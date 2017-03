Brua skal åpne i juli, men her har alt stoppet opp: – Det har vært trøbbel fra første stund

ØRJE: En mann i gule verneklær går tvers over byggeplassen. Han plukker opp noen plastbiter før han setter seg i en hvit pickup og kjører bort.

Bortsett fra dette, er det helt stille på den svære byggeplassen på Ørje i Østfold. Det har det vært lenge nå, til tross for at trafikk etter planen skal gå over den nye, spektakulære brua om få måneder.

Når den er ferdig vil Norgesporten bru være en 80 meter lang arkitekttegnet hengebru.

Den skal henges opp i et 52 meter høyt brutårn og være en del av ny E18 gjennom Ørje.

De prefabrikerte stålelementene fra Latvia ligger strødd rundt på byggeplassen, men så langt er ingenting mer enn de to endeelementene på hver side montert opp.

Sånn har det vært i flere uker.

Elementer fra Latvia

Det er Hæhre entreprenør som bygger brua på oppdrag fra Statens Vegvesen.

Siden de selv ikke har noen ekspertise på stål har de valgt å innhente en underentreprenør, NLI, til arbeidet. Denne underentreprenøren har valgt å bestille stålelementene til brua fra Latviske TTS.

Anleggsleder Tor Bjørnsen i Hæhre ønsker ikke å kommentere hvorfor arbeidet har stoppet opp, eller si noe om når det vil starte opp igjen.

– Jeg kan ikke si noe om når vi vil være i gang på byggeplassen igjen og ber om at alle henvendelser tas via Statens Vegvesen, sier han da Teknisk Ukeblad tar kontakt.

Ni av stålelementene fra Latvia har ankommet byggeplassen, men på grunn av problemer med monteringen har arbeidet på byggeplassen stoppet opp. Foto: Mari Gisvold

Flere forsinkelsesrunder

Heller ikke Vegvesenet har noe klart svar når Teknisk Ukeblad tar kontakt for å høre hvorfor arbeidet på byggeplassen tilsynelatende har stoppet opp.

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på. Det er forsinkelser her, både i oppstart og arbeid, men det har ikke stoppet helt opp. Vi håper fortsatt at brua vil være ferdig til den planlagte åpningen i starten av juli, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Statens Vegvesen.

Om det skal skje, må de neste 23 elementene monteres i løpet av tre måneder.

Amundsen mener det fremdeles er håp, men at arbeidet må skyte fart om det skal gå.

– Så lenge de får fart på seg ved påsketider kan vi fremdeles bli ferdig til planlagt tid, sier hun.

Passet ikke

Til tross for at hun ikke ønsker å gå i detaljer, innrømmer Amundsen at arbeidet med den nye brua ikke har vært problemfritt.

– Det jeg kan fortelle er at det har vært en prøvemontering av brua i Riga før den ble sendt hit. Da passet alle delene sammen. Når brua kom hit og skulle monteres ble dette trolig gjort på en annen måte, og da stemte ikke alle innmålingene. Det er det de jobber med å finne en løsning på nå, sier hun.

Ikke overrasket

At brua ikke lar seg montere overrasker ikke Bjørn Holger Gustavsen hos Inspecta som har fulgt produksjonen i Latvia nøye på oppdrag fra Statens Vegvesen.

– Stålleverandøren har hatt noen voldsomme utfordringer med å klare å levere i det hele tatt, sier han.

Da Gustavsen fikk tildelt oppgaven med å kontrollere arbeidet med stålelementene anslo han at arbeidet ville ta et sted mellom 400 og 500 timer. Gjentatte feil og problemet gjorde at disse timene var brukt opp lenge før elementene var ferdigproduserte.

– De mangler rett og slett kunnskap. De har brukt feil metoder for sammenføyning, måtte slipe av det de har sveiset, prøvd og feilet gang på gang. Det har vært trøbbel fra første sekund, sier han.

Sånn skal brua se ut når den er ferdig. Foto: Statens Vegvesen

– Alltid trøblete

Til tross for at den latviske stålleverandøren takket ja til arbeidet med bakgrunn i spesifikasjonene fra Statens vegvesen, som viste hvordan elementene skal lages, har de ikke klart å levere det de skulle.

Gustavsen forteller at elementene som skulle leveres sommeren 2016 ikke kom før på nyåret i år.

– Det har tatt mye mer tid på grunn av alt omarbeidet de har måtte gjøre, fordi de ikke har holdt standarden de visste om før de begynte, sier han.

Ifølge inspektøren er det ikke uvanlig at stålarbeid i øst-europeiske land er dårligere enn det vi er vant til her i Norge.

– Vi vet at vi får trøbbel når vi venter stål ute. Jeg har jobbet med kontroll i over 40 år, og reist rundt og kontrollert stål i alt fra Holmenkollen, Hardangerbrua og mindre bruer, dette er en utfordring hver eneste gang, sier han.

Bekrefter utfordringer

Leverandøren av elementene, TTS, bekrefter at det har vært mye problemer underveis i produksjonene av stålelementene.

– Vi har hatt mange ulike typer problemer underveis, og måtte gjøre mye av arbeidet vårt flere ganger. Dette har ført til forsinkelser, sier produktansvarlig Arthur Uzols i TTS.

Han forteller at det kun er ni av stålelementene som er sendt til Norge, og at problemene med montering gjør at de nå sjekker de andre elementene enda nøyere før de sendes til Norge.

– Vi monterer alle sammen her i Riga før de sendes for å være sikre på at de passer og at vi ikke møter på noen flere problemer, sier han.