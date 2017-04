Entreprenøren hadde ikke «forstått den kompliserte geometrien» før de skulle støpe prestisje-dammen

Den 50 meter høye Sarvsfossen dam i Setesdal er en viktig brikke i den største kraftutbyggingen på 20 år på Sørlandet - og første gang det er bygget en dam av denne typen i Norge etter Alta-dammen på 1980-tallet.

Dammen sto ferdig i 2014, men underentreprenøren Kruse Smith har lenge kranglet med kraftverkeieren Otra Kraft om regningen for det kompliserte byggverket.

Kruse Smith hevdet først og fremst at arbeidet med dammen ble noe helt annet enn hva de med rimelighet kunne forutse.

Byggingen kostet Kruse Smith totalt 311 millioner kroner, mens de bare fikk 214 millioner fra Otra Kraft.

Kruse Smith saksøkte hovedentreprenøren Implenia i 2015, som igjen saksøkte Otra Kraft, for å få pengene.

Totalt krevde Kruse Smith 127 millioner kroner. Nylig ble dommen klar, og sørlandsfirmaet blir avspist med 11,4 millioner kroner.

Kraftverket skulle bygges ved hjelp av 400 tegninger: Slik klarer de det uten en eneste en

– Forstod ikke geometrien

Teknisk Ukeblad besøkte anlegget i 2013, da Kruse Smith holdt på å støpe dammen med dobbeltkrumme flater. At dammen er dobbeltkrum, betyr at den krummer både horisontalt og vertikalt.

Kruse Smith hevdet blant annet at dammens kompliserte geometri ikke gikk frem av tegningene fra byggherren. Retten er ikke enig.

«Det er på det rene at Kruse Smith ikke hadde forstått den kompliserte geometrien da tilbudet ble utarbeidet. Kruse Smith la blant annet til grunn et likt vertikalsnitt, og at to identiske støpeformer kunne gjenbrukes ved å flytte disse sideveis», heter det i dommen.

Planen om å bruke de to formene gikk ikke.

Entreprenøren påstod at dette skyldtes en misforståelse på grunn av svært mangelfull prosjektering av dammens geometri.

Deretter vurderte de glideforskaling, men heller ikke dette gikk. Tilslutt måtte de bruke nyutviklede, regulerbare forskalingsformer.

Første etter Alta-dammen

Retten slår videre fast at tegningsgrunnlaget var sparsommelig, men likevel tilstrekkelig, forutsatt at de ble studert grundig.

Forrige gang en slik konstruksjon ble bygget i Norge, var altså Alta-dammen på 1980-tallet. Denne og andre dobbeltkrummede dammer i Norge ble bygget med tradisjonell forskaling.

«Det er ikke gitt at dette er godt kjent blant norske entreprenører i dag, da det er bygget få store dammer i Norge de siste tiårene», heter det i dommen.

De mener entreprenøren derfor burde utvist stor aktsomhet da de laget tilbudet på støpejobben.

Samisk kjempekraftverk: Gir ikke opp drømmen

– Skuffet

Kruse Smith får kun dekket deler av noen enkeltkrav de fremmet. Blant annet deler av kostnadene for omfattende bruk av skjærarmering på dammen i tillegg til overflatearmering.

Samtidig må entreprenørfirmaet dekke motpartens saksomkostninger, herunder advokatregning, på to millioner kroner.

– Kruse Smith er skuffet over dommen og vil sammen med våre advokater studere den nøye i tiden fremover. Uavhengig av om saken ankes, vil Kruse Smith som et resultat av dommen måtte foreta ytterligere tapsavsetninger som vil påvirke selskapets økonomiske resultater for 2016, skriver kommunikasjonsdirektør Erik Dale i Kruse Smith i en epost.

Eieren av dammen, Otra Kraft, har dermed vunnet store deler av saken.

– Otra Kraft tar dommen til etterretning, svarer daglig leder Grunde Johnsen til Teknisk Ukeblad.

Dommen fra Kristiansand tingrett er ikke rettskraftig.