Bane Nors eksperter har brukt en måned på finne ut av togristingen på Vestfoldbanen. Nå er årsaken klar

Teknisk Ukeblad har flere ganger skrevet om togene i den nye Holmestrandporten som rister når de kjører i toppfart.

I en måned har flere eksperter jobbet med å finne ut av hva som er årsaken til problemene, og nå ser det ut som om de har kommet frem til en konklusjon.

Torsdag denne uken skal nemlig hjulene på et av togsettene som har opplevd ristingen dreies (slipes).

Sliper hjul og skinner

Torsdag og fredag natt skal så togsettet med slipte hjul kjøres i topp hastighet inne i tunnelen.

– Etter mye undersøkelser er vi ganske sikre på at dette vil løse problemet sier banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane Nor (tidligere Jernbaneverket).

Varnes forklarer problemet med at ristingen oppstår fordi togenes hjul kommer i svingninger mot skinnene. Det gir ingen risiko for avsporing, men oppleves ubehagelig i toget.

– Ved å slipe hjul i første omgang, og så skinner mot slutten av sommeren er vi ganske sikre på at vi blir kvitt problemet helt, sier han.

Helt rett strekning

Problemet viste seg altså å være akkurat det samme som svenskene opplevde i den nye Hallandsåsen tunnel som åpnet i februar i fjor.

Etter at svenskene slipte både hjul og skinner forsvant problemet helt.

Varnes forteller at årsaken til at de norske ekspertene var usikre på om løsningen kunne være den samme her i Norge var fordi ristingen for det første kun oppstod i tunnelen, ikke utenfor, og fordi den ikke oppstod da det ble kjørt testturer i full hastighet gjennom tunnelen i forkant av åpningen.

– Vi ble nok forledet noe av den informasjonen. Men at ristingen kun oppstår i tunnelen kan nok forklares ved at strekningen er helt rett i tunnelen, utenfor tunnelen har man en kurve, sier han.

Kurver eller veksler får nemlig vibrering til å opphøre.

Men hvorfor ristingen ikke oppstod under testkjøring, har ekspertene så langt ikke funnet noe svar på.

– Det er fremdeles et mysterium, bekrefter Varnes.

Avventer resultater

Endelig svar på om slipingen har den effekten man håper på vil komme etter andre runde med prøvekjøring.

Dersom all vibrering opphører forventer Bane Nor å kunne øke hastigheten gjennom tunnelen så fort alle togsettene som kjører på strekningen har fått slipt hjulene sine.

Frem til dette vil togene fortsette å kjøre i 130 kilometer i timen, i stedet for mellom 170 og 200 kilometer i timen, som det er bygget for.