er et kostnadsspørsmål, sier Hjelland til TU.

Viking Princess Design: VS489 PSV

Verft: Kleven

Byggeår: 2012

Lengde: 90 meter

Bredde: 24 meter

Dødvekt: 4800 tonn

Selve installasjonen og systemombyggingen er kostnadsberegnet til rundt 18-19 millioner kroner. I tillegg til Enova-støtten får Eidesvik et bidrag fra forsikringsselskapet for det ødelagte generatorsettet.

Eidsvik kan foreløpig ikke gå ut med navnet på leverandørene av styringssystem og batteripakke. Installasjonen vil skje i løpet av september.

Viking Princess er chartret til Chevron et godt stykke ut i 2018. Oljeselskapet støtter prosjektet fullt ut og får gevinsten av drivstoffbesparelser.

Viking Princess er leid ut til oljeselskapet Chevron, som får gevinst i form av drivstoffbesparelser. Foto: Eidesvik Shipping

Revolusjonshjelp

Enova skriver i en pressemelding at de støtter prosjektet for å framskynde batterirevolusjonen i maritim sektor ytterligere. Eidesvik har allerede tre hybride PSV-er, Viking Lady, Viking Queen og Viking Energy.

Enova bidro med 7,44 millioner kroner til Viking Energy-ombyggingen. Det reduserte Viking Energys årlige energiforbruk med 4,5 Gigawattimer, noe som tilsvarer forbruket fra over 200 norske husholdninger

– Bare et år etter at batterier ble montert i det første offshore-fartøyet for å avlaste generatorene, er altså tiden moden for å teste om batterier kan erstatte en generator fullt ut. Det viser hvor fantastisk raskt utviklingen av batteriteknologien går, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Færre motorinstallasjoner

Enova håper disse prosjektene kan vise næringen at det kan installeres færre eller mindre motorer.

- Gjennom å vise at batterier fungerer minst like bra som generatorer, attpåtil med en lavere driftskostnad, kan de bidra til at det på sikt blir vanlig å begrense installert motorkraft til fordel for batterier. Det vil i så fall være et solid bidrag til å kutte drivstofforbruk og klimagassutslipp på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.

Først med LNG og batteri

Viking Energy var verdens første LNG-drevne offshoreskip da det ble sjøsatt i 2003. I det siste året har en batteripakke på Viking Energy vist at det totalt sett kan spare store drivstoffmengder og dermed tilsvarende lavere utslipp.

- Ut fra erfaringene med Viking Energy, kan vi sparer ca. 32 prosent drivstoff i DP-operasjoner, 20 prosent i havn og 20 prosent i stand by på feltet. I transitt er besparelsen ca. 3 prosent, sier Hjelland.

Viking Energy var verdens første PSV med LNG-framdrift. Nå har hun også installert batterier og fått det godkjent som "spinning reserve" ved DP-operasjoner. Foto: Eidesvik

Når skipet ligger stand by på feltet, benyttes batteriene til kraftforsyning om bord. Når det er behov for lading, vil generatorene startes opp og gå på optimalt turtall til batteriene er fulladet.

Hjelland gir ros til mannskapene om bord i fartøyene.

- Mannskapet er veldig engasjerte. Det går sport i å bruke batteriene optimalt og se hvor mye de kan spare i drivstoff, sier Hjelland, som understreker at det overordnete er at det skal skje innenfor de rammer som settes av Sjøfartsdirektoratet og klasseselskapet.

Batteri og brenselceller

Viking Lady, som ble sjøsatt i 2009, har vært med på testing av forskjellig teknologi gjennom prosjektet Fellowship I, II m og III.

Viking Lady har testet både brenselcelle og batterihybrid framdrift. Batteriene bidrar til store drivstoffbesparelser. Foto: Steen Donsby

Viking Lady har testet både brenscelcelleteknologi samt batterier. Eidesvik har avsluttet testing av brenselceller og fjernet dem fra Viking Lady. Den teknologien som ble testet (smeltekarbonat), var ikke moden. Eidsvik har imidlertid tro på at ny og bedre brenselcelleteknologi kan ha noe for seg også maritimt.

De to hydrogen-fergeprosjektene i regi av Fiskerstrand og Pilot E samt Statens vegvesen jobber med, vil være basert på nyeste generasjon brenselcelle, PEM (polymer electrolyte membrane) lavtemperaturceller.