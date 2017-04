Hallstein Mørk satt i Nokias toppledelse og så gigantens fall fra innsiden. Her er hans historie

Ikke mange nordmenn har bekledd slike posisjoner som Hallstein Mørk. Etter en lang karriere i HP som sjef både i Norge og i Europa, satt han elleve år i toppledelsen i Nokia. Som HR-sjef fikk han med seg både den voldsomme oppgangen og begynnelsen på den bratte nedturen til det som gjennom svært mange år var verdens største mobilprodusent. Nokia ledet utviklingen både på marked og teknologi.

Helt til bråstoppen kom.

Mørk har akkumulert en del visdom gjennom sin lange karriere. En ting han er klar på, er at svært mange bruker for lite tid til å tenke store og små tanker:

- Vi kjeder oss for lite

– Vi fyller all vår ledige tid med forskjellig teknologi som gjør at vi kan jobbe eller bli underholdt. Se på folk på trikken og T-banen. De aller fleste stirrer inn i mobilen og stapper hjernen full med informasjon. Det blir for lite igjen til å la tankene flyte fritt. Det er et tap for refleksjon, kreativitet og innovasjon. Men også fordi vi ikke reflekterer nok til å finne ut hva annet vi kan bruke teknologien til. Det er ikke lenge siden vi kunne sitte på et fly og tenke i timesvis. Slik er det ikke lenger. Nå ser vi på film, leser på nettbrettet og mobilen, svarer på e-post, eller går over regnearket og presentasjonene på PC-en. Jeg sier ikke at vi skal tilbake til slike det var før, men flere av oss burde sette av litt alenetid med tankene sine, sier Mørk.

Da han var i Nokia, tvang han seg selv til å la tankene flyte selv om andre ting lokket. Han forlot all teknologien vi omgir oss med for å tenke fritt i 15, 20 minutter. Så banalt det enn høres, mener han det åpnet for impulser han ellers ikke ville har fått.